El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) lanzó una importante alerta para aquellos migrantes con documentación legal que deseen realizar viajes fuera de Estados Unidos: tendrían consecuencias graves en caso pretendan reingresar al país después de un largo periodo. Sin embargo, existe un formulario que evitaría estos inconvenientes. Se trata del I-131 .

Esta advertencia se da ante el desconocimiento de una gran mayoría de personas no ciudadanas estadounidenses que realizan viajes al extranjero por periodos que superan más de un año, lo que provocaría la pérdida de su estatus migratorio o solicitudes pendientes.

¿Por qué es importante el Formulario I-131?

De acuerdo al portal Ybarra Maldonado Law Group, el Formulario I-131 concede a los migrantes elegibles, tales como residentes permanentes legales, refugiados, asilados y otros, a solicitar un documento de viaje, permitiéndoles que realicen viajes internacionales sin que su estatus migratorio esté en riesgo.

Este formulario sería un aval si pretendes reingresar a EE.UU. después de un periodo largo de tiempo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por lo tanto, con dicho formulario, se podrá solicitar un permiso de reingreso, documento de viaje de refugiado, documento de autorización de viaje bajo TPS, documento de permiso adelantado o un permiso adelantado para residentes a largo plazo de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Es importante tener en cuenta que esta solicitud se debe realizar antes de salir de Estados Unidos, ya que, de hacerlo en el extranjero, no tendrá validez al momento de reingresar a este país.

¿Cuál es el costo del Formulario I-131?

Si un migrante con estatus legal pretende presentar su solicitud ante USCIS para realizar un viaje al extranjero, tendrás modalidades: en línea (disponible en ciertas modalidades) o por correo postal (en papel). Cada alternativa tiene su propio costo.

Según lo señalado por el diario La Nación, el precio para realizar el trámite en línea de $580; mientras que el proceso por correo postal tiene un costo de $630. Es importante mencionar que estos montos pueden variar según el caso.

Los costos para realizar este trámite pueden variar según la modalidad elegida. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Qué documentos debo presentar junto al Formulario I-131?

Esto puede variar según el tipo de documentado que se pretenda solicitar. Sin embargo, los requisitos más comunes suelen incluir fotografías tipo pasaporte, evidencia de estatus migratorio actual y la justificación fundamentada del viaje que se pretende realizar.

