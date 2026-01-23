La llegada de un frente ártico al centro de Texas no es algo que se tome a la ligera, especialmente en una ciudad como San Antonio, donde muchos están más acostumbrados al calor, a las carnitas asadas del domingo, a ir por pan dulce o barbacoa temprano, que a lidiar con carreteras congeladas y temperaturas bajo cero. Cuando el frío extremo aparece en el pronóstico, el impacto va mucho más allá de la incomodidad: hablamos de riesgos reales para la salud, la movilidad y los servicios básicos, algo que muchas familias hispanas de la ciudad recuerdan desde las tormentas invernales pasadas, cuando se registraron apagones, tuberías reventadas y vecinos enteros organizándose para compartir cobijas, café y comida caliente. Por eso, desde ahora conviene entender qué se espera, cómo se está preparando la ciudad y qué opciones existen para quienes puedan necesitar ayuda, en especial en zonas con alta población latina como el West Side, el South Side o los vecindarios alrededor de Military Dr. La información clara y a tiempo marca la diferencia, sobre todo para adultos mayores, personas sin hogar y familias que no cuentan con calefacción adecuada o que dependen de trabajos al aire libre.

Por eso, desde ya es clave saber qué se espera, cómo responde la ciudad y a qué recursos puede acudir tu familia o tus vecinos. Informarse a tiempo puede marcar la diferencia para quienes viven en casas móviles, departamentos antiguos o viviendas con aislamiento limitado, algo muy común en varias partes de San Antonio.

¿QUÉ SE ESPERA DEL FRENTE ÁRTICO EN TEXAS?

Según los pronósticos meteorológicos, este sistema invernal traerá un descenso marcado de las temperaturas, con sensaciones térmicas muy por debajo del punto de congelación, vientos intensos y la posibilidad de mezcla invernal que puede incluir lluvia helada, aguanieve e incluso acumulación de hielo en carreteras. Este tipo de condiciones suele generar escenarios peligrosos tanto para peatones como para conductores, especialmente en zonas donde el hielo no siempre es visible, como puentes, rampas elevadas e intersecciones cerca de la IH-35 y otras autopistas.

En áreas al norte de la Interestatal 35 (IH-35) no se descarta la presencia de copos de nieve y tramos resbaladizos, mientras que en la zona metropolitana de San Antonio la mayor preocupación es el hielo en el pavimento y en cables eléctricos. Además, el viento frío puede incrementar el riesgo de hipotermia en personas que esperan el bus, trabajan en construcción o venden en la calle, algo especialmente relevante para la comunidad hispana.

Línea de tiempo prevista del sistema invernal:

Viernes por la noche: ingreso del frente ártico

Sábado por la mañana: posible lluvia helada

Sábado por la noche: mezcla invernal

Domingo por la mañana: persistencia de condiciones invernales

“El frío ártico se va a sentir en gran parte de San Antonoio, Austin y zonas aledañas. La alerta va a estar latente hasta el lunes. También tenemos aviso por tormenta invernal. Aún hay probabilidades de registrar hielo”, dijo Gabriel Torres, meteorólogo de Univisión Texas.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO EN SAN ANTONIO TEXAS

Panorama general del fin de semana

“Frente muy frío entre viernes noche y sábado, lluvias intensas y viento del norte”: procede del pronóstico de 7 días del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) para San Antonio, donde se describen lluvias, nublado y vientos del norte con descenso notable de temperatura.

“Riesgo de lluvia helada/mezcla invernal sábado noche–domingo mañana, con temperaturas 25–32 °F”: se basa en los avisos y la discusión de pronóstico del NWS Austin–San Antonio, que hablan de lluvia fría y posible lluvia engelante al bajar de 0 °C, y en los rangos de temperatura mínima en los portales de pronóstico extendido (WeatherBug y Timeanddate).

“Domingo muy frío, nublado a despejando, máximas 35–40 °F”: procede del pronóstico por días de Timeanddate y del 7‑day forecast del NWS, que muestran máximas ligeramente por encima de 0 °C con cielo nublado a parcialmente soleado.

Sábado en San Antonio

“Lluvias casi todo el día, máximas 48–53 °F, viento del norte”: el carácter lluvioso viene del NWS (periodos de lluvia el sábado) y los rangos de temperatura máxima son una síntesis de los valores diarios de AccuWeather, WeatherBug y NWS, que sitúan la máxima del sábado en torno a la mitad de los 40°F a bajos 50°F.

