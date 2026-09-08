Este año se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una fecha que continúa siendo recordada en Estados Unidos. En Tampa Bay, Florida, distintos organismos públicos, departamentos de bomberos y Policía, organizaciones comunitarias y grupos de veteranos preparan actividades para rendir homenaje a las 2,977 personas que murieron durante los ataques y reconocer el sacrificio de los rescatistas.

Las actividades se concentrarán principalmente el viernes 11 de septiembre, con eventos programados desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

Las ceremonias estarán distribuidas entre los condados de Hillsborough, Manatee, Sarasota, Polk, Pasco y Pinellas, por lo que residentes y visitantes tendrán distintas opciones para participar en los homenajes.

Hillsborough y Manatee preparan sus homenajes

WFLA informa que, en Hillsborough County, Tampa Fire Rescue y el Departamento de Policía de Tampa realizarán una ceremonia conjunta de 9 a.m. a 10 a.m. en el Tampa Firefighters Museum, ubicado en 720 E. Zack Street.

La congresista estadounidense Laurel Lee será la oradora principal y hablará sobre el legado del 11 de septiembre, además de la importancia de la resiliencia y el sacrificio.

Posteriormente, a las 10:30 a.m., se realizará otra ceremonia en Veterans Memorial Park & Rear Admiral Leroy Collins, Jr. Veterans Museum, con primeros respondedores, militares en servicio activo, veteranos y líderes cívicos.

El acto incluirá una guardia de honor, salva de fusilería, el toque de silencio y el traslado de una pieza de acero de 135 libras recuperada de las Torres Gemelas.

Las actividades incluyen ceremonias, momentos de silencio, caminatas y homenajes a las víctimas y a los rescatistas. (Foto referencial: Pixabay)

Ese mismo día, Tampa también tendrá una actividad enfocada en ayudar a la comunidad. Más de 1,100 voluntarios de empresas locales se reunirán de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. para preparar 356,000 comidas no perecederas que serán entregadas a Feeding Tampa Bay para apoyar la lucha contra la inseguridad alimentaria. La actividad tendrá lugar en 401 Channelside Drive.

En Manatee County, los Boys & Girls Clubs of Manatee County organizarán una ceremonia comunitaria de 8 a.m. a 8:45 a.m. en el Palmetto Marriott Resort and Spa, en 600 U.S. 41.

El programa incluye la presentación de banderas por parte de la guardia de honor de Manatee High School, el himno nacional y música interpretada por estudiantes de St. Stephen’s Episcopal School.

Además, State College of Florida realizará ceremonias en sus campus de Venice, de 8:30 a.m. a 9:15 a.m., y Bradenton, de 9 a.m. a 9:45 a.m., con la participación del invitado John “Captain” Phillips, retirado de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Sarasota y Polk también tendrán actos especiales

En Sarasota County, el North Port Police Department organizará su ceremonia anual del Patriot Day de 9 a.m. a 10:30 a.m. en The Circle of Honor, 4970 City Hall Boulevard.

A las 10:28 a.m., el Sarasota County Fire Department participará junto a primeros respondedores y miembros de la comunidad en el 9/11 Memorial Stair Climb, con actividades en estaciones de bomberos de todo el condado. Por la tarde, de 5 p.m. a 6:15 p.m., se celebrará el evento por los 25 años en Patriot Plaza, dentro del Sarasota National Cemetery, en 9810 State Road 72.

También habrá una actividad especial en Winter Haven, Polk County. El homenaje comenzará a las 5:30 p.m. en South Central Park, en el centro de la ciudad, y estará dedicado a los primeros respondedores del condado y a las personas que perdieron la vida el 11 de septiembre.

El programa comenzará con una Freedom Walk y continuará con los saludos especiales de la ceremonia.

Pasco County tendrá varios homenajes

En Pasco County, Dade City realizará su primer evento “911: A Time of Remembrance” de 8 a.m. a 9 a.m. en Pioneer Florida Museum & Village. BNI Main Street y Seniors in Service organizarán la actividad, que recordará a las víctimas y reconocerá el servicio de veteranos y primeros respondedores.

A las 8:30 a.m., HCA Florida Trinity Hospital organizará una ceremonia de momento de silencio y una actividad de escalada de escaleras en el asta de la entrada principal del hospital, ubicado en 9330 SR 54, Trinity.

Para participar en el Stair Climb se solicita reservar previamente. Más tarde, a las 6 p.m., se realizará el Travis Manion Foundation 9/11 Heroes Run en Mirada Lagoon, mientras que a las 7 p.m. New Port Richey tendrá su ceremonia anual de homenaje en Sims Park.

Pinellas County recuerda a las víctimas

Pinellas County también contará con varios eventos. Dunedin realizará su ceremonia de recuerdo de 8:40 a.m. a 9:25 a.m. en el patio oeste de Dunedin City Hall, 737 Louden Avenue, con presentación de banderas, reflexiones históricas, momentos de recuerdo, homenajes y oradores invitados.

En Madeira Beach, una ceremonia a las 8:45 a.m. en Patriot Park honrará a las 2,977 víctimas y reconocerá el valor y sacrificio de los primeros respondedores.

Treasure Island organizará una caminata memorial de 3.43 millas, distancia que simboliza a los bomberos fallecidos.

Los eventos se desarrollarán el viernes 11 de septiembre en distintos puntos de la región. (Foto referencial: Pixabay)

La actividad comenzará a las 8:46 a.m. en The Freedom Boat Club, 12765 Kingfish Drive, y terminará en el Heron Parking Lot de Sunset Beach, 7545 Bayshore Drive. Habrá estacionamiento gratuito en los lotes de Sunset Beach y City Hall, además de un servicio de transporte durante la mañana. Después de la caminata, los participantes podrán acudir al evento posterior en Treasure Island Caddy’s.

Uno de los momentos más especiales tendrá lugar en Palm Harbor, donde Genelle Guzman McMillan, la última persona rescatada con vida de Ground Zero tras los ataques, contará su experiencia.

Guzman McMillan relatará las 27 horas que permaneció atrapada entre los escombros después del colapso de la Torre Norte. Su presentación comenzará a las 10 a.m. en Curlew Hills Memory Gardens, 1750 Curlew Road.

Las escaleras como símbolo del World Trade Center

Las actividades deportivas también tendrán un papel importante en la conmemoración. En el Crunch Fitness Annual 9/11 Stair Climb, los participantes subirán 110 pisos o 2,071 escalones, una representación de los 110 pisos de las Torres Gemelas del World Trade Center.

En Sarasota, el 9/11 Memorial Stair Climb permitirá a los participantes subir a su propio ritmo en memoria de las personas que recorrieron las escaleras del World Trade Center durante los ataques. El evento será de 8 a.m. a 12 p.m. en Nathan Benderson Park, 5851 Nathan Benderson Circle.

Los Tampa Bay Rowdies también organizarán su sexto 9/11 Memorial Stair Climb en Al Lang Stadium. La inscripción será gratuita y habrá dos sesiones programadas, una a las 8:45 a.m. y otra a las 10:30 a.m., según la información proporcionada para el evento. Además, Colony Grill ofrecerá comida a los participantes a partir de las 10 a.m.

Con esta amplia programación, Tampa Bay conmemorará los 25 años del 11 de septiembre mediante ceremonias solemnes, momentos de silencio, caminatas y actividades comunitarias.

Los homenajes no solo buscarán recordar a quienes murieron en los ataques, sino también reconocer a bomberos, policías, militares, veteranos y ciudadanos que mantienen viva la memoria de aquella jornada.