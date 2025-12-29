Una serie de presuntos esquemas de fraude multimillonario en Minnesota estalló en las últimas semanas y llamó la atención de la administración del presidente Donald Trump. El caso más conocido, el de Feeding Our Future, se originó durante la pandemia y derivó en decenas de condenas, nuevas investigaciones federales y fuertes tensiones políticas y sociales en el estado.

El presidente Trump, fiel a su estilo, calificó a Minnesota como un “centro de actividad fraudulenta y lavado de dinero” y vinculó reiteradamente los casos a la comunidad somalí, ya que muchos de los acusados son de ese origen.

Sus declaraciones provocaron duras críticas de autoridades locales y líderes comunitarios. En paralelo, el gobierno federal lanzó operativos migratorios reforzados en el área de Minneapolis–St. Paul, según reportó CBS News.

El mayor de los casos es el fraude de Feeding Our Future, descrito por fiscales federales como “el mayor fraude pandémico en la historia de Estados Unidos”.

El esquema, que superó los 250 millones de dólares, giró en torno a un programa federal de nutrición infantil del Departamento de Agricultura (USDA), administrado en Minnesota por el Departamento de Educación estatal. Según los fiscales, se presentaron registros falsos de comidas para cobrar fondos destinados a niños vulnerables durante el COVID-19.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la fundadora de la organización, Aimee Bock, fue condenada este año y está a la espera de sentencia.

Decenas de otros acusados se declararon culpables o fueron condenados, algunos a penas de prisión de varios años y al pago de millones en restitución, de acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News. Un acusado incluso admitió haber intentado sobornar a un jurado con 120.000 dólares en efectivo.

Las autoridades estatales también quedaron bajo escrutinio. Un informe de la Oficina del Auditor Legislativo de Minnesota concluyó que el Departamento de Educación “creó oportunidades para el fraude” al no actuar ante señales de alerta ni investigar denuncias tempranas.

Un periodista independiente publicó un video que mostraba supuestos centros educativos y de cuidado infantil financiados con fondos públicos que no estaban operativos y en dónde no se veía a ningún niño. (Foto: Nick Shirley / X)

El informe señaló además que el temor a demandas por discriminación y a una mala cobertura mediática influyó en la falta de acción contra Feeding Our Future.

El fraude no se limitó a la alimentación. En 2024, el estado cerró un programa de estabilización de vivienda para personas mayores y con discapacidades tras detectar “fraude a gran escala”.

Fiscales federales acusaron a varios proveedores de presentar facturas falsas e infladas por millones de dólares a través de Medicaid. Otro caso involucró un programa para niños con autismo, donde una empresa habría usado personal no calificado y pagado sobornos a padres, según los fiscales.

El fiscal federal interino Joseph H. Thompson afirmó que estos casos “no son esquemas aislados”.

“Desde Feeding Our Future hasta los servicios de vivienda y ahora los servicios para el autismo, estos fraudes masivos forman una red que ha robado miles de millones de dólares a los contribuyentes”, declaró en un comunicado citado por CBS News.

El tema se complicó aún más por la relación con la comunidad somalí de Minnesota, una de las más grandes del país. Aunque la mayoría de los acusados son de ascendencia somalí, las autoridades destacan que representan una pequeña fracción de una comunidad de más de 76.000 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses y con niveles de empleo similares al promedio estatal, según datos del Censo.

En medio de la polémica, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que investigará si fondos públicos de Minnesota terminaron en manos de al Shabaab, un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda; sin embargo, varios investigadores federales dijeron que no existe evidencia de que dinero de los contribuyentes haya financiado al grupo.

Uno de los locales financiados por el estado tiene la palabra "learning" mal escrita. (Foto: Nick Shirley / X)

Un exfiscal federal señaló al Minnesota Star Tribune que los acusados “buscaban enriquecerse, no financiar terrorismo”.

El gobernador Tim Walz rechazó vincular los fraudes con una comunidad entera. En una entrevista con NBC “Meet the Press”, afirmó: “Esto está totalmente desconectado de demonizar a un grupo de personas que llegaron huyendo de una guerra civil y construyeron una comunidad vibrante”. Walz aseguró que el estado está cooperando con las autoridades federales y remarcó: “Si alguien comete fraude, sin importar quién sea, va a ir a la cárcel”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, destacó la gravedad de la denuncia al afirmar que el fraude detectado en Minnesota “es solo la punta de un iceberg mucho más grande”.

Patel anunció que el FBI reforzó el envío de agentes y recursos de investigación al estado para desmantelar redes que, según dijo, se aprovecharon de programas federales destinados a niños, personas vulnerables y familias de bajos ingresos.

En un comunicado difundido en redes sociales, Patel sostuvo que el FBI ya desmanteló un esquema de 250 millones de dólares vinculado a Feeding Our Future, el cual incluía empresas fantasma, proveedores ficticios y lavado de dinero a gran escala.

“La investigación expuso vendedores falsos, compañías pantalla y conspiraciones criminales que robaron ayuda alimentaria destinada a niños durante la pandemia”, afirmó.

Patel también advirtió que las investigaciones siguen abiertas y que podrían surgir más cargos y acusaciones adicionales, al tiempo que confirmó que algunos condenados están siendo referidos a autoridades migratorias para evaluar posibles procesos de desnaturalización o deportación, cuando la ley lo permita.

Ante las denuncias, un portavoz de Walz rechazó que la administración estatal haya sido pasiva frente al fraude. (Foto: AFP)

“Seguiremos el rastro del dinero y protegeremos a los niños. Esta investigación está lejos de terminar”, señaló.

Sus declaraciones se produjeron tras la difusión de un video del periodista independiente Nick Shirley, que mostraba presuntos centros educativos y de cuidado infantil financiados con fondos públicos que parecen no estar operativos.

Ante las acusaciones, un portavoz del gobernador Tim Walz rechazó que la administración estatal haya sido pasiva frente al fraude.

En declaraciones a Fox News, el vocero afirmó que Walz “ha trabajado durante años para combatir el fraude y ha pedido a la Legislatura estatal más autoridad para actuar de forma agresiva”, además de reforzar los mecanismos de supervisión en programas considerados de alto riesgo.

El portavoz detalló que el gobierno estatal contrató a una firma externa para auditar pagos, cerró por completo el programa de Housing Stabilization Services, creó el cargo de director estatal de integridad de programas y respaldó los procesos penales contra los responsables.

Según la oficina del gobernador, estas medidas demuestran que la administración de Walz actuó para frenar los abusos y fortalecer los controles, frente a las críticas de que el estado reaccionó con lentitud ante los esquemas de fraude.