“Por la noche bajan a 25–37 °F, aumentando riesgo de lluvia engelante/hielo”: las mínimas en ese rango aparecen en los pronósticos de 10 días de WeatherBug y en la tabla de 14 días de Timeanddate, mientras que la posibilidad de precipitación congelante se menciona en la discusión técnica del NWS (freezing rain) para el periodo sábado noche–domingo.

Domingo en San Antonio

“Mañana muy fría, posible lluvia helada residual a primera hora y luego condiciones secas”: deriva de la discusión del Área del NWS Austin–San Antonio, que describe transición de lluvia fría a posible precipitación helada y posterior disminución de la precipitación, y del pronóstico gráfico de 7 días, que reduce la probabilidad de lluvia más adelante el domingo.

“Máximas 37–41 °F y mínimas 18–26 °F con heladas fuertes”: estos rangos se obtienen de los valores de máxima y mínima para domingo y lunes en Timeanddate y WeatherBug para San Antonio, donde se muestran mínimas bien por debajo de 0 °C y máximas apenas por encima.

Resumen por día

Día (San Antonio) Temp. aprox. (máx/mín) Condición principal Detalles relevantes Viernes 23 ene 70 / 60 °F ≈ 21 / 16 °C

​ Lluvias dispersas, nublado Chubascos intermitentes; ambiente templado y húmedo antes de la llegada del frente frío. Sábado 24 ene 61 / 37 °F ≈ 16 / 3 °C

​ Lluvia continua, muy nublado Paso del frente frío: lluvia la mayor parte del día, viento del norte y descenso rápido de temperatura hacia la noche. Domingo 25 ene 38 / 25 °F ≈ 3 / −4 °C

​ Lluvia ligera al inicio, luego seco y muy frío Riesgo de hielo y lluvia engelante hasta la mañana; por la tarde mejora pero se mantiene aire ártico y sensación térmica muy baja. Lunes 26 ene 40 / 22 °F ≈ 4 / −6 °C

​ Mayormente seco, frío intenso Cielo de nublado a parcialmente nublado, sin lluvia significativa; continúa la masa de aire muy frío con heladas fuertes en la mañana.

¿DÓNDE SEGUIR EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO ACTUALIZADO DE SAN ANTONIO, TEXAS?

Para información oficial y muy detallada, conviene seguir al Servicio Nacional de Meteorología (NWS) Austin–San Antonio en su web, donde se actualizan el pronóstico de 7 días, la discusión técnica y todos los avisos (vigilancias, advertencias, etc.) para la zona. Allí también se pueden consultar mapas, radar y productos gráficos que muestran la evolución esperada de la lluvia, el frío y cualquier fenómeno severo casi en tiempo real.

Para ver el tiempo “al minuto” con pronósticos por hora, radar animado y una explicación en lenguaje sencillo, son muy útiles los medios locales como KSAT, que ofrece radar, avisos activos y pronósticos por hora y a 10 días para San Antonio. Como complemento, servicios como WeatherBug y AccuWeather muestran temperatura actual, sensación térmica y probabilidad de lluvia hora a hora, lo que permite decidir mejor cuándo salir o manejar durante el evento de frío y lluvia helada.

LÍNEAS DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA EN SAN ANTONIO

Algo que siempre recomiendo es tener a la mano los números correctos antes de que el clima empeore. Las autoridades locales y estatales han reiterado la importancia de usar cada línea de forma adecuada para evitar saturar los sistemas y asegurar que la ayuda llegue a quien realmente la necesita.

Líneas disponibles:

3-1-1: información sobre asistencia de vivienda y declaraciones de emergencia.

2-1-1: acceso a recursos comunitarios en Texas, incluyendo refugios y ayuda para personas vulnerables.

9-1-1: emergencias que pongan en riesgo la vida o situaciones que requieran atención inmediata de policía, bomberos o servicios médicos.

Registro STEAR: apoyo para personas con necesidades especiales durante emergencias en Texas, como adultos mayores, personas con discapacidad o quienes requieren equipos médicos eléctricos.

CPS Energy: reporte de apagones y emergencias eléctricas o de gas al 210-353-4357 (HELP), disponible las 24 horas.

Estas líneas forman parte de la respuesta coordinada entre la Ciudad de San Antonio, los servicios de emergencia y organizaciones comunitarias que suelen trabajar con la comunidad latina, incluyendo iglesias y asociaciones de barrio.

