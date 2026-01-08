Estados Unidos atraviesa una de las temporadas de gripe más intensas de las últimas décadas y la preocupación crece a medida que los contagios siguen en aumento. Las búsquedas de “Flu Symptoms” se han disparado en todo el país, reflejando la inquietud de millones de personas que intentan identificar señales tempranas de la enfermedad. De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el país enfrenta cifras de influenza que no se veían desde hace casi 30 años, con un claro predominio del virus de la influenza A (H3N2). Actualmente, 48 estados presentan niveles de transmisión alto o muy alto, lo que confirma que el avance del virus es sostenido y generalizado. En este escenario, conocer los síntomas y saber cómo actuar se vuelve clave para proteger la salud y evitar complicaciones.

Los casos de gripe siguen en aumento en EE.UU., alertan los CDC

El último reporte semanal de los CDC, correspondiente a la semana que finalizó el 27 de diciembre de 2025, confirma que los contagios continúan en ascenso. En ese período, los casos positivos de influenza aumentaron más de un 7%, consolidando una tendencia que viene repitiéndose semana a semana.

Para dimensionar el impacto, basta comparar los datos recientes: durante la semana 51 del año, el 25,6% de las pruebas de influenza arrojaron resultados positivos. En el informe siguiente, ese porcentaje escaló hasta el 32,9%. A la par, las visitas a centros de salud por síntomas respiratorios pasaron del 6% al 8,2%, un salto significativo que refleja la presión creciente sobre el sistema sanitario.

Hospitalizaciones en alza y expansión del virus

El impacto de la gripe H3N2 también se observa en los cuadros más severos. En la última semana analizada se registraron 33.301 hospitalizaciones, casi el doble del récord anterior, que era de 19.053. Este aumento abrupto pone en evidencia la agresividad de la temporada actual.

Además, el mapa de transmisión muestra un avance claro del virus: hoy hay 48 estados con niveles alto o muy alto y solo dos con transmisión moderada. Una semana antes, el panorama era menos crítico, con 32 jurisdicciones en niveles elevados y ocho en nivel moderado.

El mapa de contagios muestra que gran parte de EE.UU. concentra los niveles más altos de casos de gripe, con 45 estados en alerta sanitaria. | Crédito: CDC

Los síntomas de la gripe por el virus de influenza A (H3N2)

Los especialistas recomiendan estar atentos a los síntomas más frecuentes, que suelen aparecer de manera repentina entre dos y tres días después del contagio, según Medline Plus, una fuente oficial del gobierno de EE.UU.

Los síntomas más comunes son:

Dolores en el cuerpo

Escalofríos

Dolor de cabeza

Falta de energía o cansancio extremo

Tos

Secreción o congestión nasal

Estornudos

Dolor de garganta

También puede haber náuseas, vómitos y diarrea, aunque estos síntomas digestivos son más habituales en niños que en adultos.

Los expertos alertan que la gripe H3N2 presenta síntomas intensos y de aparición rápida, por lo que recomiendan actuar ante las primeras señales. | Crédito: Freepik

Tratamiento y cuándo consultar al médico

Para los casos leves, las recomendaciones médicas apuntan a medidas simples pero efectivas: reposo, buena hidratación y evitar el consumo de alcohol. Los medicamentos de venta libre para el resfriado o la tos pueden ayudar a aliviar algunos síntomas, aunque no eliminan el virus.

Sin embargo, si el cuadro se agrava, los síntomas se intensifican o aparecen dificultades respiratorias, es fundamental consultar a un médico para una evaluación adecuada y descartar complicaciones.

Los estados de EE.UU. con mayor transmisión del virus H3N2

De acuerdo con CNN, Estados Unidos enfrenta el peor escenario de virus respiratorios al menos desde la temporada de gripe de 1997/98. En ese contexto, varias regiones presentan niveles de contagio muy altos.

Según el mapa de los CDC, las jurisdicciones con transmisión muy alta son:

Alaska

Dakota del Norte

Kansas

Texas

Nebraska

Indiana

Kentucky

Florida

Arkansas

Virginia

Idaho

Colorado

Nuevo México

Michigan

Missouri

Louisiana

Alabama

Tennessee

Georgia

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Ciudad de Nueva York

Estado de Nueva York

Connecticut

Massachusetts

Maine

New Hampshire

La recomendación de las autoridades es clara: mantenerse informado, prestar atención a los síntomas y actuar con rapidez puede marcar la diferencia en una temporada de gripe que ya está dejando cifras históricas en todo el país.

