La iniciativa pretende ayudar a las familias de Florida en estado de vulnerabilidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Con el propósito de ayudar a las familias más necesitadas, se anunció una nueva medida de ayuda comunitaria que se implementará en varias localidades de . Durante la próxima semana se abrirán espacios estratégicos en los que los residentes podrán obtener alimentos gratuitos de manera directa y gratuita. La jornada pretende consolidar el bienestar social y garantizar que la población más vulnerable acceda a este beneficio. En esta nota te revelaré detalladamente cómo, dónde y en qué momentos puedes beneficiarte de este importante apoyo estatal.

Entre el 13 y el 19 de abril se llevarán a cabo diversas jornadas de distribución gratuita de alimentos, cuyas distintas sedes y particularidades permiten organizar un calendario de opciones para cualquier ciudadano que necesita acceder a estos alimentos.

En esta ocasión la organización sin fines de lucro, Farm Share, y el banco de alimentos Feeding Tampa Bay serán las encargadas de brindar esta ayuda a las familias más vulnerables; sin embargo, hay consideraciones que debes considerar, las cuales te explicaré a continuación.

Farm Share y Feeding Tampa Bay son las organizaciones encargadas de brinda esta ayuda comunitaria en Florida. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
CRONOGRAMA DE ALIMENTOS GRATUITOS EN FLORIDA POR FARM SHARE

DÍACIUDADUBICACIÓNHORARIO
Martes 14 de abrilWest Palm BeachAmerican Legion Post 141,1350 Clubhouse Dr, West Palm BeachDesde las 9:00 horas
Miércoles 15 de abrilMiamiJosé Martí Park,351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130Desde las 9:00 horas
Jueves 16 de abrilMiamiJL (Joe) y Enid W. Demps Park,11350 SW 216th St, Miami, FL 33170Desde las 9:00 horas
Viernes 17 de abrilPalatka1100 N 19th St, Palatka, FL 32177Desde las 9:00 horas
Sábado 18 de abrilDeLand724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720Desde las 8:00 horas
Sábado 18 de abrilMacclenny372 S 6th St, Macclenny, FL 32063Desde las 8:00 horas
Sábado 18 de abrilSunriseFirst Baptist Church,6401 Sunset Strip, Sunrise, FL 33313Desde las 9:00 horas
Sábado 18 de abrilMiamiTrue Church of Christ,5007 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142Desde las 10:00 horas
Sábado 18 de abrilMiamiLotus House Women’s Shelter,217 NW 15th St, Miami, FL 33136Desde las 11:30 horas

La organización Farm Share informó que, actualmente, no existen actividades programadas para la entrega de alimentos en el estado en las fechas del lunes 13 y domingo 19 de abril.

Revisa las fechas y los puntos de entrega para que accedas a estos alimentos gratuitos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
CRONOGRAMA DE ALIMENTOS GRATUITOS EN FLORIDA POR FEEDING TAMPA BAY

DÍACIUDADUBICACIÓNHORARIO
Lunes 13 de abrilHardeeCentral Florida Health CareWauchula,807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Martes 14 de abrilHardeeCutting Edge Ministries,Elm St., Zolfo Springs, FL 33890De 9:30 a.m. a 12:00 p.m.
Martes 14 de abrilPolkBlessings and Hope Food Pantry,2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803De 11:00 a 1:00 p.m.
Miércoles 15 de abrilHillsboroughTampa Underground,4310 N Nebraska AveDe 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
Miércoles 15 de abrilHillsborough798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 y 4310 N Nebraska AveDe 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Miércoles 15 de abrilSumterLake Panasoffkee Methodist Church,589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538De 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
Miércoles 15 de abrilPolkHouse of Refuge,640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Miércoles 15 de abrilPolkCrystal Lake Elementary,700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
Jueves 16 de abrilHighlandsHands for Homeless,106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825De 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Viernes 17 de abrilPascoGulfview Grace Church,6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668De 8:00 a.m. a 10:30 a.m.
Viernes 17 de abrilPinellasMt. Zion Progressive Missionary Baptist,955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712De 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
Viernes 17 de abrilPolkMulberry Community Service Center,306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Sábado 18 de abrilHighlandsFirst United Methodist Church of Sebring,126 South Pine Street, Sebring, FL 33870De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Sábado 18 de abrilHillsboroughAll People’s Community Park & Life Center,6105 E Sligh Ave, Tampa, FL 33617De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Sábado 18 de abrilPinellasPositive Impact,1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711De 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
Sábado 18 de abrilHillsboroughDover Advent Christian Church,14202 Downing St., Dover, FL 33527De 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Esta organización informó que, según su cronograma de actividades, el domingo 19 de abril no se llevará a cabo ningún reparto de alimentos. Con esta información, analiza qué fecha y punto de entrega te conviene más para que accedas a estos recursos alimenticios.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

