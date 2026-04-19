Si estás residiendo en el estado de Florida, tienes la oportunidad de acceder a alimentos gratis. Se trata de una oportunidad que te beneficiará totalmente, ya que podrás conseguir distintos productos nutritivos sin tener que gastar un dólar. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de estos recursos, te invito a leer esta nota para que sepas más detalles sobre esta iniciativa que pretende beneficiar a miles de familias. A continuación, conocerás los puntos de entrega y los horarios disponibles.
La iniciativa está pactada para la semana entrante; es decir, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. Distintas organizaciones se unirán para brindar esta asistencia alimentaria a las familias de escasos recursos del estado.
Por el momento se pudo conocer que estas actividades se desarrollarán en las ciudades de Miami, Miramar, Pensacola, Avon Park, Frostproog, Pensacola y Sebring. Entonces, en caso vivas en una de estas localidades, no desaproveches esta excelente ocasión.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Florida
AVON PARK
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Southside Community Resource Center
|1013 S Delaney Ave, Avon Park, FL 33852
|Lunes 20 de abril
|Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
|Ridge Area SDA
|1013 S Delaney Ave, Avon Park, FL 33852
|Lunes 20 de abril
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Avon Park Church Service Center
|104 South Railroad, Avon Park, FL 33852
|Martes 21 de abril
|Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.
|Hands for Homeless
|106 North Butler Ave, Avon Park, FL 33852
|Jueves 23 de abril
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
|Ridge Area SDA
|59 Alice Nelson St, Avon Park, FL 33825
|Jueves 23 de abril
|Desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.
|Avon Park Church Service Center
|104 South Railroad, Avon Park, FL 33852
|Viernes 24 de abril
|Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.
FROSTPROOF
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Frostproof Care Center
|23 S Scenic Hwy, Frostproof, FL 33843
|Martes 21 de abril
|Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
SEBRING
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Heartland Food Reservoir
|Heartland Food Reservoir
|Del lunes 20 al viernes 24 de abril
|Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
MIAMI
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|The City of Miami Mayor Eileen Higgins
|6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147
|Miércoles 22 de abril
|Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
SANDERSON
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Faith Bible Church
|9846 Co Rd 229, Sanderson, FL 32087
|Miércoles 22 de abril
|Desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.
MIRAMAR
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|The Ben & Dorit Cupboard
|6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023
|Miércoles 22 de abril
|Desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
|Goodman Jewish Family Services
|6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023
|Miércoles 22 de abril
|Desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
|City of Miramar Social Services
|6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023
|Miércoles 22 de abril
|Desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
PENSACOLA
|Organización
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Epps Christian Center
|2202 N Pace Blvd, Pensacola, FL 32501
|Jueves 23 de abril
|Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.
Como medida preventiva, te recomiendo que lleves una canasta o bolsa con la finalidad de que guardes estos alimentos que recibirás; también es posible que te soliciten algún tipo de identificación. Siguiendo estas recomendaciones, evitarás cualquier tipo de imprevisto.
