El aire gélido se está haciendo presente en Florida variando los valores térmicos habituales que brindan un clima cálido por uno más fresco y ventoso. Y es que un frente frío se desplaza por esta región de Estados Unidos trayendo un notable descenso de las temperaturas con mucho frío. Según los meteorólogos, prometen ser días totalmente congelantes para los residentes y turistas, por lo que es importante llevar ropa de abrigo y, sobre todo, tener en cuenta la información compartida por los expertos. Hoy te muestro el pronóstico de la mañana con peor temperatura de esta semana para que estés totalmente preparado.

Estos días son claves para el Estado del Sol en materia climática ya que se aproxima un aire aún más frío al registrado en la segunda semana de enero. Según la meteoróloga de AccuWeather, Reneé Duff, citada por Naples Daily News, “se presentará un clima seco y frío desde la noche del jueves (15 de enero) hasta el viernes”.

Además, el frente frío se mantendrá en el estrecho de Florida, trayendo lluvias dispersas y cielos parcialmente nublados. La probabilidades de mal tiempo se incrementarán a mitad de semana, es decir, entre el miércoles 14 y jueves 15.

Ante las temperaturas más frías en años para Florida Central , el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de congelación. (Foto: Phelan M. Ebenhack / AP) / Phelan M. Ebenhack

Densa niebla cubre Florida este miércoles 14 de enero

Desde CBS News reportaron una densa niebla generalizada en el sur de Florida el miércoles por la mañana, lo que ha provocado una baja visibilidad que ha afectado el viaje de muchos ciudadanos por carretera y también en el Aeropuerto Internacional de Miami donde se emitió una orden de paralización de operaciones por algunas horas.

Ante esto, las autoridades recomendaron utilizar las luces bajas y calcular el tiempo extra para los traslados en auto. A esto se suma la posibilidad de lluvia durante la tarde a lo largo de la costa este de los condados de Miami-Dade y Broward.

Cuál será la mañana más fría de esta semana en Florida

Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo alertó en su cuenta oficial de Instagram: “prepárese porque esta masa de aire polar arribará de forma intensa al estado de Florida para el día jueves 15 y para el viernes 16 de enero, sobre todo en la mañana, se espera el momento más gélido”.

Las temperaturas al iniciar el día viernes en Florida se mantendrán según este pronóstico que compartió:

Orlando en 28°F

Jacksonville en 27 °F

Tallahassee en 26°F

Miami en 42°F

Los expertos en meteorología de CBS News agregan que se espera que la mañana del viernes las temperaturas desciendan a entre 4 y 45 grados en los condados de Broward y Miami-Dade y a entre 5 y 50 grados en los Cayos.

Para el fin de semana se estiman mañanas frescas y tardes agradables con temperaturas máximas en torno a los 70 grados; sin embargo, algunas partes de Florida Central podrían volver a tener temperaturas bajo cero el sábado por la mañana. Una inyección de aire frío de refuerzo llegará el domingo y podría enviar partes de Florida Central nuevamente a temperaturas bajo cero el lunes por la mañana.

El airé frío se hará presente desde este jueves. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Alerta de congelación para Florida este viernes 16 de enero

Ante las temperaturas más frías en años para Florida Central, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de congelación para el viernes por la mañana. Esto significa que son posibles temperaturas de 32 grados o menos.

Entre las recomendaciones destacan que las tuberías exteriores deben protegerse en los condados de Marion, Sumter y el norte de Lake, donde las temperaturas podrían estar bajo cero durante cuatro a seis horas. Además, las plantas sensibles al frío deberán cubrirse o llevarse al interior el jueves por la noche y las mascotas deben permanecer en el interior de las viviendas.

