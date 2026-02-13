Uno de los estados que disfrutará de un ambiente agradable para este fin de semana, especialmente en el Día de San Valentín, será Florida . Los pronósticos indican que los valores térmicos alcanzarán récords históricos. Si bien esta información se puede tomar como excelente, ya que las parejas y las familias podrán realizar cualquier actividad al aire libre, también ha surgido una alerta que ha causado preocupación entre los expertos en meteorología. En los siguientes párrafos, te revelaré la razón de este “peligro” y el pronóstico climático para este cierre de semana.

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , el ‘Estado del Sol’ presentará un clima cálido para este nuevo fin de semana. Por ejemplo, para este viernes 13 de febrero, el centro y norte Florida está registrando temperaturas máximas de 75 °F y mínimas de 49 °F, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Esta buena tendencia también se registrará para el Día de San Valentín; el ambiente será mayormente soleado a parcialmente soleado, con valores térmicos que alcanzarán los 80 °F en gran parte de la jornada.

La situación será diferente para el último día de la presente semana. De acuerdo al NWS, el paso de un frente frío o sistema invernal ocasionará la aparición de condiciones climáticas inesperadas en el centro-norte de Florida.

Se prevé la aparición de lluvias ligeras y posibles tormentas eléctricas en horas de la noche del domingo 15 de febrero (90% de probabilidades). A pesar de estas complicaciones, los valores térmicos superarán los 80 °F para dicho día.

Las parejas que residen en Florida podrán disfrutar de un excelente Día de San Valentín. (Crédito: freepik)

Por que las altas temperaturas representan un peligro en Florida

Los habitantes de las distintas áreas de Florida estarán satisfechos con el ambiente cálido y soleado que se está registrando en el estado, pues les permite disfrutar de distintas actividades al aire libre sin preocupación alguna, pero esta “perfección” no sería tal como se presenta.

Para el medio CBS News, la región está presentando un clima seco, ya que no se están registrando lluvias en el área. Entonces, estas altas temperaturas permiten la aparición de sequías en gran parte de Florida, un fenómeno que acelera la pérdida de agua del suelo y de las plantas.

La altas temperaturas en Florida ocasionarían que los cultivos se echen a perder o no rindan como se espera. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Entonces, esto suele ser perjudicial. Por ejemplo, las sequías reducen los rendimientos de los cultivos y aumentan la necesidad de riego ante las elevadas temperaturas; también ocasionan que los niveles de ríos, lagos y acuíferos bajen drásticamente.

Lo más alarmante de las sequías es que permite la aparición de incendios forestales, ya que la vegetación seca se convierte en combustible y, en caso de un incendio, suele propagarse con mucha rapidez. Por esa razón, es necesaria la presencia de humedad en el estado.

