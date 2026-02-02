Florida está atravesando jornadas climáticas muy inusuales de los últimos años tras el paso de una masa de aire ártico que ha modificado completamente el paisaje tropical. Además de que sus habitantes están experimentando condiciones gélidas en gran parte del día, los cultivos de los agricultores pueden echarse a perder por la caída drástica de los termómetros. Para este nuevo inicio de semana, el ‘Estado del Sol’ mantuvo esta tendencia helada, obligando a sus ciudadanos abrigarse por capas y desistir cualquier plan. A continuación, te revelaré cuáles han sido las temperaturas registradas hasta el momento y qué áreas experimentaron la crudeza del clima.

De acuerdo a un reporte meteorológico de CBS News , la región presentó temperaturas por debajo del punto de congelación durante la noche del pasado domingo 1 de febrero. No obstante, el tiempo crítico viene registrándose hace varios días, permitiendo que se emitan advertencia de heladas.

Para el presente día, los condados de Broward y Miami-Dade iniciaron con temperaturas reales de 0°, pero lo alarmante fue la peligrosidad de la sensación térmica. Debido al impacto de las ráfagas de viento, los valores oscilaron entre los 19 y 21 °F.

Para este inicio de semana, las temperaturas en Florida permanecieron cerca o por debajo del punto de congelación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Respecto al sur de Florida, el panorama fue similar con valores térmicos que rondaron los 30 °F. Aunque los termómetros se incrementaron ligeramente conforme pasaron las horas, los expertos en meteorología aseguraron que el clima frío se mantendrá durante el Día de la Marmota.

“No estamos acostumbrados a este tipo de clima. Es un shock para nuestro organismo y también puede ser peligroso. Sobre todo para los pequeños que se preparan para la escuela”, declaró Lissette González, meteoróloga de CBS News Miami.

Qué espera el sur de Florida en lo que resta de la semana

Durante la jornada del martes 3 de febrero, los registros apuntan a temperaturas mínimas de 40 °F. A pesar de este descenso en los valores térmicos, los habitantes del sur de Florida no experimentarán un frío gélido.

Para mitad de la presente semana, se espera un repunte de los valores térmicos. (Crédito: TravelScape / freepik)

Para la mitad de la presente semana, específicamente miércoles 4 y jueves 5 de febrero, el ambiente en el ‘Estado del Sol’ será muy soleado, permitiendo que sus habitantes se den un respiro de las condiciones congelantes. Las temperaturas alcanzarán los 60 °F.

Este clima agradable será breve, ya que para el fin de semana nuevamente atravesará un frente frío que ocasionará el desplome de los valores térmicos.

