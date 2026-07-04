Desde el 1 de julio de 2026, entró en vigor en Florida la ley SB 418, una norma que busca hacer más seguras y humanas las interacciones entre los agentes de policía y las personas con trastorno del espectro autista (TEA) durante una detención de tránsito o cualquier control en la calle. Esta normativa no solo crea dos herramientas pensadas para acompañar la licencia de conducir —el Blue Envelope (sobre azul) y la Blue Card (tarjeta azul)—, sino que también obliga a que los oficiales reciban capacitación específica sobre cómo comunicarse con personas con TEA. Para muchas familias hispanas de Miami, Hialeah, Orlando, Kissimmee o Tampa, este cambio puede marcar una diferencia real en el momento de enfrentarse a una parada de tráfico en la I‑95 o la Turnpike. Si tienes un familiar con autismo o simplemente quieres estar al día con las nuevas reglas de tránsito en Florida, conviene conocer qué son estas herramientas, quiénes pueden solicitarlas y desde cuándo estarán disponibles.

¿CUÁLES SON LAS DOS NUEVAS HERRAMIENTAS QUE ACOMPAÑARÁN LAS LICENCIAS?

La nueva ley SB 418 ordena al Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) crear un programa formado por dos elementos: el Blue Envelope y la Blue Card. El objetivo es facilitar la comunicación durante una detención de tránsito, reducir situaciones de estrés y ayudar a que el encuentro se desarrolle de forma más segura para ambas partes, especialmente cuando la persona tiene TEA y puede reaccionar de manera diferente a lo que el oficial espera.

Herramienta ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Blue Envelope Un sobre azul. Guarda una copia de la licencia de conducir, el registro del vehículo, el comprobante del seguro y la información de contacto de emergencia. Blue Card Una tarjeta azul, física o digital. Identifica que la persona tiene trastorno del espectro autista e incluye pautas de comunicación para los agentes.

En otras palabras, el sobre azul ayuda a que toda la documentación importante esté organizada en un solo lugar, mientras que la tarjeta azul sirve como aviso previo para que el oficial ajuste su forma de comunicarse con la persona con TEA. En comunidades latinas donde muchas veces tenemos que explicar condiciones médicas en inglés, esta herramienta puede ser clave para evitar malentendidos en el momento.

Florida implementará la tarjeta azul para ciertos conductores con trastorno del espectro autista (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES PODRÁN SOLICITAR EL SOBRE AZUL Y LA TARJETA AZUL?

La ley establece que estas herramientas estarán disponibles para personas con trastorno del espectro autista (Autism Spectrum Disorder). No será un documento obligatorio ni reemplazará la licencia de conducir; se trata de un apoyo voluntario que se puede usar cuando la familia o la persona considera que puede ayudar a reducir el estrés de una interacción con las autoridades.

Las puede solicitar cualquier persona con diagnóstico de TEA que tenga licencia de conducir o que viaje como pasajero.

No modifican ni sustituyen la licencia; se usan como complemento para informar al agente sobre la condición de la persona.

El conductor o acompañante puede presentar el sobre azul y/o la tarjeta azul al oficial durante un control policial.

Para muchas familias hispanas que viven en Florida y que suelen organizar papeles en carpetas, mochilas o guanteras del carro, tener un sobre azul y una tarjeta identificando el TEA puede marcar la diferencia en una parada de tráfico, sobre todo si la persona se pone nerviosa o no responde de la manera esperada.

¿DESDE CUÁNDO PODRÁN SOLICITARSE?

Aunque la ley entró oficialmente en vigor el 1 de julio de 2026, el programa tiene un calendario específico de implementación definido por la propia norma SB 418.

Fecha Cambio 1 de julio de 2026 Entra en vigor la ley SB 418. Antes del 1 de enero de 2027 El FLHSMV deberá desarrollar y poner a disposición el Blue Envelope y la Blue Card. 1 de enero de 2027 Las personas con TEA podrán solicitar el sobre azul, la tarjeta azul o ambos. Las solicitudes podrán hacerse en línea o en oficinas del Tax Collector autorizadas.

A partir del 1 de enero de 2027, las personas con TEA podrán solicitar estas herramientas directamente ante el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles o en una oficina del Tax Collector autorizada para ofrecer servicios de licencias de conducir. En la práctica, esto significa que residentes hispanos de condados como Miami‑Dade, Broward, Orange o Hillsborough podrán acudir a sus oficinas locales donde ya realizan trámites como renovar la licencia o registrar el vehículo.

