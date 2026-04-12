Con el propósito de ayudar a las familias más necesitadas, se anunció una nueva medida de ayuda comunitaria que se implementará en varias localidades de Florida. Durante la próxima semana se abrirán espacios estratégicos en los que los residentes podrán obtener alimentos gratuitos de manera directa y gratuita. La jornada pretende consolidar el bienestar social y garantizar que la población más vulnerable acceda a este beneficio. En esta nota te revelaré detalladamente cómo, dónde y en qué momentos puedes beneficiarte de este importante apoyo estatal.
Entre el 13 y el 19 de abril se llevarán a cabo diversas jornadas de distribución gratuita de alimentos, cuyas distintas sedes y particularidades permiten organizar un calendario de opciones para cualquier ciudadano que necesita acceder a estos alimentos.
En esta ocasión la organización sin fines de lucro, Farm Share, y el banco de alimentos Feeding Tampa Bay serán las encargadas de brindar esta ayuda a las familias más vulnerables; sin embargo, hay consideraciones que debes considerar, las cuales te explicaré a continuación.
CRONOGRAMA DE ALIMENTOS GRATUITOS EN FLORIDA POR FARM SHARE
|DÍA
|CIUDAD
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Martes 14 de abril
|West Palm Beach
|American Legion Post 141,1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach
|Desde las 9:00 horas
|Miércoles 15 de abril
|Miami
|José Martí Park,351 SW 4th Ave, Miami, FL 33130
|Desde las 9:00 horas
|Jueves 16 de abril
|Miami
|JL (Joe) y Enid W. Demps Park,11350 SW 216th St, Miami, FL 33170
|Desde las 9:00 horas
|Viernes 17 de abril
|Palatka
|1100 N 19th St, Palatka, FL 32177
|Desde las 9:00 horas
|Sábado 18 de abril
|DeLand
|724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720
|Desde las 8:00 horas
|Sábado 18 de abril
|Macclenny
|372 S 6th St, Macclenny, FL 32063
|Desde las 8:00 horas
|Sábado 18 de abril
|Sunrise
|First Baptist Church,6401 Sunset Strip, Sunrise, FL 33313
|Desde las 9:00 horas
|Sábado 18 de abril
|Miami
|True Church of Christ,5007 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
|Desde las 10:00 horas
|Sábado 18 de abril
|Miami
|Lotus House Women’s Shelter,217 NW 15th St, Miami, FL 33136
|Desde las 11:30 horas
La organización Farm Share informó que, actualmente, no existen actividades programadas para la entrega de alimentos en el estado en las fechas del lunes 13 y domingo 19 de abril.
CRONOGRAMA DE ALIMENTOS GRATUITOS EN FLORIDA POR FEEDING TAMPA BAY
|DÍA
|CIUDAD
|UBICACIÓN
|HORARIO
|Lunes 13 de abril
|Hardee
|Central Florida Health CareWauchula,807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873
|De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
|Martes 14 de abril
|Hardee
|Cutting Edge Ministries,Elm St., Zolfo Springs, FL 33890
|De 9:30 a.m. a 12:00 p.m.
|Martes 14 de abril
|Polk
|Blessings and Hope Food Pantry,2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803
|De 11:00 a 1:00 p.m.
|Miércoles 15 de abril
|Hillsborough
|Tampa Underground,4310 N Nebraska Ave
|De 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
|Miércoles 15 de abril
|Hillsborough
|798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 y 4310 N Nebraska Ave
|De 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
|Miércoles 15 de abril
|Sumter
|Lake Panasoffkee Methodist Church,589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538
|De 9:00 a.m. a 10:30 a.m.
|Miércoles 15 de abril
|Polk
|House of Refuge,640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853
|De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
|Miércoles 15 de abril
|Polk
|Crystal Lake Elementary,700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801
|De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.
|Jueves 16 de abril
|Highlands
|Hands for Homeless,106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825
|De 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
|Viernes 17 de abril
|Pasco
|Gulfview Grace Church,6639 Hammock Rd, Port Richey, FL 34668
|De 8:00 a.m. a 10:30 a.m.
|Viernes 17 de abril
|Pinellas
|Mt. Zion Progressive Missionary Baptist,955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712
|De 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
|Viernes 17 de abril
|Polk
|Mulberry Community Service Center,306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860
|De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
|Sábado 18 de abril
|Highlands
|First United Methodist Church of Sebring,126 South Pine Street, Sebring, FL 33870
|De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
|Sábado 18 de abril
|Hillsborough
|All People’s Community Park & Life Center,6105 E Sligh Ave, Tampa, FL 33617
|De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Sábado 18 de abril
|Pinellas
|Positive Impact,1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711
|De 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
|Sábado 18 de abril
|Hillsborough
|Dover Advent Christian Church,14202 Downing St., Dover, FL 33527
|De 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
Esta organización informó que, según su cronograma de actividades, el domingo 19 de abril no se llevará a cabo ningún reparto de alimentos. Con esta información, analiza qué fecha y punto de entrega te conviene más para que accedas a estos recursos alimenticios.
