Estamos en cuenta regresiva para que acabe este 2025, por lo que muchas personas ya están planificando las actividades que realizarán las próximas semanas. Debido a que las festividades inician con el Thanksgiving Day, las amas de casa y los ciudadanos en general programan los días que irán de compras. Y aunque por esa fecha festiva se descansa, ¿sabías que en lo que resta del año habrá tres feriados extras en Florida? Conoce qué fechas son y quiénes podrán disfrutar de ellas.

Antes te comentamos que si bien los nuevos feriados dan un respiro para descansar y relajarse, también debes tener en cuenta que en las fechas seleccionadas las oficinas estatales permanecerán cerradas, lo que generaría interrupciones y retrasos en la atención de servicios públicos; por tanto, si no quieres acumular trámites y extender los tiempos de gestión, planifica cuándo ir.

Gracias a los nuevos feriados en Florida, los ciudadanos podrán descansar más días (Foto: Brett Sayles / Pexels)

¿CUÁNDO SERÁN LOS TRES FERIADOS EXTRAS QUE TENDRÁ FLORIDA?

El gobernador Ron DeSantis anunció cuándo serán los tres feriados extras que tendrá el estado de Florida, fechas que las oficinas estatales permanecerán cerradas.

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Viernes 26 de diciembre de 2025

Viernes 2 de enero de 2026

Vale precisar que dichos feriados extras se suman a los cierres habituales de las oficinas de los siguientes días:

Miércoles 26 de noviembre se une al feriado federal del jueves 27 (Día de Acción de Gracias) y viernes 28, lo que genera un puente.

se une al feriado federal del jueves 27 (Día de Acción de Gracias) y viernes 28, lo que genera un puente. Viernes 26 de diciembre , una fecha posterior al feriado por 25 de diciembre (Navidad).

, una fecha posterior al feriado por 25 de diciembre (Navidad). Viernes 2 de enero de 2026, que antecederá al feriado del jueves 1 de enero (Año Nuevo).

Oficinas estatales cerrarán en tres fechas adicionales: planifica tus trámites en Florida (Fuente: iStock)

¿QUÉ TRABAJADORES PODRÁN DISFRUTAR LOS FERIADOS EXTRAS EN FLORIDA?

Los trabajadores que podrán disfrutar de los feriados extras en Florida son lo que laboran en las oficinas estatales.

“Nuestros empleados estatales han trabajado arduamente durante todo el año. Espero que disfruten de tiempo libre adicional con sus seres queridos y amigos en estas fiestas. La primera dama y yo agradecemos su constante dedicación al pueblo de Florida”, señaló el gobernador Ron DeSantis.

