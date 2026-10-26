El sur de Florida se prepara para varios días de condiciones meteorológicas adversas debido a la combinación de lluvias, fuertes vientos y mareas inusualmente altas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que estos fenómenos podrían provocar inundaciones en sectores costeros y complicaciones para quienes transiten por calles cercanas al mar. El riesgo se mantendrá durante el inicio de la semana, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 25 y 40 millas por hora, equivalentes a unos 40 a 64 kilómetros por hora, especialmente en las zonas costeras y marítimas. Estas condiciones pueden intensificar el oleaje y empujar el agua hacia tierra firme. De hecho, ya se han reportado afectaciones en el área, como inundaciones en Hollywood Beach y la caída de algunas palmeras en Miami Beach.

🌊Dangerous marine conditions for all waters. Gale Warning for the Atlantic thru at least Mon. night. 🛟High risk of Rip Currents thru the middle of the week for Atlantic beaches. 🏖️Moderate to major tidal flooding with each high tide. 🌧️Numerous showers and breezy winds. #flwx https://t.co/HtzrX3BO3y — NWS Miami (@NWSMiami) October 25, 2026

Qué ciudades podrían verse más afectadas

Las localidades costeras de West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale, Miami Beach y Cutler Bay figuran entre las áreas que deben prestar especial atención al oleaje elevado y las corrientes de resaca.

Según los pronósticos meteorológicos, las condiciones peligrosas en las playas del Atlántico podrían prolongarse hasta mediados de semana. Por ello, se aconseja evitar ingresar al mar mientras persistan las advertencias, incluso si el tiempo parece mejorar temporalmente.

Las inundaciones costeras también representan una preocupación para las comunidades ubicadas en terrenos bajos. El fenómeno conocido como king tides, que consiste en mareas especialmente elevadas, puede hacer que el agua alcance calles y zonas residenciales sin necesidad de que se produzcan lluvias intensas. Si estas mareas coinciden con vientos que empujan el agua hacia la costa, las inundaciones pueden agravarse y tardar más en desaparecer.

Hollywood Beach y Miami Beach ya han registrado afectaciones relacionadas con las inundaciones y el viento. (Foto: Pexels)

Las lluvias podrían regresar el martes

Aunque el pronóstico de Fox Weather contempla un periodo relativamente más seco durante la tarde del lunes, se espera que los chubascos vuelvan a afectar distintas áreas el martes 27 de octubre. Algunas zonas podrían acumular entre dos y cuatro pulgadas de lluvia.

La cantidad dependerá de la ubicación de las precipitaciones, pero los aguaceros intensos podrían generar anegamientos localizados y dificultar el drenaje en sectores urbanos.

El riesgo meteorológico también se extiende más allá del sur de Florida. El corredor costero comprendido entre Miami y Charleston, en Carolina del Sur, abarca alrededor de 500 millas, unos 800 kilómetros, y presenta distintas vulnerabilidades ante las mareas altas y los vientos persistentes.

En Jacksonville, por ejemplo, el viento puede dificultar la salida del agua del río St. Johns hacia el océano, mientras que en Charleston las zonas históricas y las vías de baja elevación pueden verse afectadas por el aumento del nivel del agua.

⚠️ ⛈️ FLOOD RISK: The multiday flood threat that brought inches of rain to the Southwest has shifted to the Plains on Sunday to wrap up the weekend which is expected to continue to start the work week. FOX Weather Meteorologist @MelanieBlackWx has the latest: https://t.co/tzZMY2H8NP — FOX Weather (@foxweather) October 25, 2026

Qué precauciones deben tomar los residentes

Ante este panorama, las autoridades recomiendan consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y revisar los posibles cierres de calles antes de salir de casa. También es importante comprobar los horarios de las mareas altas, sobre todo si se vive cerca de la costa o se suele estacionar en zonas propensas a inundarse. Una calle que parece transitable durante la mañana puede acumular agua horas después, cuando sube la marea.

Por último, se aconseja no conducir ni caminar por calles inundadas, ya que puede ser difícil calcular la profundidad del agua o detectar daños en el pavimento. Aunque las lluvias disminuyan durante algunas horas, el peligro puede continuar debido al oleaje y las mareas elevadas.

Los residentes deben mantenerse atentos a los avisos locales durante el lunes y el martes, cuando podrían persistir las condiciones más desfavorables.