¿QUÉ INFORMACIÓN INCLUIRÁN ESTAS HERRAMIENTAS?

La ley también establece requisitos específicos sobre el contenido del sobre y de la tarjeta, para que no sean simples documentos sin utilidad práctica. Entre los elementos más importantes se encuentran:

Identificación clara de que la persona tiene trastorno del espectro autista.

Guías de comunicación dirigidas a los agentes policiales (por ejemplo, que hablen despacio, eviten el contacto físico innecesario y permitan más tiempo para responder).

Espacio para guardar la licencia de conducir.

Copia del registro del vehículo.

Comprobante del seguro.

Información de contacto de emergencia.

En el caso de la Blue Card, esta podrá emitirse tanto en formato físico como digital, siempre que cumpla las características exigidas por la legislación. Para quienes usan el celular como “todo en uno”, tener la tarjeta digital puede ser más práctico, mientras que muchas familias prefieren conservar el sobre físico en la guantera del carro junto al registro y el seguro.

LA LEY TAMBIÉN CAMBIA LA CAPACITACIÓN DE LOS POLICÍAS

La SB 418 no solo crea estas nuevas herramientas; también modifica la formación que reciben los agentes de las fuerzas del orden en Florida. La Criminal Justice Standards and Training Commission, perteneciente al Florida Department of Law Enforcement (FDLE), deberá incorporar un componente específico de capacitación sobre cómo interactuar con personas con TEA.

Entre los temas obligatorios figuran:

Reconocer las características del trastorno del espectro autista.

Aplicar técnicas de comunicación apropiadas.

Desescalar situaciones potencialmente peligrosas.

Diferenciar conductas asociadas al autismo de comportamientos agresivos o desafiantes.

Localizar y asistir a personas con autismo que se hayan extraviado.

Conocer el funcionamiento del programa Blue Envelope y Blue Card.

Entender la designación SAFE que aparece en determinados registros de vehículos de Florida.

Este cambio puede ser especialmente importante en zonas con alta presencia hispana, donde no solo hay diversidad cultural y lingüística, sino también distintas formas de expresar emociones o manejar el estrés frente a una autoridad.

FECHAS CLAVE PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS OFICIALES

La implementación del entrenamiento también seguirá un cronograma definido por la ley SB 418.

Fecha límite Requisito 1 de julio de 2028 Todos los cursos básicos para nuevos oficiales deberán incluir esta capacitación. 1 de julio de 2030 Todos los oficiales certificados de Florida deberán haber completado el entrenamiento.

De esta manera, tanto los nuevos oficiales que salgan de la academia como los que ya trabajan en departamentos de policía en ciudades como Miami, Orlando o Tampa deberán recibir este entrenamiento antes de las fechas límite. La idea es que cualquier agente que detenga a una persona con TEA en una carretera del estado conozca cómo actuar, independientemente del condado.

¿QUÉ PUEDEN HACER AHORA LAS FAMILIAS HISPANAS EN FLORIDA?

Aunque las solicitudes del sobre azul y la tarjeta azul comenzarán a partir del 1 de enero de 2027, las familias hispanas pueden ir adelantando algunas acciones:

Anotar las fechas clave: vigencia de la ley (1 de julio de 2026) e inicio de solicitudes (1 de enero de 2027).

Seguir las actualizaciones en el sitio del FLHSMV y en las páginas oficiales de los Tax Collectors de su condado, que suelen publicar avisos en inglés y, en algunos casos, en español.

Consultar con el pediatra, neurólogo, psicólogo o terapeuta que atiende a la persona con TEA para tener a mano documentación del diagnóstico, en caso de que la oficina lo solicite.

Informar a la escuela, centro de terapia o iglesia donde participan para que otros cuidadores sepan que existen estas nuevas herramientas.

Con estas medidas, Florida busca fortalecer la comunicación entre las fuerzas del orden y las personas con trastorno del espectro autista, incorporando herramientas prácticas para los conductores y reforzando la preparación de los agentes en todo el estado. Para la comunidad hispana, acostumbrada a apoyarse en la familia, la iglesia y los centros comunitarios, conocer y utilizar el Blue Envelope y la Blue Card puede convertirse en un recurso más para proteger a quienes viven con TEA y reducir situaciones de riesgo en cualquier carretera del estado.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley el 16 de junio (Foto: AFP)

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