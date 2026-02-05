Florida, uno de los epicentros turísticos de Estados Unidos, se prepara para el cambio de horario 2026, que definirá los horarios de playas, parques temáticos, comercios y rutas de viaje durante la temporada alta.

El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes de Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades se adelantarán una hora para dar paso al horario de verano, mientras que el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., se atrasarán para retornar al horario estándar.

En este artículo encontrarás las instrucciones detalladas para ajustar tus relojes, los motivos por los que el estado mantiene el Daylight Saving Time pese a haber impulsado un horario permanente, los electrodomésticos que debes configurar manualmente y los consejos clave que recomiendan las autoridades para residentes y turistas.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

En Florida, el cambio al horario de verano 2026 se realiza el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora a las 2:00 a. m. El regreso al horario estándar se producirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan y vuelven a marcar la 1:00 a. m.

Tabla – Fechas del horario de verano 2026 en Florida

Evento Fecha 2026 Hora del cambio Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 h) Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 h)

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Florida?

Florida sigue el mismo patrón que la mayoría del país: se adelanta la hora en marzo y se atrasa en noviembre, tanto en la parte del estado que está en Eastern Time como en el pequeño sector en Central Time. El cambio oficial se produce de madrugada, pero se recomienda ajustar relojes manuales antes de dormir el sábado anterior.

Instrucciones para el ajuste en Florida:

Noche del 7 al 8 de marzo de 2026:

Adelanta tus relojes una hora antes de dormir (ejemplo: de 10:00 p. m. a 11:00 p. m.).

El domingo, a las 2:00 a. m., el reloj salta a 3:00 a. m.

Noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2026:

Atrasa tus relojes una hora antes de acostarte (de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).

Oficialmente, el cambio es de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

Dispositivos que suelen requerir ajuste manual en Florida:

Microondas, hornos eléctricos, cafeteras programables.

Relojes de pared, despertadores digitales simples y radios con reloj.

Tableros de autos que no se actualizan con la red o GPS, sistemas de aire acondicionado con programador antiguo.

¿Por qué Florida aplica el horario de verano y qué dice el gobierno?

Florida ha debatido intensamente la idea de tener un horario de verano permanente, e incluso aprobó leyes estatales a favor, pero estas no pueden entrar en vigor sin autorización del Congreso de Estados Unidos. Por ello, en 2026 el estado mantiene el mismo calendario federal de horario de verano que el resto del país.

Motivos del DST en Florida:

Ahorro y eficiencia energética, al aprovechar la luz de la tarde y reducir el uso de iluminación artificial.

Impacto positivo en el turismo: hoteles, restaurantes, parques temáticos y cruceros se benefician de tardes más largas.

Seguridad y actividades al aire libre: más luz en la tarde para deportes, paseos y ocio en playas y ciudades.

Cumplimiento del marco legal federal, mientras el Congreso no autorice cambios permanentes.

¿Qué ciudades de Florida deben ajustar la hora y cómo se ven afectadas?

Las principales ciudades de Florida que se encuentran en Eastern Time, como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, aplican exactamente las mismas fechas y reglas. La parte del Panhandle que está en Central Time (por ejemplo, Pensacola) también adopta el horario de verano, aunque con la referencia de su zona horaria.

Ciudades clave donde se realiza el cambio de hora:

Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale, St. Petersburg en Eastern Time.

Pensacola y algunas localidades del noroeste de Florida en Central Time.​

Ciudades de Florida donde debes ajustar el reloj al horario de verano

Ciudad Zona horaria Inicio DST 2026 Fin DST 2026 Acción en el reloj Miami Eastern Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. Adelanta en marzo, atrasa en noviembre. Orlando Eastern Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. Misma regla que Miami. Tampa Eastern Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. Misma regla que Miami. Pensacola Central Time 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. local 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. local Ajuste según zona Central.

¿Qué consejos clave seguir en Florida para el cambio de horario 2026?

En un estado con fuerte actividad turística y jornadas largas al aire libre, organizar bien el cambio de hora resulta esencial. Las recomendaciones oficiales subrayan la importancia de la seguridad en carretera y la higiene del sueño.

Consejos para residentes y turistas en Florida:

Revisa horarios de vuelos, cruceros y reservas de parques temáticos, especialmente en el fin de semana del cambio.

Procura no manejar largas distancias justo después del adelanto de marzo si te sientes somnoliento.

Ajusta progresivamente los horarios de sueño de niños y adultos mayores.

Comprueba que sistemas de seguridad y cámaras tengan la hora correcta, importante para registros y monitoreo.

Aprovecha las tardes más largas para actividades al aire libre, lo que también favorece la adaptación del reloj biológico.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en Florida 2026

¿Florida cambia la hora dos veces en 2026?

Sí, adelanta la hora el domingo 8 de marzo para entrar al horario de verano y la atrasa el domingo 1 de noviembre para volver al horario estándar.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en Florida?

En marzo se adelanta una hora: 2:00 a. m. pasa a 3:00 a. m. en la madrugada del 8 de marzo de 2026.

¿Qué pasa con Miami, Orlando y Tampa durante el horario de verano?

Estas ciudades en Eastern Time adelantan sus relojes una hora en marzo y los atrasan en noviembre, lo que extiende la luz de la tarde en temporada alta de turismo.

¿El gobierno de Florida quiere horario de verano permanente?

El estado ha aprobado medidas a favor de un horario de verano permanente, pero no pueden aplicarse sin la autorización del Congreso, por lo que en 2026 se mantiene el esquema tradicional.

¿Tengo que cambiar la hora manualmente en mis dispositivos?

Celulares y computadoras suelen cambiar automáticamente; electrodomésticos, relojes de pared y algunos autos requieren ajuste manual.