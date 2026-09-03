Florida volverá al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, con un ajuste que afectará la rutina de millones de residentes y de familias hispanas que mantienen contacto con países de América Latina. A las 2:00 a. m., el reloj deberá atrasarse una hora y volverá a marcar la 1:00 a. m.; por ello, esa madrugada tendrá una hora adicional. El cambio marcará el final del horario de verano: habrá más luz durante la mañana, pero anochecerá más temprano, por lo que conviene revisar relojes manuales, alarmas, turnos laborales y conexiones de viaje. A continuación, te detallamos todo lo que tienes que saber sobre el final del Daylight Saving Time (DST) en el conocido popularmente como el “Estado del Sol”.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 19/08/2026.- ¿Cuándo cambia la hora en Florida 2026? Conoce cuándo ajustar el reloj en Miami y Orlando, cuándo comienza el invierno y si Florida podría mantener el DST. FOTO DE YEARS PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / YEARS

Fecha y hora del cambio en Florida

El cambio al llamado “horario de invierno” en Florida será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m., con lo que termina oficialmente el horario de verano en Estados Unidos.

En ciudades como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale y West Palm Beach, el ajuste implica el paso de Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4) a Eastern Standard Time (EST, UTC-5). Esto significa que la madrugada del 1 de noviembre tendrá una hora repetida: el tramo entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces.

Para quienes viven en Florida, trabajan de noche o tienen viajes programados, es importante revisar los horarios de vuelos, autobuses, citas médicas, turnos laborales y eventos que comiencen durante la madrugada. Los teléfonos inteligentes, computadoras y la mayoría de dispositivos conectados a internet suelen realizar el cambio de forma automática; los relojes de pared, autos, hornos y otros aparatos manuales pueden requerir un ajuste manual.

¿Qué día cambia la hora en Miami y Orlando?

En Miami y Orlando, así como en la mayor parte del estado, el cambio se realiza durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m. se vuelve a la 1:00 a. m. y comienza el horario estándar del Este.

Este calendario responde a la regla vigente para la mayor parte de Estados Unidos: en 2026, el horario de verano termina el primer domingo de noviembre.

¿Se atrasa o adelanta el reloj por el cambio de horario en Florida?

En noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora. La regla práctica es sencilla: cuando sean las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, debes volver el reloj a la 1:00 a. m.

El resultado es que se gana una hora adicional de descanso esa noche, aunque también habrá amaneceres y atardeceres aproximadamente una hora más tempranos que antes del cambio. En Miami, por ejemplo, el final del horario de verano trae más claridad durante las primeras horas de la mañana y menos luz natural al final de la tarde.

Cómo recordar el ajuste de cambio de horario en noviembre

Una fórmula útil en inglés es “fall back”: al llegar el otoño, el reloj “retrocede”. En primavera ocurre lo contrario: se adelanta una hora para iniciar el horario de verano.

Para evitar confusiones, cambia los relojes manuales antes de dormir el sábado 31 de octubre. Así, al despertar el domingo, estarán alineados con la nueva hora oficial. Los dispositivos configurados con actualización automática generalmente no requieren ninguna acción.

¿Qué zonas de Florida aplican al cambio de horario?

Toda Florida realiza el cambio de horario el 1 de noviembre de 2026, pero no todo el estado usa la misma zona horaria. La mayor parte se rige por la hora del Este, mientras una parte del noroeste —el Panhandle— se encuentra en la hora Central. En ambos casos, el reloj se atrasa una hora en la misma fecha.

Zona horaria Áreas de referencia Cambio del 1 de noviembre Hora del Este Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale y la mayor parte de Florida EDT (UTC-4) pasa a EST (UTC-5): de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Hora Central Parte de los 10 condados del Panhandle, en el norte y oeste del estado CDT (UTC-5) pasa a CST (UTC-6): de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. locales.

La diferencia es relevante para quienes se trasladan entre ciudades de Florida o coordinan reuniones con familiares y negocios. Por ejemplo, cuando Miami ya esté en EST, una ciudad del Panhandle que use CST seguirá estando una hora detrás.

¿Florida dejará de cambiar la hora?

No, Florida no dejará de cambiar la hora de forma inmediata, ya que cualquier eliminación del cambio estacional depende estrictamente de una aprobación en el Congreso federal de los Estados Unidos. Aunque a nivel local el estado aprobó una ley en 2018 para adoptar el horario de verano permanente, esta norma se encuentra completamente congelada y no puede entrar en vigor por sí sola debido a las restricciones de la ley federal estadounidense.

En resumen, no hay un cambio confirmado para 2026 que elimine el horario de verano o el retorno al horario estándar en Florida. Aunque ha existido debate político sobre establecer un horario permanente, la legislación federal vigente mantiene el calendario de ajustes para los estados que observan el horario de verano. Por eso, el cambio del 1 de noviembre de 2026 sigue programado.

ESTADOS UNIDOS, 02/09/2026.- Cambio de horario en EE.UU. 2026: fecha, hora en que se atrasa el reloj, estados que no cambian y situación de la Sunshine Protection Act. FOTO DE VOFFKATW PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / VOFFKATW

Preguntas frecuentes (FAQ) del cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo cambia el horario de invierno en Florida en 2026?

Florida cambia al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el horario de verano.

¿A qué hora se cambia el reloj en Florida?

El cambio se realiza a las 2:00 a. m.. En ese instante, el reloj debe pasar a la 1:00 a. m., por lo que se atrasa una hora.

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

Se gana una hora. Al atrasar el reloj, la madrugada del domingo 1 de noviembre se prolonga una hora más.

¿Miami y Orlando cambian de hora?

Sí. Miami y Orlando siguen la hora del Este y pasarán de EDT a EST: el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m.

¿Toda Florida está en la misma zona horaria?

No. La mayoría del estado usa la hora del Este, pero 10 condados del Panhandle utilizan la hora Central. Ambos sectores atrasan sus relojes una hora el mismo día, aunque sus horarios locales y sus abreviaturas cambian de forma distinta: EDT a EST en la mayor parte de Florida, y CDT a CST en la zona Central.

¿Los celulares cambian de hora solos?

Por lo general, sí. Los teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y dispositivos conectados a internet suelen actualizarse automáticamente si tienen activada la configuración de fecha, hora y zona horaria automáticas. Conviene comprobar los ajustes antes de acostarte, especialmente si tienes un vuelo, una cita o un turno de trabajo temprano el domingo.

¿Cuándo vuelve Florida al horario de verano?

Florida volverá al horario de verano el domingo 14 de marzo de 2027 a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora.