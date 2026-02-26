Florida atraviesa su peor sequía en al menos 25 años. Con la temporada seca aún lejos de terminar, el estado podría enfrentar una primavera marcada por incendios forestales, cultivos estresados y restricciones de agua. De acuerdo con el último informe del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el National Drought Mitigation Center, todo el estado presenta actualmente algún grado de sequía. Se trata de la extensión más amplia desde abril de 2012. Lo más preocupante es que cerca de dos tercios del estado están clasificados en categoría de “sequía extrema”, el nivel más severo registrado desde la primavera de 2001. Pero, ¿qué dicen los pronósticos sobre posibles lluvias de alivio? Aquí te contamos lo que anticipan los expertos.

Un invierno inusualmente seco bajo La Niña

El Southeast Regional Climate Center advirtió que este ha sido uno de los inviernos más secos en décadas en partes del sureste de Estados Unidos, incluida Florida. El patrón responde a una clásica señal de invierno con La Niña, fenómeno que suele reducir las lluvias en el sur del país.

La sequía no afecta solo a Florida. También se extiende desde el sur de Alabama hasta la región del Atlántico medio, y desde Texas y Luisiana hacia sectores del Medio Oeste.

Casi dos tercios del territorio de Florida están en condición de sequía extrema. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Incendios, pérdidas agrícolas y alertas por agua

El impacto ya es visible. La combinación de suelos resecos, vegetación seca y recientes heladas ha creado condiciones ideales para incendios forestales. Uno de los más grandes arde actualmente en los Everglades, mientras que también se reportan siniestros en Luisiana y Texas. Varios condados de Florida han impuesto prohibiciones para realizar quemas al aire libre.

En el sector agrícola, productores del condado de Levy aseguran que las condiciones actuales son las peores en al menos 20 años, con reportes iniciales de pérdidas de cultivos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Además, el South Florida Water Management District emitió advertencias por escasez de agua en partes del sur de Florida, incluyendo el condado de Miami-Dade.

¿Habrá lluvias de alivio?

Entre viernes y sábado se esperan lluvias y algunas tormentas eléctricas avanzando por el sureste. El norte y centro de Florida tienen la mejor probabilidad de acumular alrededor de una pulgada de lluvia. Sin embargo, hacia el sur las precipitaciones serán más aisladas.

Los meteorólogos coinciden en que estas lluvias ofrecerán un alivio temporal, pero no serán suficientes para recuperar la humedad del suelo ni los niveles de agua subterránea afectados durante meses.

La falta de lluvias ya provoca incendios, pérdidas agrícolas y alertas por agua. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Marzo podría seguir seco

El panorama a mediano plazo tampoco es alentador. Aunque podrían registrarse lluvias intensas desde Texas hasta el valle de Ohio a inicios de marzo, ese patrón más húmedo podría no alcanzar Florida.

El Climate Prediction Center proyecta que gran parte del estado tenga condiciones más secas de lo normal durante marzo.

Y considerando que la temporada seca en Florida suele extenderse hasta mediados de mayo, el escenario podría traducirse en más restricciones de agua, mayor estrés en los cultivos y un aumento del riesgo de incendios durante la primavera.

Florida enfrenta así una prueba climática compleja, con pocas señales de un cambio significativo en el corto plazo.

