Con el propósito de brindar tranquilidad a las familias que residen en distintas ciudades del estado, Florida ha puesto en marcha una iniciativa para entregar alimentos totalmente gratis desde el 6 hasta el 11 de abril. El propósito es aliviar económicamente a los hogares con escasos recursos. Si resides en esta región y quieres acceder a este beneficio, te revelaré el informe completo para que descubras el cronograma detallado y así encuentres el centro de asistencia más cercano a tu residencia.
Para dicha semana, las organizaciones Feeding Tampa Bay, Farm Share y Florida Health, en conjunto con iglesias, escuelas y centros comunitarios, se encargarán de brindar este apoyo a distintas comunidades del ‘Estado del Sol’.
Podrías acceder a productos nutritivos y de primera necesidad sin gastar algún dólar; eso sí, tienes que llegar a los puntos de entrega lo antes posible, llevar una identificación oficial y alguna bolsa o caja para guardar estos alimentos.
Dónde entregarán alimentos gratuitos en Florida desde el 6 hasta el 12 de abril
LUNES 6 DE ABRIL (Feeding Tampa Bay)
|Condado
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Polk
|Pilgrims Rest
|1052 N. Kettles Ave., Lakeland
|Pasco
|YMCA Trinity
|8411 Photonics Dr., New Port Richey
MARTES 7 DE ABRIL (Feeding Tampa Bay)
|Condado
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Hardee
|Cutting Edge Ministries
|3059 Elm St., Zolfo Springs
|Polk
|Frostproof Care Center
|23 S. Scenic Highway, Frostproof
|Pinellas
|Bethany Christian Methodist Church
|1325 Springdale St. Clearwater
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL
|Organización
|Condado
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Feeding Tampa Bay
|Hillsborough
|Tampa Underground – Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground
|798 E. Chelsea St., Tampa
|Feeding Tampa Bay
|Polk
|St. Mary’s Primitive Baptist Church
|2855 Orchid Drive, Haines City
|Feeding Tampa Bay
|Pinellas
|2855 Orchid Drive, Haines City
|1521 E. Druid Rd., Clearwater
|Feeding Tampa Bay
|Hillsborough
|Lockhart Elementary Magnet School
|3719 N 17th St, Tampa
|Feeding Tampa Bay
|Polk
|Mulberry RCMA
|4440 Academy Dr, Mulberry
|Feeding Tampa Bay
|Polk
|CFHC Mulberry
|4440 Academy Dr, Mulberry
|Farm Share
|-
|Charles Hadley Park
|1350 NW 50th St, Miami
|Farm Share
|-
|Miami Gardens Community Service Center
|16405 NW 25th
|Florida Health
|Seminole
|-
|400 W. Airport Blvd., Sanford
JUEVES 9 DE ABRIL
|Organización
|Condado
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Feeding Tampa Bay
|Higlands
|South Oak First Baptist
|125 South Oak Ave. Lake Placid
|Feeding Tampa Bay
|Polk
|Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98
|1639 Frostproof Hwy, Fort Meade
|Feeding Tampa Bay
|Polk
|Church Service Center
|495 E Summerlin St, Bartow
|Feeding Tampa Bay
|Pasco
|King of Kings
|10337 US-19, Port Richey
|Farm Share
|-
|JL (Joe) and Enid W. Demps Park
|JL (Joe) and Enid W. Demps Park
VIERNES 10 DE ABRIL
|Organización
|Condado
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Feeding Tampa Bay
|Pasco
|Gulfview Grace Church
|6639 Hammock Rd, Port Richey
|Feeding Tampa Bay
|Polk
|FMBC Administration Building
|1899 2nd St NW, Winter Haven
|Feeding Tampa Bay
|Hardee
|Caring People Recovery Center
|5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green
|Feeding Tampa Bay
|Pinellas
|Mt. Zion Progressive Missionary Baptist
|955 20th Street South, St. Petersburg
|Farm Share
|-
|-
|5361 NW 22nd Ave, Miami
SÁBADO 11 DE ABRIL
|Organización
|Condado
|Lugar de entrega
|Ubicación
|Feeding Tampa Bay
|Manatee
|Church of Christ
|204 Martin Luther King Ave E, Bradenton
|Feeding Tampa Bay
|Pinellas
|Positive Impact
|1770 22nd St S, St. Petersburg
|Feeding Tampa Bay
|Hilssborough
|Dwelling Place Lithia
|6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia
|Farm Share
|-
|155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
|Farm Share
|-
|Lake City Police Department
|225 NW Main Blvd, Lake City
|Farm Share
|-
|Christ The King Catholic Parish
|16000 SW 112th Ave, Miami
|Farm Share
|-
|José Martí Park
|362 SW 4th St, Miami, FL 33130
|Farm Share
|-
|St Agnes’ Episcopal Day Care
|1750 NW 3rd Ave, Miami
|Farm Share
|-
|Trenton Elementary School
|1350 FL-26, Trenton
|Farm Share
|-
|Hispanic Unity of Florida
|5840 Johnson St, Hollywood
