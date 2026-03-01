Los habitantes de Florida iniciarán de manera excelente este mes de marzo tras conocerse que distintas organizaciones entregarán alimentos gratuitos en diversas localidades. De residir en el ‘Estado del Sol’ y consideras que esta ayuda sería totalmente beneficiosa para tu familia, entonces te invito a leer los siguientes párrafos con el propósito de que conozcas el proceso y la ubicación exacta de estos centros.
Con el objetivo de brindar apoyar a los sectores más desprotegidos, se han establecido alianzas con iglesias, escuelas y oficinas gubernamentales para gestionar la entrega directa de productos básicos y suministros nutricionales esenciales.
En esta ocasión, las organizaciones Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger se encargarán de realizar las distribuciones gratuitas de estos alimentos. A continuación, te indicaré los puntos clave donde podrás recibir estas donaciones.
Los puntos de entrega de comida gratis en Florida para marzo del 2026
FEEDING TAMPA BAY
|Lugar
|Ubicación
|Pilgrims Rest
|1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL
|YMCA Trinity
|8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL
|Cutting Edge Ministries
|3059 Elm St., Zolfo Springs, FL
|Frostproof Care Center
|23 S. Scenic Highway, Frostproof, FL
|Tampa Underground - Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground
|798 E. Chelsea St., Tampa, FL
|Lake Panasoffkee Methodist Church
|589 N. County Rd., Lake Panasoffkee, FL
|House of Refuge
|640 Burns Ave., Lake Wales, FL
|Crystal Lake Elementary
|700 Galvin Dr., Lakeland, FL
|Clearwarer First Church of Nazarene
|1875 Nursery Rd., Clearwater, FL
|Hands of Homeless
|106 N. Butler Ave., Avon Park, FL 33825
FARM SHARE
|Lugar
|Ubicación
|You Thrive Hernando
|375 S. Broad St., Brooksville, FL
|Pasco Sheriff’s Office
|38724 Mudcat Grant Blvd., Dade City, FL
|Office of Commissioner Miguel Angel Gabela
|Curtis Park, 1901 NW 24th Ave., Miami, FL
|Change My Community
|710 S. Swinton Ave., Delray Beach, FL
|MDC Medical Campus
|950 NW 20th St., Miami, FL
|Helping Hands Welaka
|400 4th Ave., Welaka, FL
|Women Working With Women
|1001 SE 12th St., Gainesville, FL
|MDC Hialeah Campus
|1780 W. 49th St., Hialeah, FL
|Lauderhill - South Promo
|Lauderhill Aquatic Center, John E. Mullin Park, 2000 NW 55th Ave., Lauderhill, FL
|WPB - West Gate CRA
|American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr., West Palm Beach, FL
ENDING HUNGER
|Lugar
|Ubicación
|Avon Park SDA Church
|1410 W. Avon Blvd., Avon Park,
|Fellowship Baptist Church
|1000 Maxwell St., Avon Park, FL
|Fellowship Baptist Church
|106 N. Butler Ave., Avon Park, FL
|Avon Park Church Service Center
|104 S. Railroad St., Avon Park, FL
|Victory Tabernacle Apostolic
|1008 Peel St., Sebring, FL
|Church of Christ Baptist, Inc.
|816 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
|Frostproof Care Center
|23 S. Scenic Hwy., Frostproof, FL
|Southside Community Resource Center
|1013 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
|Ridge Area SDA
|59 Alice Nelson St., Avon Park, FL
|Frostproof SDA
|530 N. Scenic Hwy., Frostproof, FL
Para consultar las fechas y horarios disponibles durante este mes, es importante que visites las páginas web de cada organización benéfica para conocer a más detalle.
Te sugiero que te presentes temprano en el lugar de distribución que pretendas visitar, contar con una identificación (como medida preventiva) y llevar algún tipo de recipiente, tal como caja o bolsa personal para facilitar el transporte de los suministros entregados.
