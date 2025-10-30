¿Es posible que Florida elimine el impuesto sobre la propiedad en 2027? Hay una propuesta impulsada por el legislador republicano Kevin Steele, que cuenta con el apoyo del gobernador Ron DeSantis, que está generando un fuerte debate político y social porque podría transformar los tributos de millones de propietarios en el Estado del Sol. En esta nota, te explico los detalles.

Los impuestos sobre la propiedad en Florida han experimentado un fuerte aumento tras la pandemia, lo que ha incrementado la presión entre legisladores y propietarios. El frenesí de compra de viviendas y la escasez de inventario elevaron los valores inmobiliarios y, en consecuencia, la carga tributaria. Ahora, ante una demanda creciente de alivio fiscal, el Congreso estatal está evaluando distintas iniciativas: destacan ocho proyectos distintos, aunque es la HJR 201 la que propone eximir prácticamente toda propiedad familiar de los gravámenes ad valorem (con excepción del financiamiento escolar) a partir de 2027.

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA QE BUSCA ELIMIMAR EL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD EN FLORIDA?

La Resolución Conjunta HJR 201, presentada por el representante estatal republicano Kevin Steele (Distrito 55, norte de Tampa), busca que Florida elimine todos los impuestos sobre la propiedad para viviendas familiares, excepto el gravamen para escuelas. “Desde que asumí el cargo, he trabajado para eliminar los impuestos sobre la propiedad (el único impuesto que se sigue pagando sobre las ganancias no realizadas). Mi proyecto de ley permite a los votantes de Florida decidir en 2026 si eliminan los impuestos sobre la propiedad, protegiendo al mismo tiempo la financiación para las escuelas y la seguridad pública. Es hora de frenar el gasto público descontrolado y devolver el poder al pueblo”, señaló el legislador, al presentar su propuesta el pasado 16 de octubre ante la Cámara de Representantes estatal.

¿Qué falta para su aprobación?

El proceso requiere mayoría de tres quintos en ambas cámaras legislativas y la aprobación del 60% de los votantes. La propuesta se encuentra, en la actualidad, ante el Comité Selecto de Impuestos sobre la Propiedad (Select Committee on Property Taxes) y sería sometida a votación en las próximas elecciones generales (o en una convocatoria especial habilitada por ley). De ser probada, entraría en vigencia el 1 de enero de 2027.

De Santis respalda propuesta

El gobernador Ron DeSantis ha reiterado su respaldo a la eliminación total del impuesto sobre la propiedad, aunque ha manifestado frustración ante la falta de avance y la proliferación de propuestas. Según DeSantis,“deberíamos incluir en la papeleta la enmienda más audaz que tenga posibilidades de obtener ese 60%”

El gobernador Ron DeSantis apoya la iniciativa para eliminar el impuesto a la propiedad (Foto: AFP)

¿QUÉ IMPACTO PODRÍA TENER LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD?

Expertos como el abogado fiscalista y contador Chad Cummings advierten que abolir el impuesto sobre la propiedad podría desestabilizar los presupuestos locales, obligando a aumentar impuestos sobre ventas o recortar servicios básicos, sobre todo, en zonas rurales. La financiación educativa se conservaría en parte e implicaría asegurar el presupuesto escolar mediante el gravamen ad valorem correspondiente.​

