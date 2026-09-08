Los residentes de Florida que compran o transfieren activos digitales en cajeros de criptomonedas tendrán nuevas reglas desde 2027. La ley HB 505, firmada por el gobernador Ron DeSantis, fija montos máximos por día, exige alertas visibles contra estafas y obliga a los operadores a entregar comprobantes con información detallada. También abre la puerta a un reembolso total para ciertas víctimas de fraude. La medida cobra importancia en comunidades donde estos equipos son comunes en supermercados, tiendas de conveniencia y gasolineras, desde Miami y Hialeah hasta Orlando, Tampa y Jacksonville.

La mayor parte de la norma entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Dos meses después, el 1 de marzo, comenzará a aplicarse la exigencia de registro estatal para las compañías que operan estas terminales.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 505?

La HB 505 establece una regulación específica para los negocios que ofrecen cajeros de moneda virtual, llamados en inglés virtual currency kiosks. En la práctica, se trata de equipos que permiten intercambiar dólares por Bitcoin u otros activos digitales, o realizar transferencias entre billeteras virtuales.

Aunque su aspecto puede recordar al de un ATM bancario, su funcionamiento es distinto. El usuario deposita efectivo o realiza un pago para comprar criptomonedas, que luego se envían a una billetera digital. Ese proceso puede parecer sencillo, pero también ha sido utilizado por delincuentes para convencer a personas de transferir dinero sin posibilidad inmediata de recuperarlo.

La legislación busca añadir controles antes, durante y después de cada operación. Para los usuarios, los principales cambios serán los siguientes:

Límites diarios según el tiempo que lleve usando el servicio.

Mensajes obligatorios que advierten sobre posibles engaños.

Preguntas sobre operaciones realizadas durante el mismo día.

Recibos físicos o electrónicos con datos de la transacción.

Reembolsos completos en algunos casos de fraude.

Mayor control estatal sobre las compañías que administran estas máquinas.

Florida impondrá ciertas regulaciones a los cajeros de criptomonedas (Foto: iStock) / Dusan Zidar

ESTOS SERÁN LOS LÍMITES DIARIOS

Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de topes según la antigüedad del cliente con una empresa operadora.

Tipo de usuario Límite máximo por día Cliente nuevo US$2,000 Cliente existente US$10,000

La norma considera como cliente nuevo a quien haya realizado transacciones con una compañía durante menos de siete días. Después de ese periodo, la persona pasa a ser cliente existente y puede acceder al máximo diario de US$10,000.

El límite se calculará por día calendario. No se podrá evitar haciendo varios depósitos pequeños o visitando distintas máquinas que pertenezcan al mismo operador. Por ejemplo, una persona que use un equipo en una tienda de Miami y luego otro de la misma empresa en Hialeah seguirá bajo el mismo tope diario.

Es importante tener en cuenta que la regla se aplica a la relación con cada negocio. No se trata de una autorización automática para mover US$10,000 desde el primer día de uso.

LOS CAJEROS DEBERÁN MOSTRAR ALERTAS POR FRAUDE

Las nuevas disposiciones incluyen advertencias que deberán aparecer antes de completar una compra o transferencia. El objetivo es frenar operaciones impulsadas por llamadas, mensajes o contactos en redes sociales de personas que intentan hacerse pasar por autoridades o representantes de empresas.

La pantalla deberá alertar que muchas estafas comienzan con la comunicación de alguien desconocido. Si un supuesto agente del gobierno, policía, cobrador de deudas, empleado de banco o representante de una empresa exige usar una máquina de criptomonedas, el mensaje recomendará detenerse y no continuar con el envío.

La norma también aconseja buscar orientación de un asesor financiero o comunicarse con las autoridades locales. Para muchas familias hispanas en Florida, esta advertencia puede ser útil frente a llamadas en español que usan amenazas sobre inmigración, multas, deudas, servicios públicos o presuntos problemas con una cuenta bancaria.

Antes de iniciar el proceso, el sistema deberá preguntar si el usuario realizó otra operación en un cajero de la misma compañía durante esa jornada y cuál fue el monto. Con esa información, la empresa podrá confirmar cuánto dinero puede mover todavía sin exceder el máximo permitido.

¿HABRÁ REEMBOLSO SI OCURRE UNA ESTAFA?

Sí, aunque la protección no cubre todos los casos ni todas las operaciones. La HB 505 contempla un reembolso completo cuando se trate de la primera transacción del cliente y se cumplan las condiciones establecidas en la legislación.

La empresa deberá devolver el dinero dentro de las 72 horas posteriores a la solicitud, siempre que la persona presente la documentación requerida y actúe dentro del plazo previsto.

