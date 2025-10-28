Florida aprobó ley para horario de verano permanente, pero el Congreso de Estados Unidos tiene la última palabra. ¿Qué impide que el estado disfrute de días soleados todo el año? Conoce qué falta para que el cambio sea definitivo y cómo puede impactar a millones de residentes y turistas.

El cambio de horario en Estados Unidos o Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés) fue establecido por ley desde 1966 con el fin de favorecer al planeta, pero Florida al igual que otros estados vienen luchando para ponerle fin. Aunque el estado del Sol ha vuelto a ajustar sus relojes, los legisladores locales insisten en terminar con el cambio semestral. Senadores como Marco Rubio y Rick Scott redoblan la presión, pero el Congreso tiene el control total sobre el horario nacional, dado que es una norma federal.

FLORIDA SE PREPARA PARA ATRASAR LOS RELOJES MIENTRAS TERMINA EL HORARIO DE VERANO

¿DE QUÉ TRATA LA LEY ESTATAL QUE BUSCA MANTENER EL HORARIO DE VERANO PERMANENTE EN FLORIDA?

Este 2 de noviembre, los residentes de Florida deben retrasan, a las 2:00 a.m, sus relojes una hora, diciendo adiós —por ahora— a los atardeceres largos. La ley estatal busca hacer permanente este horario, pero solo podrá aplicarse si el Congreso modifica la norma federal. Mientras tanto, el ritual de cambiar la hora sigue vigente y genera debate cada otoño., pero la Ley de Hora Uniforme de 1966 lo prohíbe., explican los senadores Rubio y Scott, quienes impulsan la “Ley de Protección del Sol” para lograrlo. Sin el visto bueno federal, los relojes seguirán cambiando dos veces por año. Hasta ahora, el Congreso no ha modificado la ley nacional, por lo que ningún estado puede realizar el cambio de forma unilateral.

