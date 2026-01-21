Cualquiera que maneja seguido por las autopistas de Florida —desde la I‑95 en Miami hasta la I‑4 en Orlando o la I‑275 en Tampa Bay— seguramente se ha topado con alguna placa personalizada tan rara o graciosa que dan ganas de sacarle una foto para mandarla al chat de la familia o al grupo de amigos. Y sí, el estado permite pedir “vanity plates” con la combinación de letras y números que cada conductor elija, ya sea para lucir su amor por los Dolphins, el Inter Miami, su food truck de arepas, su negocio de roofing o un chiste interno en spanglish que solo entienden los seres queridos. Pero eso no significa que cualquier idea vaya a ser aprobada: cada año, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) revisa miles de propuestas y frena muchas por considerarlas obscenas, vulgares o vinculadas a delitos, algo que afecta tanto a conductores anglos como a hispanos en todo el estado.

¿QUÉ NO SE PERMITE EN UNA PLACA PERSONALIZADA EN FLORIDA?

Existen reglas claras sobre lo que se puede y lo que no se puede poner en una placa personalizada de Florida. Según el FLHSMV, no se permiten mensajes obscenos ni configuraciones que el estado considere objetables. El manual de procedimientos indica que la Unidad de Control de Inventario revisa todas las solicitudes de placas personalizadas y retiene aquellas combinaciones que considera no apropiadas.

Luego, estas combinaciones pasan a la gerencia, que decide si se permiten, se rechazan o incluso se recuerdan (retiran) después de haber sido emitidas. Es más, tu placa personalizada también puede ser retirada después de emitida si se determina que es obscena.

La normativa autoriza al departamento a recordar cualquier placa personalizada que se considere obscena u objetable, incluso tiempo después de que el conductor ya la esté usando en la calle.

Además, tu idea puede terminar en manos de otra persona si olvidas renovarla cada año. La ley permite que alguien solicite una combinación ya asignada cuando el dueño original no la renueva dentro del año siguiente al último período de vigencia.

Los conductores de Florida pueden personalizar sus matrículas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

LISTA DE PLACAS RECHAZADAS EN FLORIDA EN 2025

Cada año se elabora un listado de solicitudes de placas personalizadas que el FLHSMV ha rechazado, generalmente por ser obscenas o inapropiadas. La lista de 2025 fue extensa e incluyó dobles sentidos sexuales, abundante mala palabra e incluso referencias explícitas a actividades criminales.

A continuación, te presento una lista categorizada con algunas de las placas que el FLHSMV rechazó en 2025, una especie de radiografía del humor y la picardía que intenta colarse en el tráfico del Sunshine State.

Solicitudes rechazadas por insinuaciones sexuales

Desde V1BR80R hasta ERECT y la muy directa SEXUAL, el grupo más numeroso de placas rechazadas tuvo que ver con contenido sexual. Algunas eran demasiado subidas de tono para reproducirlas, pero entre las que se difundieron públicamente están:

69LOL69

D3Z N

D3Z NUTS

DA H03

DEZ NTS

DRTYYH0

GET N H0

H0E L1FE

P-NAS

S3X1

SEXXX

El famoso fenómeno viral de la “Hawk Tuah Girl” tampoco desapareció: aunque con menos fuerza que en 2024, siguieron llegando solicitudes con variaciones del meme, como HWK 2AW, H4WK2UH, HAWKTW0 y similares, todas rechazadas.

Solicitudes rechazadas por lenguaje vulgar

Las variaciones de la “f‑word”, combinaciones para escribir “shit” y versiones creativas de “azz” dominaron otro tramo importante de la lista. Entre las rechazadas se encontraron, entre muchas otras:

0HELLN0

5UP BCHS

8AD AZZ

BAD AZ55

BTCHN 91

BTCH PLZ

DUHFK

DUMFKRY

EPH U

FAF0MF

FKAWF

FYOU

D0NT GAF

ID6AF

IDNGAF

SLUT

WH0RE

En medio de estas propuestas apareció al menos un intento de combinar una grosería con las iniciales “DJT” para referirse al presidente Donald Trump, y otra placa que soltaba un muy directo “F U HOA”, algo con lo que más de un vecino de condominio en Florida podría identificarse.