Requisito para pedir el reembolso Qué exige la ley Primera operación Debe ser la primera transacción realizada con esa empresa Reporte oportuno El usuario debe avisar a la compañía y a una agencia policial o gubernamental dentro de los 60 días Evidencia de fraude Debe entregar pruebas, como un reporte policial o una declaración jurada notariada Plazo de devolución El negocio deberá procesar el reembolso total en un máximo de 72 horas si se cumplen los requisitos

Esta medida puede aplicarse, por ejemplo, cuando una persona recibe una llamada en la que le aseguran que debe pagar una deuda, evitar un arresto o resolver un supuesto problema migratorio. El estafador podría pedirle que retire dinero, vaya al cajero más cercano y escanee un código QR para enviar Bitcoin. Una vez realizada la transferencia, recuperar esos fondos suele ser difícil.

Ante una sospecha de engaño, conviene guardar el recibo, tomar fotos de la pantalla si es posible, conservar mensajes y números telefónicos, y presentar una denuncia lo antes posible. También es recomendable comunicarse directamente con el operador que aparece identificado en la máquina.

RECIBOS CON MÁS INFORMACIÓN

A partir de enero de 2027, los negocios deberán ofrecer un comprobante físico o electrónico al finalizar cada operación. El documento permitirá revisar los detalles del movimiento y servirá como respaldo en caso de reclamo o denuncia.

Información obligatoria en el recibo Para qué puede servir Nombre y datos de contacto de la empresa Identificar al responsable de la máquina Teléfono gratuito y correo electrónico Solicitar ayuda o presentar un reclamo Fecha, hora, monto y tipo de operación Documentar lo ocurrido Identificador de blockchain o transaction hash Rastrear el envío en la red digital Billeteras virtuales utilizadas Identificar el destino de los activos Total de tarifas cobradas Conocer el costo real del servicio Tipo de cambio, cuando corresponda Verificar el valor aplicado Información sobre retrasos o falta de entrega Revisar la responsabilidad de la empresa Política de reembolsos Conocer los pasos para solicitar la devolución

El llamado transaction hash es un código único asociado a una transferencia dentro de la cadena de bloques. Puede ser una secuencia larga de letras y números, pero resulta clave para rastrear el movimiento y explicar el caso ante la empresa, la policía o una agencia de protección al consumidor.

FLORIDA EXIGIRÁ EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS

La HB 505 también crea un sistema de registro para los negocios que operan estas terminales en el estado. Desde el 1 de marzo de 2027, salvo algunas excepciones contempladas por la norma, una compañía no podrá prestar este servicio en Florida si no se registra o renueva su inscripción ante la autoridad correspondiente.

Las empresas que ya estén activas antes del 1 de enero de 2027 tendrán 30 días para presentar su solicitud. El trámite se realizará ante la Office of Financial Regulation, conocida como OFR.

Entre los datos requeridos figuran la ubicación física de cada equipo, la estructura de la empresa y la información de sus responsables. Los operadores también deberán certificar que cuentan con procedimientos para analizar transferencias en blockchain e intentar evitar envíos hacia billeteras vinculadas con actividades criminales conocidas.

Las compañías que ya tengan una licencia estatal como transmisores de dinero pueden quedar exentas del registro específico. Sin embargo, deberán cumplir las normas sobre advertencias, límites, comprobantes y reembolsos.

FECHAS CLAVE DE LA HB 505

Fecha Cambio 26 de junio de 2026 Ron DeSantis firmó la HB 505 1 de enero de 2027 Entra en vigor la mayor parte de la ley 1 de enero de 2027 Comienzan los límites diarios para los usuarios 1 de enero de 2027 Se vuelven obligatorias las alertas contra fraude 1 de enero de 2027 Entran en vigor los recibos detallados y las reglas de reembolso 31 de enero de 2027 Vence el plazo para que operadores existentes presenten su solicitud de registro 1 de marzo de 2027 Comienza la exigencia de registro para empresas de cajeros de moneda virtual

UNA NUEVA CAPA DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS EN FLORIDA

La ley no elimina los cajeros de criptomonedas ni impide que los residentes compren Bitcoin u otros activos digitales. Lo que cambia es el nivel de supervisión sobre estas máquinas y las obligaciones de quienes las administran.

Para las personas que usan efectivo y buscan hacer una operación rápida, la principal recomendación sigue siendo simple: no enviar dinero por instrucciones de un desconocido. Si alguien presiona para usar un cajero de Bitcoin, promete resolver un trámite urgente o amenaza con consecuencias legales, lo más prudente es detenerse, hablar con un familiar de confianza y verificar la situación con la agencia o empresa real.

Desde enero de 2027, quienes utilicen estos equipos en Florida tendrán más información en pantalla, límites definidos, recibos con datos verificables y una vía de reembolso en determinados fraudes. La protección no elimina todos los riesgos, pero puede dar a los consumidores más tiempo y herramientas para detectar una estafa antes de que el dinero salga de sus manos.