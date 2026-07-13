El mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida está entrando en su etapa final y las elecciones de 2026 marcarán el inicio de un nuevo capítulo político para el estado. Debido a los límites establecidos por la propia Constitución estatal, el republicano no podrá buscar un tercer mandato consecutivo, por lo que los votantes tendrán que elegir a un nuevo gobernador que dirigirá al “Estado del Sol” durante los siguientes cuatro años.

¿Cuándo asumirá el próximo gobernador de Florida?

La Constitución de Florida establece que el nuevo gobernador tomará posesión del cargo el martes 5 de enero de 2027, primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026. Ese día concluirá oficialmente la administración de DeSantis, quien llegó al poder tras ganar las elecciones de 2018 y fue reelegido en 2022 con una gran ventaja.

Es importante recordar que el Artículo IV de la Constitución de Florida impide que una persona sea elegida para un tercer mandato consecutivo como gobernador.

Como DeSantis asumió el cargo en enero de 2019 y obtuvo la reelección en 2022, la ley le prohíbe competir nuevamente en los comicios de 2026. Esta medida busca garantizar la alternancia en el poder y también existe en otros estados de Estados Unidos.

Ron DeSantis concluirá su segundo mandato como gobernador de Florida el 5 de enero de 2027, cuando asuma el ganador de las elecciones de 2026. (Foto: AFP)

Los candidatos que buscan reemplazar a DeSantis

La contienda por la gobernación ya está en marcha de cara a las primarias del 18 de agosto y las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

En el Partido Republicano destacan nombres como Byron Donalds y Paul Renner, además de James Fishback, Jay Collins y otros aspirantes. En el Partido Demócrata figuran David Jolly, Evelyn Castillo-Bach, Thomas Fernández, Dayna Foster, Dotie Joseph y Stephann Norman.

Según expertos de Tallahassee Democrat, quien resulte elegido enfrentará una serie de retos que marcarán la agenda del estado. Entre ellos destacan el tan mencionado aumento del costo de vida, las elevadas primas de los seguros de vivienda, el crecimiento de la población y la presión sobre la infraestructura.

La próxima autoridad también deberá abordar temas como las políticas migratorias, la seguridad fronteriza, el acceso a servicios esenciales y el impulso al desarrollo económico.

DeSantis podría volver a postularse en una futura elección. (Foto: AFP)

¿Puede Ron DeSantis volver a ser gobernador?

Aunque la legislación le impide presentarse en las elecciones de 2026, Ron DeSantis no está inhabilitado de forma permanente. La Constitución de Florida solo prohíbe los mandatos consecutivos, por lo que el actual gobernador podría volver a postularse en una futura elección, siempre que otro dirigente haya ocupado antes el cargo.

Además, su proyección nacional lo mantiene como uno de los republicanos mencionados con frecuencia como posible aspirante a las elecciones presidenciales de 2028.