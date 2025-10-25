Si aún estás trabajando y te pones a pensar en el futuro, de seguro cuando te jubiles quieres continuar disfrutando del estilo de vida al que estás acostumbrado; por tanto, tendrás que ponerte a ahorrar, pero ¿sabes qué monto mensual para asegurar una jubilación tranquila si te encuentras en Florida? A continuación, te lo comentamos.

Antes recuerda que el costo de vida y los gastos que tendrás más adelante influirán en la calidad de vida que estás buscando.

Determinar un monto mensual de ahorro antes de jubilarte ayudará a alcanzar una suma alta para que vivas tranquilo cuando te retires del trabajo (Foto: Freepik)

¿QUÉ MONTO DEBES AHORRAR AL MES PARA ASEGURAR UNA JUBILACIÓN TRANQUILA EN FLORIDA?

Si estás en Florida y planeas vivir cómodamente en este estado cuando te jubiles, el sitio especializado en finanzas GOBankingRates dio a conocer el monto que debes ahorrar para asegurar una jubilación tranquila.

Según dicha plataforma, “para permitirse 20 años de jubilación, una persona debería ahorrar US$2,744 por mes y podría retirarse a los 65 años”, publica El Tiempo.

No sólo ello, revelaron que el costo de una jubilación cómoda sería de US$1’152,560. Para llegar a esta cantidad, un trabajador debe ahorrar mensualmente US$3,641, toda vez que cubrirá sus necesidades básicas.

Cuando llega la jubilación, el que menos busca tener una vida plena y feliz (Foto: Freepik)

¿CUÁNTOS AÑOS DEBO TRABAJAR ANTES DE JUBILARME?

Para recibir los beneficios por jubilación del Seguro Social, un empleado debe cumplir un mínimo determinado de años de trabajo, el cual se calcula con los créditos que suma el residente mientras labora y paga impuesto a la SSA.

Así pues, si naciste después de 1929, necesitarás 40 créditos, que equivalen a 10 años de trabajo. El monto que le pagarán dependerá del puesto y salario que recibió mientras laboró activamente.

