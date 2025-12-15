El frío no da tregua y un frente polar agresivo se instala en el noreste de Estados Unidos, mientras que Nueva York vivió su primera gran nevada de la temporada. Luego de un fin de semana donde las temperaturas se desplomaron con mínimas peligrosamente bajas, viento intenso y condiciones que elevan el riesgo para la salud y la movilidad, es momento de saber qué nos espera durante esta tercera semana de diciembre. Y es que una tormenta de nieve promete cubrir de blanco diversas zonas que sentirán las modificaciones de temperaturas, mientras que otras experimentarán climas cálidos desde este lunes 15 de diciembre. Si planeas salir a trabajar, visitar familiares o hacer compras navideñas, presta atención: las nevadas podrían complicar el tránsito en varias zonas del país. En los últimos días, las autoridades han reportado más accidentes en las autopistas debido a las condiciones peligrosas, así que es importante mantenerse alerta.

Desde que la ola de frío proveniente del Ártico se extendió por el país, la sensación de frío propia del invierno (que aún inicia oficialmente el 21 de diciembre) se apoderó de los residentes, mientras que los turistas tuvieron que proveerse de ropa de abrigo para pasarlo lo mejor posible, sobre todo en zonas situadas al Centro y Noreste de EE.UU. donde la nieve llegó a tener acumulaciones de hasta 6 pulgadas (15 centímetros) en ciertas localidades.

Sin embargo, una buena noticia llegará. Si bien hay frío extremo, los valores se incrementarán en gran parte del Centro y Este del territorio americano desde el 15 de diciembre con temperaturas que oscilarían entre los 59 y 80°F. Aquí te explico los pronósticos que debes tener en cuenta, así como no bajar la guardia ya que muchos seguirán experimentando sensación térmica por debajo de lo esperado, riesgo de congelación en minutos, hielo en calles y puentes durante la madrugada e impacto mayor en primeras horas del día.

A gran parte de Estados Unidos le espera una semana bajo amenaza invernal. (Foto: Adam Gray / AP) / Adam Gray

Pronósticos del clima para la tercera semana de diciembre

“Hubo variación en temperatura ya que las últimas 24 horas ha descendido bastante el mercurio. En sectores de Nueva York, Raleigh, hay 30 grados menos a diferencia del día de ayer incluyendo territorio de Texas. Se mantienen las condiciones y el frío peligroso para Chicago con temperaturas de 11°F, 19 para Bismarck en el norte del país, Kansas City con 23°F, todo lo que es Dallas, Houston, San Antonio también con temperaturas en el rango de los 40. Los únicos que se escapan de ese frío son Miami con 83°F”, afirmó el domingo 14, Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas.

Sobre la advertencia de frío al sureste del país, aseguró que “esta se mantiene para zonas como Luisiana, Georgia, Cincinnati. Es importante que se mantenga muy bien abrigado y tenga muchísima precaución en las carreteras ya que se mantienen congeladas. En las últimas 24 horas, todo el sector de Cincinnati, Cleveland, Nueva York, así como Washington D.C. está vestido de blanco y se han estado registrando fuertes nevadas y todavía nos vamos a mantener con esa precipitación invernal”. Las nevadas seguirán cayendo al menos hasta el miércoles 17, con posibles acumulaciones de entre 2 y 7 pulgadas adicionales.

Los termómetros marcarán entre los 40 °F, mientras que Miami sigue disfrutando de un clima más amable con 83 °F. (Foto: captura @gabrieltorrestv / Instagram)

Descenso en temperaturas muy marcado

Para la tercera semana de diciembre, se mantendrá el frío. Aquí el pronóstico del meteorólogo Gabriel Torres:

Nueva York se mantendrá con bastante frío con alrededor de 20°F para el lunes, 24 para el martes y 30 el miércoles. Washington D.C., 18°F para el lunes, 21 el martes y 28 el miércoles. Burlington, 10°F el lunes, 15 el martes y 24 el miércoles. Albany, 11°F el lunes, 15 el martes y 23 el miércoles. Hartford, 13°F el lunes, 17 el martes y 25 el miércoles. Concord, 8°F el lunes, 11 el martes y 20 el miércoles Boston, 14°F el lunes, 20 el martes y 27 el miércoles

El invierno apenas comienza, así que mantente informado con las actualizaciones oficiales en weather.gov o con las alertas locales, abrígate con varias capas y evita salir si no es necesario.

