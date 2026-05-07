El Día de la Madre ya empieza a sentirse en Nueva York con ese ambiente tan típico de la ciudad en esta época del año: vitrinas con arreglos florales, gente buscando un detalle de último minuto en el barrio y familias hispanas que, entre el trabajo, el subway y las compras del fin de semana, siempre encuentran una manera de celebrar. Para muchos hogares en Queens, el Bronx, Brooklyn o Staten Island, un gesto sencillo puede valer más que un regalo caro, sobre todo cuando se trata de una fecha tan emotiva y tan arraigada en la cultura latina, donde las flores siguen siendo uno de los obsequios más tradicionales. En medio de ese escenario, Lowe’s volvió a captar la atención con una promoción gratuita que ya está generando interés entre quienes no quieren dejar pasar la oportunidad.

Esta vez, la protagonista es Lowe’s, una de las tiendas de mejoras para el hogar más populares del país. La empresa confirmó que regalará flores por el Día de la Madre a miembros de su programa de recompensas, una dinámica que suele atraer a decenas de personas desde temprano y que cada año genera expectativa en distintas ciudades de Estados Unidos, incluida el área metropolitana de Nueva York.

¿CÓMO RECLAMAR LAS FLORES GRATIS EN LOWE’S?

La mecánica es sencilla. Lowe’s entregará flores de primavera gratuitas a las primeras 150 personas registradas en el programa MyLowe’s Rewards que lleguen a cada tienda participante este sábado desde las 10:00 a.m.

No hace falta realizar ninguna compra para acceder al regalo, aunque sí es obligatorio estar inscrito en el programa de beneficios de la compañía. Quienes todavía no son miembros pueden registrarse gratis a través de la página oficial antes del evento.

MyLowe’s regalará una flor a las 150 primeras personas que lleguen a una tienda física en Estados Unidos (Foto: MyLowe’s)

LO QUE NECESITAS PARA RECIBIR LAS FLORES

Requisito Detalle Ser miembro de MyLowe’s Rewards El registro es gratuito. Llegar temprano Solo habrá flores para los primeros 150 clientes. Presentar identificación de miembro Puede mostrarse desde la app o con el número telefónico asociado. Hora de inicio 10:00 a.m. Compra obligatoria No.

Las flores variarán dependiendo de cada tienda. Lowe’s explicó que el tipo, tamaño y color cambiarán según la ubicación y la disponibilidad.

¿DÓNDE EXACTAMENTE SE PODRÁN CONSEGUIR EN NUEVA YORK?

La promoción aplica en las tiendas Lowe’s participantes de Estados Unidos, incluyendo varias sucursales en Nueva York y zonas cercanas. Algunas de las ubicaciones más conocidas donde normalmente se realizan este tipo de entregas incluyen:

Lowe’s Home Improvement Brooklyn.

Lowe’s Home Improvement Queens.

Lowe’s Home Improvement Bronx.

Lowe’s Home Improvement Staten Island.

La recomendación es revisar previamente la tienda más cercana desde el sitio oficial de Lowe’s y llegar con suficiente anticipación, porque en años anteriores las existencias se agotaron rápidamente.

UN DETALLE SENCILLO QUE SE AGOTA RÁPIDO

Aunque se trata de una promoción gratuita, la expectativa suele ser alta. En redes sociales y foros como Reddit, varios usuarios comentaron que en ediciones anteriores hubo filas desde antes de la apertura y que algunas sucursales entregaron todas las flores en poco tiempo.

También hay quienes recuerdan que en años pasados las flores incluyeron geranios, vincas y otras plantas de temporada, generalmente en macetas pequeñas, ideales para regalar o decorar el hogar.

RECOMENDACIONES PARA NO QUEDARSE SIN FLORES

Registrarse en MyLowe’s Rewards antes del sábado.

Tener descargada la aplicación móvil de Lowe’s.

Llegar antes de las 10:00 a.m.

Consultar previamente cuál es la sucursal más cercana.

Llevar listo el número telefónico asociado a la cuenta.

Para muchas personas, este tipo de iniciativas termina siendo una forma práctica y bonita de celebrar el Día de la Madre sin complicaciones. Y en una ciudad como Nueva York, donde cada minuto cuenta y donde los pequeños detalles siguen teniendo mucho peso en la vida cotidiana, una promoción así puede convertirse en un plan útil para el fin de semana.

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