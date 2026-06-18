A partir del 1 de julio de 2026 Florida pone en marcha una nueva ley pensada para reducir malentendidos y tensiones entre personas con trastorno del espectro autista (TEA) y las fuerzas del orden. La medida, aprobada por la Legislatura estatal y firmada por el gobernador Ron DeSantis, introduce dos herramientas voluntarias —un sobre azul y una tarjeta azul— y obliga a actualizar la formación policial para que agentes en todo el estado reconozcan señales del autismo, adapten su comunicación y reduzcan riesgos durante controles de tránsito u otras interacciones.

Para familias hispanas en Miami, Hialeah, Tampa o Fort Lauderdale, donde muchas veces se vive el día a día entre la escuela, el trabajo y trámites en oficinas del DMV, la nueva normativa promete facilitar trámites y disminuir la ansiedad en paradas de carretera y en situaciones de emergencia. Además, la ley fija plazos claros para la implementación y deja margen para versiones digitales de la tarjeta, lo que puede ser útil para quienes usan el móvil como documento visible en la guantera o en la app de un teléfono. La intención declarada por el estado es crear un puente de comunicación simple y reconocible que mejore la seguridad y la confianza entre la comunidad autista y los agentes que patrullan nuestras calles.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 418?

La SB 418 crea el programa llamado Blue Envelope and Blue Card Program, con el objetivo de facilitar la interacción entre policías y personas diagnosticadas con TEA. La normativa encarga al Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV) el desarrollo y la distribución de dos herramientas opcionales: un sobre azul (Blue Envelope) y una tarjeta azul (Blue Card). Ambos recursos estarán disponibles para quienes tengan diagnóstico de autismo y podrán utilizarse durante una parada de tráfico, en un control policial o en cualquier contacto con autoridades.

Plazos principales:

1 de julio de 2026: entrada en vigor de la ley.

1 de enero de 2027: materiales (sobre y tarjeta) disponibles para solicitud.

1 de julio de 2028: cursos básicos para nuevos policías deberán incluir la capacitación sobre TEA.

1 de julio de 2030: todos los agentes certificados deberán haber completado la formación requerida.

El gobernador Ron DeSantis firmó un nuevo grupo de leyes, en la que está incluida la SB 418 (Foto: AP)

ASÍ FUNCIONARÁN EL SOBRE AZUL Y LA TARJETA AZUL

Según el texto de la ley, las dos herramientas tienen funciones complementarias para facilitar la comunicación y reducir confusiones.

Documento Función principal Blue Envelope Guardar licencia de conducir, registro del vehículo, comprobante de seguro e información de contacto de emergencia Blue Card Identificar a una persona con TEA y ofrecer pautas de comunicación breves para el agente

Ambos incluirán recomendaciones para ayudar al oficial a comprender necesidades de comunicación, por ejemplo: evitar lenguaje acelerado, permitir tiempos de respuesta más largos, reducir movimientos bruscos y ofrecer instrucciones cortas y claras. La tarjeta podrá emitirse en formato físico resistente o en versión digital, según determine el estado.

¿QUIÉNES PODRÁN SOLICITAR ESTOS DOCUMENTOS?

A partir del 1 de enero de 2027, cualquier persona con diagnóstico de trastorno del espectro autista podrá solicitar:

Solo el sobre azul.

Solo la tarjeta azul.

Ambos documentos.

La solicitud podrá hacerse directamente en las oficinas del DHSMV o en oficinas de recaudadores de impuestos autorizadas. Se espera que el trámite sea voluntario y requiera alguna certificación del diagnóstico, aunque el texto final del reglamento del DHSMV detallará el proceso exacto (fechas y requisitos específicos que deben publicarse antes de la disponibilidad en enero de 2027).

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA POLICÍAS EN FLORIDA

La SB 418 modifica requisitos de la Criminal Justice Standards and Training Commission para que la formación inicial y continua incluya módulos sobre TEA. Los cursos deberán cubrir, entre otros temas:

Reconocimiento de señales y características del TEA.

Técnicas de entrevista y comunicación adaptada.

Estrategias para localizar a personas con autismo desaparecidas o en riesgo.

Métodos para reducir tensiones durante encuentros potencialmente peligrosos.

Diferenciar conductas relacionadas con TEA de comportamientos agresivos.

Impacto emocional que pueden generar las interacciones policiales. La capacitación incluirá además instrucciones sobre cómo usar la Blue Card y el Blue Envelope, y se coordinará con programas ya existentes, como la designación “SAFE” presente en ciertos registros vehiculares.

¿QUÉ CAMBIA PARA CONDUCTORES Y FAMILIAS?

Menos malentendidos en paradas de tráfico: los agentes podrán reconocer de forma rápida que la persona podría necesitar un trato distinto.

Trámite voluntario y accesible: posibilidad de llevar la tarjeta física en la billetera o una versión digital en el teléfono.

Herramienta para emergencias: el sobre azul permitirá tener documentos y contactos de emergencia a mano.

Formación policial más amplia: desde 2028 los nuevos agentes recibirán instrucción sobre TEA y para 2030 todos los agentes certificados deberán tener la capacitación.

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