La entrega de alimentos gratuitos suele ser un alivio económico para miles de familias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Los habitantes de Florida iniciarán de manera excelente este mes de marzo tras conocerse que en diversas localidades. De residir en el ‘Estado del Sol’ y consideras que esta ayuda sería totalmente beneficiosa para tu familia, entonces te invito a leer los siguientes párrafos con el propósito de que conozcas el proceso y la ubicación exacta de estos centros.

Con el objetivo de brindar apoyar a los sectores más desprotegidos, se han establecido alianzas con iglesias, escuelas y oficinas gubernamentales para gestionar la entrega directa de productos básicos y suministros nutricionales esenciales.

En esta ocasión, las organizaciones Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger se encargarán de realizar las distribuciones gratuitas de estos alimentos. A continuación, te indicaré los puntos clave donde podrás recibir estas donaciones.

Habitualmente se entregan alimentos básicos, tales como arroz, conservas, pastas, entre otras opciones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los puntos de entrega de comida gratis en Florida para marzo del 2026

FEEDING TAMPA BAY

LugarUbicación
Pilgrims Rest1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL
YMCA Trinity8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL
Cutting Edge Ministries3059 Elm St., Zolfo Springs, FL
Frostproof Care Center23 S. Scenic Highway, Frostproof, FL
Tampa Underground - Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground798 E. Chelsea St., Tampa, FL
Lake Panasoffkee Methodist Church589 N. County Rd., Lake Panasoffkee, FL
House of Refuge640 Burns Ave., Lake Wales, FL
Crystal Lake Elementary700 Galvin Dr., Lakeland, FL
Clearwarer First Church of Nazarene1875 Nursery Rd., Clearwater, FL
Hands of Homeless106 N. Butler Ave., Avon Park, FL 33825

FARM SHARE

LugarUbicación
You Thrive Hernando375 S. Broad St., Brooksville, FL
Pasco Sheriff’s Office38724 Mudcat Grant Blvd., Dade City, FL
Office of Commissioner Miguel Angel GabelaCurtis Park, 1901 NW 24th Ave., Miami, FL
Change My Community710 S. Swinton Ave., Delray Beach, FL
MDC Medical Campus950 NW 20th St., Miami, FL
Helping Hands Welaka400 4th Ave., Welaka, FL
Women Working With Women1001 SE 12th St., Gainesville, FL
MDC Hialeah Campus1780 W. 49th St., Hialeah, FL
Lauderhill - South PromoLauderhill Aquatic Center, John E. Mullin Park, 2000 NW 55th Ave., Lauderhill, FL
WPB - West Gate CRAAmerican Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr., West Palm Beach, FL

ENDING HUNGER

LugarUbicación
Avon Park SDA Church1410 W. Avon Blvd., Avon Park,
Fellowship Baptist Church1000 Maxwell St., Avon Park, FL
Fellowship Baptist Church106 N. Butler Ave., Avon Park, FL
Avon Park Church Service Center104 S. Railroad St., Avon Park, FL
Victory Tabernacle Apostolic1008 Peel St., Sebring, FL
Church of Christ Baptist, Inc.816 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
Frostproof Care Center23 S. Scenic Hwy., Frostproof, FL
Southside Community Resource Center1013 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
Ridge Area SDA59 Alice Nelson St., Avon Park, FL
Frostproof SDA530 N. Scenic Hwy., Frostproof, FL
Son tres organizaciones benéficas que ayudarán a miles de familias con la entrega de alimentos básicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Para consultar las fechas y horarios disponibles durante este mes, es importante que visites las páginas web de cada organización benéfica para conocer a más detalle.

Te sugiero que te presentes temprano en el lugar de distribución que pretendas visitar, contar con una identificación (como medida preventiva) y llevar algún tipo de recipiente, tal como caja o bolsa personal para facilitar el transporte de los suministros entregados.

