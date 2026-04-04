Distintas organizaciones benéficas confirmaron esta iniciativa para la semana entrante. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Con el propósito de brindar tranquilidad a las familias que residen en distintas ciudades del estado, ha puesto en marcha una iniciativa para entregar alimentos totalmente gratis desde el 6 hasta el 11 de abril. El propósito es aliviar económicamente a los hogares con escasos recursos. Si resides en esta región y quieres acceder a este beneficio, te revelaré el informe completo para que descubras el cronograma detallado y así encuentres el centro de asistencia más cercano a tu residencia.

Para dicha semana, las organizaciones Feeding Tampa Bay, Farm Share y Florida Health, en conjunto con iglesias, escuelas y centros comunitarios, se encargarán de brindar este apoyo a distintas comunidades del ‘Estado del Sol’.

Podrías acceder a productos nutritivos y de primera necesidad sin gastar algún dólar; eso sí, tienes que llegar a los puntos de entrega lo antes posible, llevar una identificación oficial y alguna bolsa o caja para guardar estos alimentos.

Esta iniciativa pretende aliviar los gastos económicos en decenas de familias que residen en comunidades de Florida. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Dónde entregarán alimentos gratuitos en Florida desde el 6 hasta el 12 de abril

LUNES 6 DE ABRIL (Feeding Tampa Bay)

CondadoLugar de entregaUbicación
PolkPilgrims Rest1052 N. Kettles Ave., Lakeland
PascoYMCA Trinity8411 Photonics Dr., New Port Richey

MARTES 7 DE ABRIL (Feeding Tampa Bay)

CondadoLugar de entregaUbicación
HardeeCutting Edge Ministries3059 Elm St., Zolfo Springs
PolkFrostproof Care Center23 S. Scenic Highway, Frostproof
PinellasBethany Christian Methodist Church1325 Springdale St. Clearwater

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

OrganizaciónCondadoLugar de entregaUbicación
Feeding Tampa BayHillsboroughTampa Underground – Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground798 E. Chelsea St., Tampa
Feeding Tampa BayPolkSt. Mary’s Primitive Baptist Church2855 Orchid Drive, Haines City
Feeding Tampa BayPinellas2855 Orchid Drive, Haines City1521 E. Druid Rd., Clearwater
Feeding Tampa BayHillsboroughLockhart Elementary Magnet School3719 N 17th St, Tampa
Feeding Tampa BayPolkMulberry RCMA4440 Academy Dr, Mulberry
Feeding Tampa BayPolkCFHC Mulberry4440 Academy Dr, Mulberry
Farm Share-Charles Hadley Park1350 NW 50th St, Miami
Farm Share-Miami Gardens Community Service Center16405 NW 25th
Florida HealthSeminole-400 W. Airport Blvd., Sanford

JUEVES 9 DE ABRIL

OrganizaciónCondadoLugar de entregaUbicación
Feeding Tampa BayHiglandsSouth Oak First Baptist125 South Oak Ave. Lake Placid
Feeding Tampa BayPolkFt. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 981639 Frostproof Hwy, Fort Meade
Feeding Tampa BayPolkChurch Service Center495 E Summerlin St, Bartow
Feeding Tampa BayPascoKing of Kings10337 US-19, Port Richey
Farm Share-JL (Joe) and Enid W. Demps ParkJL (Joe) and Enid W. Demps Park
No desaproveches esta ocasión de recibir alimentos de primera necesidad totalmente gratis. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
VIERNES 10 DE ABRIL

OrganizaciónCondadoLugar de entregaUbicación
Feeding Tampa BayPascoGulfview Grace Church6639 Hammock Rd, Port Richey
Feeding Tampa BayPolkFMBC Administration Building1899 2nd St NW, Winter Haven
Feeding Tampa BayHardeeCaring People Recovery Center5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green
Feeding Tampa BayPinellasMt. Zion Progressive Missionary Baptist955 20th Street South, St. Petersburg
Farm Share--5361 NW 22nd Ave, Miami

SÁBADO 11 DE ABRIL

OrganizaciónCondadoLugar de entregaUbicación
Feeding Tampa BayManateeChurch of Christ204 Martin Luther King Ave E, Bradenton
Feeding Tampa BayPinellasPositive Impact1770 22nd St S, St. Petersburg
Feeding Tampa BayHilssboroughDwelling Place Lithia6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia
Farm Share-155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
Farm Share-Lake City Police Department225 NW Main Blvd, Lake City
Farm Share-Christ The King Catholic Parish16000 SW 112th Ave, Miami
Farm Share-José Martí Park362 SW 4th St, Miami, FL 33130
Farm Share-St Agnes’ Episcopal Day Care1750 NW 3rd Ave, Miami
Farm Share-Trenton Elementary School1350 FL-26, Trenton
Farm Share-Hispanic Unity of Florida5840 Johnson St, Hollywood

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

Contenido sugerido

