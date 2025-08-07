Vone Phrommany, un reconocido fisioterapeuta con más de dos décadas de experiencia en Estados Unidos, fue detenido el lunes 28 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin que hasta el momento su familia pueda saber con certeza dónde se encuentra.

Phrommany, quien anteriormente trabajó en el hospital Avera McKennan de Sioux Falls y actualmente reside en Arizona, ha sido trasladado ya a tres centros de detención diferentes, según relató su hermana, Steffinnie Phrommany Postas, a través de una publicación en Facebook.

La familia denuncia una comunicación mínima por parte de las autoridades migratorias y la imposibilidad de ubicarlo en el sistema oficial de ICE, lo que ha generado creciente preocupación.

Vone Phrommany ha sido trasladado a tres centros de detención distintos sin que ICE brinde información clara. | Crédito: Facebook Vone Phrommany

“Mi hermano no es un criminal. No es una amenaza. Es el tipo de persona que cualquier país querría tener”, escribió Postas.“Lo están tratando como un delincuente cuando todo lo que ha hecho es servir a su comunidad, trabajar duro y ser una luz para quienes lo rodean”.

Con más de 23 años de trayectoria como fisioterapeuta, Phrommany posee títulos de South Dakota State University y St. Ambrose University. Su compromiso profesional y personal ha sido reconocido por colegas, amigos y pacientes. De hecho, su familia ha enviado cartas de recomendación y testimonios de carácter a miembros del Congreso y al Departamento de Seguridad Nacional con la esperanza de lograr su liberación.

La publicación de su hermana ha generado gran apoyo en redes sociales: ha sido compartida más de 300 veces y acumula decenas de mensajes de solidaridad. En ella, Steffinnie insiste: “Es el tipo de persona que le daría su camisa a un desconocido. Seguimos teniendo fe y orando para que pueda quedarse”.

La familia de Vone Phrommany insiste en que es un hombre trabajador y respetado que no representa ninguna amenaza. | Crédito: Facebook Vone Phrommany

Hasta ahora, ICE no ha respondido públicamente sobre el caso, y el nombre de Vone Phrommany no aparece en el sistema en línea para localizar detenidos, lo que incrementa la incertidumbre.

Su familia continúa esperando respuestas, visibilidad y un desenlace justo para alguien que, aseguran, solo ha aportado positivamente a su comunidad por más de dos décadas.