ALBERGUES HABILITADOS POR EL FRÍO EXTREMO

Ante este frente ártico, San Antonio activó una amplia red de albergues temporales, muchos de ellos en bibliotecas públicas y centros comunitarios, para ofrecer un espacio seguro y climatizado. Son lugares donde las personas pueden resguardarse del frío, cargar sus teléfonos y recibir orientación sobre otros recursos disponibles.

Albergues disponibles:

Central Library – 600 Soledad St

Schaefer Library – 6322 US Hwy 87 E

Mission Library – 3134 Roosevelt Ave

Cortez Library – 2803 Hunter Blvd

Bazan Library – 2200 W Commerce St

Guerra Library – 7978 W Military Dr

Maverick Library – 8700 Mystic Park

Igo Library – 13330 Kyle Seale Pkwy

Encino Library – 2515 E Evans Rd

Thousand Oaks Library – 4618 Thousand Oaks

Tobin Community Center – 1900 W Martin St

Harlandale Community Center – 7227 Briar Pl

Cuellar Community Center – 5626 San Fernando St

Hamilton Community Center – 10700 Nacogdoches Rd

Muchos de estos puntos se encuentran en barrios con fuerte presencia hispana, donde familias acostumbradas a reunirse en panaderías locales o en H‑E‑B para comprar pan dulce, chocolate caliente y sopa envasada, ahora también pueden encontrar información sobre estos refugios. Además, algunos centros trabajan de la mano con programas de ayuda como Casa Verde de CPS Energy, que ofrece mejoras de climatización para hogares de bajos ingresos.

CENTROS DE RESILIENCIA NOCTURNOS

Además de los albergues diurnos, la ciudad habilitó centros de resiliencia nocturnos, que operarán de domingo por la noche a miércoles por la mañana, ofreciendo refugio, calefacción y servicios esenciales para quienes no pueden permanecer en sus casas durante la noche. Estos espacios funcionan como puntos de apoyo integral, con acceso a enchufes para cargar dispositivos, áreas de descanso y, en algunos casos, opciones para mascotas.

Centros disponibles:

Normoyle Senior Center (pet friendly)

Northeast Senior Center

Southside Lions Senior Center (pet friendly)

Garza Community Center (pet friendly)

Copernicus Community Center

Miller’s Pond Community Center

Organizaciones comunitarias y religiosas también estarán distribuyendo cobijas, ropa térmica, bebidas calientes y alimentos, además de brindar apoyo con transporte para personas sin hogar que se concentran en el centro de la ciudad y bajo algunos puentes principales. En muchas parroquias y grupos hispanos es común que se organicen colectas de chamarras, gorros y guantes, reforzando ese sentido de solidaridad que caracteriza a la comunidad latina de San Antonio.

¿CÓMO PREPARARTE PARA EL FRÍO Y HIELO?

Más allá de los refugios, hay medidas básicas que ayudan mucho a reducir riesgos en casa y en la calle. Son recomendaciones sencillas, pero efectivas para familias con niños, adultos mayores o personas que trabajan de madrugada y deben salir cuando el termómetro marca cifras muy bajas.

Recomendaciones:

Usa varias capas de ropa, incluyendo guantes, gorros, bufandas y, si es posible, botas para la nieve o calzado con buena tracción.

Mantén cara, manos y pies bien cubiertos para evitar congelación e hipotermia, especialmente en menores y adultos mayores.

Ten linternas y radios con baterías a la mano, además de cargadores portátiles para el celular por si se va la luz.

Sella puertas y ventanas para conservar el calor y, si puedes, usa toallas o cobijas para bloquear corrientes de aire.

Evita salir si no es necesario, y si tienes que manejar, planifica rutas principales donde suele haber más tránsito y atención de las autoridades.

Al conducir, reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos; recuerda que el hielo puede no ser visible, especialmente en puentes y rampas elevadas.

Camina con extrema precaución: el hielo negro puede parecer pavimento normal, así que da pasos cortos y firmes.

Este frente ártico es un recordatorio de que el clima también exige preparación y solidaridad, algo que la comunidad hispana de San Antonio ha demostrado una y otra vez en situaciones difíciles. Informarse, compartir recursos y estar atentos a quienes más lo necesitan —ya sea un vecino del edificio, alguien que ves seguido en la parada del bus o la familia del otro lado de la calle— puede marcar una gran diferencia durante los días de frío extremo en San Antonio y el resto de Texas.

