Obtener un diploma de escuela secundaria en Florida podría resultar más accesible para miles de estudiantes a partir del próximo año escolar, gracias a una norma que reconoce actividades extracurriculares y adapta opciones para alumnos con discapacidades. La ley HB 453, firmada por el gobernador Ron DeSantis, introduce flexibilidad en cómo se cumplen ciertos créditos obligatorios —especialmente educación física y artes escénicas— permitiendo que experiencias como la banda de marcha (marching band) o la participación en Special Olympics cuenten simultáneamente para más de un requisito. Para familias en ciudades con gran población hispana, esto puede significar menos barreras para estudiantes que combinan trabajo escolar con compromisos familiares, empleo a tiempo parcial o responsabilidades comunitarias.

La norma no elimina materias ni baja los estándares académicos; busca reconocer el valor formativo de actividades que implican disciplina física, trabajo en equipo y compromiso comunitario, y entra en vigor el 1 de julio de 2026.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 453?

El cambio central aprobado por la Legislatura y ratificado por DeSantis modifica cómo se cuentan ciertos créditos para la graduación. Antes, cursos de educación física y artes escénicas eran exigidos por separado; con HB 453, determinadas actividades pueden cubrir ambos requisitos a la vez, y se amplían alternativas para estudiantes con IEP (Individualized Education Program).

Principales modificaciones:

Cambio aprobado Cómo funciona Banda de marcha (marching band) Dos años de participación pueden cumplir el requisito de educación física o el de artes escénicas. Estudiantes con discapacidades Participación en Special Olympics durante un año puede contarse como crédito de educación física con aprobación del equipo del IEP. Flexibilidad académica Se permiten alternativas para alcanzar los créditos del diploma estándar.

DOS AÑOS DE BANDA DE MARCHA PODRÁN SUSTITUIR CRÉDITOS OBLIGATORIOS

Uno de los puntos más comentados de HB 453 es que la participación por dos años en la banda de marcha escolar podrá satisfacer el crédito de educación física o el de artes escénicas. La ley reconoce tanto el esfuerzo físico de los ensayos y desfiles como la formación artística que exige tocar instrumentos, coordinar coreografías y presentarse en eventos escolares y comunitarios.

Requisitos prácticos: dos años completos de participación documentada.

Crédito parcial: un semestre con calificación mínima de “C” en clases relacionadas (banda, danza u otra actividad aprobada) podrá equivaler a medio crédito.

Los estudiantes de secundaria del estado de Florida son quienes se beneficiarán con esta nueva ley (Foto: Aaron Davidson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AARON DAVIDSON

SPECIAL OLYMPICS CONTARÁ COMO EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALGUNOS ESTUDIANTES

HB 453 permite que, con la evaluación y aprobación del equipo del IEP, la participación en programas de Special Olympics durante un año escolar sea reconocida como el crédito de educación física cuando esto se ajuste a las necesidades del estudiante.

Condiciones para acceder a esta alternativa:

Tener una discapacidad reconocida dentro del sistema educativo estatal.

Contar con un IEP vigente.

Obtener la aprobación del equipo responsable del IEP.

Participar en Special Olympics durante un año escolar completo.

¿QUÉ NO CAMBIA PARA OBTENER EL DIPLOMA ESTÁNDAR?

La ley no reduce el número total de créditos exigidos por el Departamento de Educación de Florida ni elimina pruebas o requisitos académicos estatales. HB 453 agrega vías alternativas para demostrar competencias y completar ciertas obligaciones curriculares, pero los estudiantes deberán seguir cumpliendo el total de créditos y otros requisitos establecidos por el distrito y el estado.

RESUMEN RÁPIDO DE LA LEY HB 453

Aspecto Detalle Nombre de la ley HB 453 Firmada por Ron DeSantis Estado Aprobada y promulgada Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Beneficiarios principales Estudiantes de secundaria; estudiantes con discapacidades (con IEP) Cambio destacado Intercambio/sustitución de créditos mediante actividades extracurriculares

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES

Consultar al consejero escolar (guidance counselor) o al equipo del IEP antes del inicio del ciclo escolar para planificar cómo aplicar la participación en banda o Special Olympics.

Guardar documentación: listas de asistencia, evaluaciones, calificaciones y certificaciones de participación.

Confirmar con el distrito escolar local (p. ej., Miami-Dade County Public Schools, Broward County Public Schools, Orange County Public Schools) cómo implementarán la norma.

Preguntar si actividades extracurriculares comunitarias vinculadas a escuelas charter o centros culturales locales pueden homologarse.

Ron DeSantis firmó está ley el pasado 11 de mayo (Foto: AFP) / JOE RAEDLE

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