En Estados Unidos, las reglas para votar cambian con frecuencia dependiendo del estado, pero en lugares como Florida, donde viven millones de latinos —desde comunidades cubanas históricas en Miami, hasta venezolanos, colombianos, puertorriqueños y centroamericanos en ciudades como Orlando, Tampa o Jacksonville— cualquier modificación en las normas electorales se siente de inmediato en la vida diaria: en las charlas de la iglesia, en las reuniones familiares de domingo, en los grupos de WhatsApp del barrio y hasta en las conversaciones de trabajo. Cuando se trata de temas electorales, casi siempre hay un debate fuerte detrás: unos hablan de seguridad y control del sistema, mientras otros ponen el foco en el acceso al voto y en no poner nuevas trabas a quienes ya son ciudadanos y quieren participar. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en el mencionado lugar, donde el Legislativo aprobó una nueva normativa que varía la forma en que millones de personas deberán identificarse al acudir a las urnas, incluyendo a hispanos que votan y que ahora se preguntan si sus documentos serán suficientes para seguir votando sin problemas.

A partir de 2027, los votantes tendrán que demostrar su ciudadanía estadounidense con documentos específicos. La medida todavía debe ser firmada por el gobernador Ron DeSantis, pero todo apunta a que entrará en vigor. La iniciativa está alineada con una propuesta federal impulsada por el presidente Donald Trump, lo que ha encendido un debate nacional sobre su impacto, especialmente entre comunidades inmigrantes y familias que han hecho su vida en Florida, muchas de ellas con varios miembros de la misma familia en distintas situaciones migratorias.

FLORIDA EXIGIRÁ PRUEBA DE CIUDADANÍA PARA VOTAR DESDE 2027

La Legislatura estatal aprobó el proyecto de ley HB 991, que introduce nuevos requisitos para participar en elecciones. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes de Florida con 77 votos a favor y 28 en contra, luego de recibir el visto bueno del Senado.

Si el gobernador DeSantis la firma, la norma entrará en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que no afectará las elecciones de 2026, en las que el estado también elegirá a su próximo gobernador.

En términos simples, lo que establece la ley es que los votantes deberán demostrar que son ciudadanos estadounidenses mediante documentos oficiales al momento de votar, algo que podría obligar a muchos residentes, en especial adultos mayores y votantes latinos de bajos ingresos, a revisar con tiempo qué papeles tienen disponibles.

DOCUMENTOS QUE SERÁN VÁLIDOS PARA VOTAR EN FLORIDA

La nueva normativa define con precisión qué identificaciones podrán utilizarse en los centros de votación, tanto el día de la elección como en la votación adelantada.

Estos son los documentos aceptados:

Documento Detalle Pasaporte estadounidense Documento oficial que acredita ciudadanía Certificado de nacimiento Debe ser un documento oficial válido Certificado de naturalización Para ciudadanos naturalizados Licencia de conducir con REAL ID Debe cumplir con los estándares federales Identificación militar Emitida por las fuerzas armadas

Uno de los puntos que más debate ha generado es la eliminación de ciertos documentos que antes podían usarse para identificarse, algo que en la práctica puede afectar a jóvenes, estudiantes universitarios, adultos mayores que ya no manejan y personas que dependen de programas sociales.

Identificaciones que ya no se aceptarán:

Tarjetas de identificación estudiantil

Identificaciones de residencias para jubilados

Tarjetas de programas de asistencia pública

Identificaciones emitidas por asociaciones u organizaciones

En comunidades hispanas de ciudades como Hialeah, Kissimmee u Orlando, donde muchos votantes usan ID de la universidad, del “senior center” o tarjetas vinculadas a beneficios, este cambio puede significar tener que tramitar nuevos documentos antes de la próxima elección.

Florida exigirá ciertos documentos para ser elegible para votar en cualquier elección (Foto: AFP) / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

EL VÍNCULO CON LA SAVE AMERICA ACT

La medida aprobada en Florida está inspirada en la Safeguard American Voter Eligibility Act, conocida como SAVE Act, una iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Representantes federal y que busca imponer requisitos similares en todo el país.

Este proyecto pretende modificar la National Voter Registration Act of 1993 para exigir documentos que prueben la ciudadanía al momento de registrarse para votar en elecciones federales.

Mientras tanto, el debate continúa en el Senado de Estados Unidos, donde la propuesta enfrenta un camino legislativo más complicado. Sin embargo, el hecho de que Florida se adelante y adopte reglas alineadas con esta tendencia coloca al estado en el centro de la discusión nacional, algo que impacta directamente en su numerosa población latina y en su peso como estado clave en las presidenciales.

¿POR QUÉ SE CREE QUE AFECTARÁ A INMIGRANTES?

Quienes critican la nueva ley dicen que el problema no es demostrar la ciudadanía, sino tener acceso a los documentos necesarios, sobre todo para quienes han vivido años con los mismos papeles y nunca necesitaron mostrar nada más para votar.

Investigaciones del Brennan Center for Justice indican que más del 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen a mano documentos que prueben su ciudadanía.

Además, organizaciones como la League of Women Voters of Florida señalan que:

Cerca de la mitad de los adultos estadounidenses no tiene pasaporte.

Algunos ciudadanos naturalizados pueden tener dificultades para recuperar documentos originales.

Personas mayores o estudiantes podrían no tener una licencia de conducir vigente.

Su presidenta, Jessica Lowe-Minor, advirtió que estas barreras podrían terminar afectando especialmente a comunidades inmigrantes y votantes jóvenes. En ciudades y condados con gran presencia hispana, líderes comunitarios temen que, por miedo a no tener “el papel correcto” o por simple confusión, muchos ciudadanos latinos dejen de ir a votar, aun teniendo derecho pleno.

LO QUE DICEN LOS REPUBLICANOS QUE APOYAN LA MEDIDA

Los defensores de la ley argumentan que el objetivo es proteger la integridad electoral y evitar cualquier posibilidad de voto de no ciudadanos, aunque los casos detectados sean pocos.

La senadora republicana Erin Grall, una de las impulsoras del proyecto, afirmó que el estado debe cerrar posibles brechas que permitan irregularidades en las elecciones. Para sus partidarios, pedir prueba de ciudadanía es una forma de “ordenar” el sistema y dar más confianza a los resultados, especialmente en un estado tan competitivo como Florida.

Según datos presentados durante el debate legislativo:

Dato electoral en Florida Cifra Personas con licencia REAL ID 20,6 millones Personas sin REAL ID 872.408 Votantes en elecciones generales 2024 Más de 11 millones

Quienes apoyan la medida sostienen que, si la mayoría ya tiene una identificación compatible con REAL ID, el impacto será limitado. Los críticos responden que esos promedios esconden realidades muy distintas entre zonas rurales, áreas urbanas y barrios de alta concentración latina.

Florida ya alista un nuevo cambio legal relacionado con la forma de votar en el estado (Foto: AFP) / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!