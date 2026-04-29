Ahora estamos frente a un proceso más organizado y con un costo ligeramente menor. Desde el 24 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, cambió la forma en la que se debe presentar el formulario I-485, la Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, para ciertas categorías basadas en empleo y en beneficio de los trabajadores extranjeros elegibles que ya están en Estados Unidos. Antes se debía enviar toda la documentación de manera física, pero ahora se puede cargar todo en el sistema y pagar las tasas en línea. Si bien ahora el trámite es más rápido, hay un detalle que se debe considerar y que tiene que ver con el examen médico. La agencia federal encargada de administrar el sistema de inmigración legal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo la advertencia mediante su página web y aquí te cuento lo que debes tener en cuenta para no fallar en la presentación y que tu caso no avance o sea observado, ya que no se trata de un sistema de llenado guiado y cada solicitante debe completarlo, convertirlo en PDF y subirlo correctamente.

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¿Qué es el formulario I-485?

Se trata de la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus, un documento oficial del USCIS utilizado por personas físicamente presentes en EE. UU. para obtener la Green Card o residencia permanente sin regresar a su país de origen. Es un paso clave en la solicitud de ajuste de estatus, según explican desde la agencia federal.

Ahora se puede presentar en línea, lo que representa una actualización importante para muchas personas que buscan obtener la residencia permanente (Green Card) dentro de Estados Unidos y que se presenta como una opción que reducirá los atrasos en las oficinas de correo, disminuirá errores en la entrada de datos y acelerará la emisión de avisos de recibo.

El Formulario I-485, es la herramienta oficial de USCIS (.gov) para obtener la tarjeta verde (Green Card) sin salir de EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La advertencia de USCIS sobre el examen médico en el formulario I-485

Si bien ahora estamos con un proceso más rápido, organizado, con costo de $50 menos que en papel, no todos lo están entendiendo correctamente ya que debes subir el formulario en PDF completo y prestar atención al manejo del examen médico (I-693) porque este cambió, ya que ahora debes abrirlo, escanearlo y conservar el original.

Desde el sitio oficial de USCIS recuerdan que “cuando usted presenta el Formulario I-485, debe presentar un Formulario I-693, Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación. Un médico civil es responsable de proporcionarle un Formulario I-693 completado, firmado y dentro de un sobre sellado. Si usted presenta el Formulario I-485 en línea, debe abrir el sobre sellado que le entregó el médico civil y subir el Formulario I-693 completado con su solicitud. Debe guardar el Formulario I-693 original y el sobre del médico civil hasta que tomemos una decisión final sobre su Formulario I-485. Es posible que revisemos el Formulario I-693 el sobre original durante una entrevista o solicitarle presentar el Formulario I-693 y el sobre original como evidencia para apoyar su solicitud. Si usted presenta su Formulario I-485 por correo postal, no hay cambios en el proceso de presentación del Formulario I-693. Usted debe presentar el Formulario I-693 con su Formulario I-485 en el sobre sellado original proporcionado por el médico civil”.

En resumen, si antes recibías el examen médico cerrado y no lo abrías, ahora en el proceso online debes leerlo, escanear y subir el I-693 y conservar el original ya que USCIS puede solicitarlo en la entrevista o RFE.

El Formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus) se puede presentar en línea. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Tarifas actuales para presentar el formulario I-485

Presentación en papel: $1,440

Presentación en línea: $1,390

Menores de 14 años presentando junto con uno de sus padres:

Papel: $950

En línea: $900

“Ahora va a ser más fácil aplicar a la residencia. Las personas ya van a poder mandar sus aplicaciones de ajuste de estatus en línea por medio de la cuenta de myUSCIS, muy importante porque se está tardando muchísimo en dar un recibo o recibir las aplicaciones o si hay un error, te las pueden rechazar. No solo eso, sino que te vas a poder ahorrar $50, ya que ahora el Fee si lo haces por internet es $1,390 y lo puedes pagar con una tarjeta de crédito. Una cosa que es muy importante acerca de esto es que te va a generar inmediatamente el recibo de la I475, ya no tienes que esperar 4 a 6 semanas a que inmigración te lo mande a tu casa”, explicó en un video Ana Gabriela Urizar, abogada de inmigración en Estados Unidos.

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