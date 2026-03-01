Los habitantes de Florida iniciarán de manera excelente este mes de marzo tras conocerse que distintas organizaciones entregarán alimentos gratuitos en diversas localidades. De residir en el ‘Estado del Sol’ y consideras que esta ayuda sería totalmente beneficiosa para tu familia, entonces te invito a leer los siguientes párrafos con el propósito de que conozcas el proceso y la ubicación exacta de estos centros.

Con el objetivo de brindar apoyar a los sectores más desprotegidos, se han establecido alianzas con iglesias, escuelas y oficinas gubernamentales para gestionar la entrega directa de productos básicos y suministros nutricionales esenciales.

En esta ocasión, las organizaciones Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger se encargarán de realizar las distribuciones gratuitas de estos alimentos. A continuación, te indicaré los puntos clave donde podrás recibir estas donaciones.

Habitualmente se entregan alimentos básicos, tales como arroz, conservas, pastas, entre otras opciones. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los puntos de entrega de comida gratis en Florida para marzo del 2026

FEEDING TAMPA BAY

Lugar Ubicación Pilgrims Rest 1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL YMCA Trinity 8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL Cutting Edge Ministries 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL Frostproof Care Center 23 S. Scenic Highway, Frostproof, FL Tampa Underground - Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground 798 E. Chelsea St., Tampa, FL Lake Panasoffkee Methodist Church 589 N. County Rd., Lake Panasoffkee, FL House of Refuge 640 Burns Ave., Lake Wales, FL Crystal Lake Elementary 700 Galvin Dr., Lakeland, FL Clearwarer First Church of Nazarene 1875 Nursery Rd., Clearwater, FL Hands of Homeless 106 N. Butler Ave., Avon Park, FL 33825

FARM SHARE

Lugar Ubicación You Thrive Hernando 375 S. Broad St., Brooksville, FL Pasco Sheriff’s Office 38724 Mudcat Grant Blvd., Dade City, FL Office of Commissioner Miguel Angel Gabela Curtis Park, 1901 NW 24th Ave., Miami, FL Change My Community 710 S. Swinton Ave., Delray Beach, FL MDC Medical Campus 950 NW 20th St., Miami, FL Helping Hands Welaka 400 4th Ave., Welaka, FL Women Working With Women 1001 SE 12th St., Gainesville, FL MDC Hialeah Campus 1780 W. 49th St., Hialeah, FL Lauderhill - South Promo Lauderhill Aquatic Center, John E. Mullin Park, 2000 NW 55th Ave., Lauderhill, FL WPB - West Gate CRA American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr., West Palm Beach, FL

ENDING HUNGER

Lugar Ubicación Avon Park SDA Church 1410 W. Avon Blvd., Avon Park, Fellowship Baptist Church 1000 Maxwell St., Avon Park, FL Fellowship Baptist Church 106 N. Butler Ave., Avon Park, FL Avon Park Church Service Center 104 S. Railroad St., Avon Park, FL Victory Tabernacle Apostolic 1008 Peel St., Sebring, FL Church of Christ Baptist, Inc. 816 S. Delaney Ave., Avon Park, FL Frostproof Care Center 23 S. Scenic Hwy., Frostproof, FL Southside Community Resource Center 1013 S. Delaney Ave., Avon Park, FL Ridge Area SDA 59 Alice Nelson St., Avon Park, FL Frostproof SDA 530 N. Scenic Hwy., Frostproof, FL

Son tres organizaciones benéficas que ayudarán a miles de familias con la entrega de alimentos básicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para consultar las fechas y horarios disponibles durante este mes, es importante que visites las páginas web de cada organización benéfica para conocer a más detalle.

Te sugiero que te presentes temprano en el lugar de distribución que pretendas visitar, contar con una identificación (como medida preventiva) y llevar algún tipo de recipiente, tal como caja o bolsa personal para facilitar el transporte de los suministros entregados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!