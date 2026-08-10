El sur de Florida comienza la semana con calor extremo y una sensación térmica que podría llegar hasta los 109 °F (43 °C). El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor para la región desde las 11 a. m. hasta las 6 p. m. del lunes, justo cuando los estudiantes de Broward County regresan a las aulas.

La situación podría sentirse intensa durante las horas de salida de las escuelas. La meteoróloga de CBS News Miami, Lissette Gonzalez, advirtió que será una semana “calurosa y húmeda” para los niños de todo el sur de Florida.

Incluso antes de las 6 a. m. del lunes, la sensación térmica alcanzaba los 97 °F en Fort Lauderdale y 95 °F en Miami. Las temperaturas máximas se mantendrán en los bajos 90 °F, pero la combinación con la humedad hará que el calor se intensifique durante la tarde.

Good Monday morning! A Heat Advisory is in effect today for Miami-Dade, Broward, Palm Beach, and Collier Counties. #FLwx pic.twitter.com/GbN4Ww5Q8e — NWS Miami (@NWSMiami) August 10, 2026

Gonzalez señaló que el momento de mayor calor podría coincidir con la salida de los estudiantes. Durante la noche, las temperaturas descenderán hasta unos 82 °F, pero los meteorólogos no esperan suficiente lluvia como para producir un alivio significativo.

El martes, las temperaturas volverán a superar los 90 °F y el índice de calor podría alcanzar los 108 °F. Gonzalez señaló que las condiciones podrían llevar a la emisión de otro aviso de calor.

¿Qué significa un aviso de calor?

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami emite un aviso cuando el índice de calor alcanza los 105 °F durante al menos un par de horas. Antes de 2023, el umbral utilizado era de 108 °F.

El índice de calor combina la temperatura del aire con la humedad para determinar qué tan caliente se siente realmente el ambiente. Cuando alcanza valores de tres dígitos, aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el calor.

Según estimaciones de los condados, las altas temperaturas provocan más de 30 muertes y cientos de hospitalizaciones cada año. Por eso, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor exposición.

Los pronósticos indican que el calor continuará durante los primeros días de la semana, con poca lluvia para refrescar la región. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Quiénes deben tener más cuidado?

Entre las personas con mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor se encuentran:

Adultos mayores de 65 años y niños pequeños.

Personas con enfermedades crónicas.

Deportistas y trabajadores que realizan actividades al aire libre.

Personas sin acceso adecuado a aire acondicionado.

Mujeres embarazadas.

Personas que viven sin refugio.

Mascotas.

Las autoridades recomiendan permanecer en lugares con aire acondicionado, evitar la exposición directa al sol y reducir la actividad física durante las horas más calurosas. También aconsejan realizar actividades al aire libre temprano por la mañana o durante la tarde, cuando las temperaturas comienzan a disminuir.

La hidratación es clave: se debe beber agua con frecuencia y considerar bebidas con electrolitos cuando exista una fuerte sudoración, sin esperar a tener sed. También es recomendable usar protector solar y limitar el consumo de alcohol y cafeína, que pueden favorecer la deshidratación.

Finalmente, nunca se debe dejar a bebés, niños o mascotas dentro de un automóvil estacionado, aunque las ventanas estén parcialmente abiertas.

Ante síntomas como temperatura corporal muy elevada, dolor de cabeza, mareos, náuseas o confusión, las autoridades recomiendan buscar atención médica de inmediato, ya que podrían ser señales de agotamiento por calor o un golpe de calor.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, reducir la exposición al sol y prestar atención a los síntomas de agotamiento por calor. (Foto referencial: Magnific)

¿Cómo estará el clima en el sur de Florida durante la semana?

El calor y la humedad seguirán siendo los protagonistas durante toda la semana. Según los pronósticos de AccuWeather, el lunes 10 y martes 11 de agosto, el calor será intenso desde el inicio de la semana, con máximas de 34 °C y mínimas de 28 °C el lunes y 27 °C el martes. Ambos días serán húmedos y parcialmente soleados.

El martes podrían presentarse uno o dos chubascos durante la mañana, pero después predominarán nuevamente las condiciones calurosas. La sensación térmica podría alcanzar los 42 °C.

Miércoles 12 y jueves 13: el miércoles continuará el ambiente caluroso y húmedo, con una máxima de 34 °C y posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde. Para el jueves se espera un ligero descenso, con 33 °C, aunque la humedad seguirá elevada y el cielo estará más nublado. La sensación térmica podría llegar nuevamente a unos 42 °C.

Viernes 14 y sábado 15: el calor volverá a intensificarse, con máximas de 34 °C el viernes y 33 °C el sábado. El viernes podrían aparecer tormentas aisladas durante la tarde, mientras que el sábado existe posibilidad de algún chubasco por la mañana antes de que regresen los periodos de sol y humedad. La sensación térmica rondará los 41-42 °C.

Domingo 16 de agosto: la semana terminará con condiciones similares. Se espera una máxima de 34 °C, cielo parcialmente soleado y posibilidad de algún chubasco durante la mañana. La humedad seguirá haciendo que el calor se sienta más intenso, con una sensación térmica cercana a 42 °C. Además, el índice UV será extremo o muy alto durante prácticamente toda la semana, por lo que será importante protegerse del sol y mantenerse hidratado.