Florida confirmó la primera muerte de 2026 en Estados Unidos relacionada con la bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la bacteria “comecarne”. El fallecimiento ocurrió en el condado de Palm Beach, según informó el Departamento de Salud de Florida, que además confirmó 11 casos de esta infección en distintos puntos del estado durante este año.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las bacterias del género Vibrio viven de forma natural en aguas costeras cálidas. La infección puede provocar síntomas como náuseas, diarrea, fiebre, presión arterial baja y lesiones en la piel con ampollas.

Las autoridades sanitarias explican que la bacteria puede ingresar al organismo cuando una persona con una herida abierta entra en contacto con agua salada o salobre contaminada.

También es posible infectarse al consumir mariscos crudos contaminados, especialmente ostras, incluso si la persona no tiene heridas en la piel.

El caso ocurrió en el condado de Palm Beach, donde también se confirmaron otros contagios en el estado. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una infección poco frecuente, pero potencialmente mortal

Aunque los CDC estiman que cada año se registran alrededor de 80.000 casos de vibriosis en Estados Unidos, las infecciones causadas por Vibrio vulnificus son mucho menos frecuentes, pero considerablemente más graves.

Este tipo de bacteria puede provocar una infección que destruye rápidamente los tejidos blandos y, según las autoridades sanitarias, aproximadamente una de cada cinco personas afectadas fallece.

El Departamento de Salud de Florida no informó la fecha exacta en la que ocurrió la muerte registrada en Palm Beach.

Mientras tanto, otros estados también han reportado casos este año: el condado de Mobile, Alabama, confirmó su primer contagio de vibriosis en abril y, en Connecticut, las autoridades sanitarias informaron sobre una persona que contrajo la infección en febrero tras consumir ostras contaminadas recolectadas fuera del estado.

La bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas abiertas al entrar en contacto con agua salada o mediante el consumo de mariscos crudos contaminados. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

Los expertos recomiendan evitar entrar al mar o a aguas salobres si se tienen heridas abiertas, cortes recientes o lesiones en la piel.

Asimismo, aconsejan cocinar completamente los mariscos, especialmente las ostras, ya que consumirlos crudos o poco cocidos aumenta el riesgo de contraer la infección.

Las personas que presenten síntomas después de haber estado en contacto con agua costera o tras consumir mariscos deben buscar atención médica de inmediato, especialmente si las lesiones cutáneas empeoran rápidamente o aparecen signos de infección grave.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones para reducir el riesgo de infección. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuál es el tratamiento médico ante una infección por Vibrio?

Los CDC señalan que para el tratamiento de infecciones leves por Vibrio no se recomienda el uso de antibióticos. En su lugar, se aconseja que las personas con diarrea o vómitos consuman abundantes líquidos para evitar la deshidratación, la cual ocurre cuando el cuerpo no tiene suficientes fluidos.

Por otro lado, los antibióticos pueden utilizarse cuando la infección es grave o prolongada. En los casos de infecciones en heridas, el tratamiento requiere tanto de antibióticos como de una intervención quirúrgica para retirar el tejido muerto o infectado, procedimiento que podría implicar una amputación.