Rechazos “misceláneos”

No solo se trata de sexo o malas palabras: el FLHSMV también rechaza algunas placas que, a simple vista, parecen relativamente inofensivas.

4C0FF, aparentemente vinculada a la compañía de café 4COFF.

BIG ZAA, referencia al rapero de Florida BossMan Dlow.

P1ZZA H0

DREAM 79, que podría aludir a la Toyota Land Cruiser Serie 79, a autos personalizados de alta gama o incluso a un episodio de “Black Mirror”.

Este tipo de casos llama la atención en comunidades hispanas de Florida, donde muchos conductores quieren usar la placa para reflejar su identidad cultural, su negocio familiar, su música favorita o un guiño a su país de origen.

Solicitudes rechazadas por referencias criminales

Algunas propuestas iban directamente al tema de los delitos, sin rodeos.

ASSAULT

KILL 666

MRDR WGN

Otras palabras relacionadas con violencia o “urge to murder” que también se asociaban a significados ofensivos o a términos polémicos.

De acuerdo con los documentos del FLHSMV, varias de estas placas recibieron quejas formales y al menos dos fueron emitidas en un inicio y luego retiradas, incluyendo ASSAULT. En estos casos, la autoridad terminó concluyendo que no era apropiado que ese tipo de mensaje circulara en un elemento oficial del estado.

¿CUÁNTO CUESTA UNA PLACA PERSONALIZADA EN FLORIDA?

Pedir que tu placa tenga tu propia combinación de letras y números cuesta una tarifa adicional anual de US$15, además de los costos normales del registro del vehículo. Para hacerlo, hay que llenar un formulario oficial del FLHSMV y entregarlo en un centro de servicio de vehículos motorizados en cualquier condado, algo que muchos residentes aprovechan para tramitar junto con otros cambios del carro.

El FLHSMV también ofrece una herramienta en línea para verificar si la combinación que quieres —por ejemplo, el nombre de tu negocio, tu apodo, tu ciudad de origen o un guiño a tu equipo— ya fue tomada por otra persona. Si está disponible y no se considera ofensiva u objetable, la solicitud se procesa, se cobra la tarifa adicional y se emite la placa personalizada.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS PLACAS “SPECIALTY” EN FLORIDA?

Las placas personalizadas no son lo mismo que las “specialty license plates”. Una placa “specialty” es un diseño especial que se distingue del fondo blanco con naranjas tradicional y suele costar alrededor de 25 dólares anuales extra, destinados a una causa, universidad, organización u otro programa específico.

En Florida existen decenas de diseños: equipos deportivos, universidades, escenas ambientales, placas que apoyan a organizaciones benéficas y más, muy visibles en los estacionamientos de centros comerciales, escuelas y parques en ciudades con fuerte presencia hispana como Miami, Orlando o Tampa.

Muchos conductores combinan esa identidad visual —por ejemplo, la placa de su alma mater o de una causa de salud— con un mensaje personalizado, asumiendo el costo adicional de ambas cosas si la combinación pasa el filtro del FLHSMV.

¿LOS MARCOS SON LEGALES EN LAS PLACAS DE FLORIDA?

Los marcos de placas —incluidos los que regalan los dealers o los que llevan el nombre de tu país, tu equipo o tu iglesia— son legales siempre que no tapen la identificación alfanumérica ni la calcomanía de registro ubicada en la esquina superior derecha de la placa.

Una actualización de la ley en 2025 endureció las reglas contra cualquier cosa que obstruya la placa, como cubiertas tintadas, dispositivos que giran o esconden la placa, sistemas para difuminarla y marcos demasiado grandes que bloqueen información importante.

La normativa establece que usar accesorios diseñados para impedir que la placa se lea correctamente puede constituir un delito menor y traer consigo multas significativas. En la práctica, para quien maneja entre Broward, Palm Beach, el centro de Florida o el Panhandle, la fórmula es sencilla: puedes ponerle personalidad a tu carro con un mensaje creativo y un buen marco, pero sin cruzar la línea de lo obsceno ni tapar números, letras o stickers si no quieres problemas con la ley.

Personalizar la matrícula en Florida tiene un costo anual (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

