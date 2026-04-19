La asistencia alimentaria en Florida estará disponible desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Si estás residiendo en el , tienes la oportunidad de acceder a alimentos gratis. Se trata de una oportunidad que te beneficiará totalmente, ya que podrás conseguir distintos productos nutritivos sin tener que gastar un dólar. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de estos recursos, te invito a leer esta nota para que sepas más detalles sobre esta iniciativa que pretende beneficiar a miles de familias. A continuación, conocerás los puntos de entrega y los horarios disponibles.

La iniciativa está pactada para la semana entrante; es decir, desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. Distintas organizaciones se unirán para brindar esta asistencia alimentaria a las familias de escasos recursos del estado.

Por el momento se pudo conocer que estas actividades se desarrollarán en las ciudades de Miami, Miramar, Pensacola, Avon Park, Frostproog, Pensacola y Sebring. Entonces, en caso vivas en una de estas localidades, no desaproveches esta excelente ocasión.

Se trata de una iniciativa que beneficiará a miles de familias ubicadas en distintos puntos de Florida. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Florida

AVON PARK

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
Southside Community Resource Center1013 S Delaney Ave, Avon Park, FL 33852Lunes 20 de abrilDesde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
Ridge Area SDA1013 S Delaney Ave, Avon Park, FL 33852Lunes 20 de abrilDesde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Avon Park Church Service Center104 South Railroad, Avon Park, FL 33852Martes 21 de abrilDesde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Hands for Homeless106 North Butler Ave, Avon Park, FL 33852Jueves 23 de abrilDesde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Ridge Area SDA59 Alice Nelson St, Avon Park, FL 33825Jueves 23 de abrilDesde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.
Avon Park Church Service Center104 South Railroad, Avon Park, FL 33852Viernes 24 de abrilDesde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

FROSTPROOF

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
Frostproof Care Center23 S Scenic Hwy, Frostproof, FL 33843Martes 21 de abrilDesde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

SEBRING

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
Heartland Food ReservoirHeartland Food ReservoirDel lunes 20 al viernes 24 de abrilDesde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

MIAMI

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
The City of Miami Mayor Eileen Higgins6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147Miércoles 22 de abrilDesde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Miami será una de las ciudades que realizará la entrega de alimentos gratis a sus residentes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)
SANDERSON

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
Faith Bible Church9846 Co Rd 229, Sanderson, FL 32087Miércoles 22 de abrilDesde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

MIRAMAR

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
The Ben & Dorit Cupboard6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023Miércoles 22 de abrilDesde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
Goodman Jewish Family Services6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023Miércoles 22 de abrilDesde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.
City of Miramar Social Services6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023Miércoles 22 de abrilDesde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m.

PENSACOLA

OrganizaciónUbicaciónFechaHorario
Epps Christian Center2202 N Pace Blvd, Pensacola, FL 32501Jueves 23 de abrilDesde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Como medida preventiva, te recomiendo que lleves una canasta o bolsa con la finalidad de que guardes estos alimentos que recibirás; también es posible que te soliciten algún tipo de identificación. Siguiendo estas recomendaciones, evitarás cualquier tipo de imprevisto.

