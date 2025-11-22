Desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, el trato que ha tenido con las universidades en Estados Unidos ha sido considerado conflictivo, intervencionista y punitivo; y no es para menos, ya que implementó una serie de políticas y medidas que ejercen presión sobre estas instituciones de educación superior, especialmente con aquellas que considera liberales o “woke”, según su discurso. Por ese motivo, hizo recortes o congeló cientos de millones de dólares en fondos federales para la investigación y atacó programas de diversidad, equidad e inclusión que ofrecían oportunidades educativas a los hispanos. Ante esta situación, te explicamos cuál es el impacto del retiro del financiamiento en los universitarios de esta comunidad.

EL HSI SUFRIÓ EL MAYOR RECORTE EN DÉCADAS

Este 2025, el programa Instituto al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés) enfrenta el mayor recorte y cambio en tres décadas, luego que el Departamento de Educación, bajo la administración Trump, anunció en septiembre la eliminación de aproximadamente US$350 millones en fondos discrecionales para universidades que atienden a grandes poblaciones hispanas y otras minorías, calificando los subsidios como “discriminatorios” por basarse en porcentaje étnico estudiantil.

Líderes educativos y organizaciones calificaron la medida como un retroceso que pone en riesgo décadas de progreso en acceso y equidad educativa para la comunidad hispana en Estados Unidos, por lo que más de 600 universidades y millones de estudiantes resultados afectados.

Vale precisar que un HSI es una universidad o colegio que tiene al menos un 25% de matrícula universitaria hispana. Estas instituciones brindan oportunidades educativas y apoyo a los estudiantes hispanos con un enfoque en la retención, la graduación y el éxito académico mediante programas y recursos culturalmente sensibles. Por tanto, son elegibles para recibir subvenciones federales para mejorar sus servicios y promover la equidad.

EL IMPACTO DEL RETIRO DEL FINANCIAMIENTO EN LOS UNIVERSITARIOS HISPANOS

Debido a que el HSI se encuentra bajo amenaza, los estudiantes se encuentran en incertidumbre, pues temen que desaparezcan estos beneficios, que los ayudaba a prepararse y obtener un título. Por tal motivo, están angustiados con su futuro, situación que no los ayuda a concentrarse en sus cursos.

“No es algo que a uno le gusta comentar como profesor, pero sí llegan estudiantes a la oficina de uno y a veces hay llanto, hay incertidumbre, hay nerviosismo y ansiedad. ‘Qué voy a hacer’, ‘Sin esto no puedo trabajar’, ‘Sin esto no voy a llegar a donde quiero llegar’”, son algunas de las quejas que ha recibido Raquel Montañez, docente de Coaching College de Indiana, publica Noticias Telemundo.

