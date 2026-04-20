Florida está a punto de decirle adiós a los centavos. Se pudo conocer recientemente que las autoridades realizaron una propuesta legislativa para eliminar el uso de estas monedas en transacciones pagadas en efectivo, lo que transformará la dinámica en las cajas registradoras. La iniciativa plantea interrogantes sobre cómo funcionará y cómo podría impactar en los negocios. Si quieres conocer todos los detalles sobre este proyecto que marcaría un antes y un después en el comercio minorista del estado, te invito a leer la siguiente nota.

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La legislatura estatal dio luz verde al proyecto de ley SB 1074, la cual autoriza a los establecimientos comerciales a redondear los pagos realizados en efectivo al múltiplo de cinco centavos más próximos.

La decisión de implementar esta normativa se debe a la escasez de los centavos en Florida. En el 2025, el Gobierno de EE.UU. ordenó la detención de la producción de estas pequeñas monedas, lo que provocó una falta circulación de éstas mismas.

Si bien existe la posibilidad de retomar la producción de monedas, no es viable financieramente, ya que los costos de fabricación superan el valor real de la propia moneda.

En tiempos recientes, existe una escasez de centavos en el país. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo funcionaría esta nueva normativa

Debes saber que la medida se limitará exclusivamente a las transacciones efectuadas en efectivo; es decir, no afectará a los pagos realizados con tarjetas de crédito, débito u otras plataformas digitales . Eso sí, cada negocio de Florida tendrá la decisión de decidir si el redondeo beneficiará al cliente o a sí mismo.

Para que tengas una mejor comprensión, si el monto de tu compra termina en 1 o 2 centavos, será redondeado hacia 0; mientras que aquellos finalizados en 3, 4, 5, 6 o 7 se ajustarán hacia 5. En caso de que tu cuenta acabe en 8 o 9, será redondeado hacia arriba.

Esta nueva iniciativa tendría un impacto negativo en los clientes y los negocios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo impactará a consumidores y comercios de Florida

Si bien se trata de un cambio que pasará desapercibido con el pasar del tiempo, puede tener un impacto en aquellas comunidades de Florida donde aún se aceptan los pagos en efectivo, como tiendas minoristas o supermercados.

Los expertos en la materia consideran que la iniciativa afectaría especialmente a los clientes de bajos recursos, pues sus ingresos se reducirían poco a poco.

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