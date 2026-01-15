Una poderosa masa de aire polar ha comenzado a desplazarse sobre los Estados Unidos, marcando el inicio de periodo de condiciones climáticas extremas que pretenden desafiar la rutina de las millones de personas. Los pronósticos indican que este fenómeno transformaría el paisaje cotidiano con nieve y valores térmicos que descenderán drásticamente en las principales ciudades del noreste y valle del Ohio. Si quieres conocer si tu comunidad resultará afectada , te invito a conocer los detalles completos y cómo prepararte ante los próximos días gélidos de la temporada.

De acuerdo con la información de Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo , este sistema de aire ártico ocasionaría que el termómetro desciende a más de 35° en menos de 12 horas.

Por ejemplo, en Washington D.C. y otras ciudades correspondientes a Virginia y Maryland presentaron valores térmicos entre 50 y 55 °F el miércoles 14 de enero; no obstante, estos valores descendieron notoriamente en horas de la mañana de este jueves 15.

En las ciudades de Frederick, Columbia (Maryland) y Ashburn (Virginia) registraron una temperatura de 16 °F. En el área metropolitana de Washington el termómetro se estableció en 20 °F.

Las temperaturas en el área metropolitana de Washington descenderán drásticamente. (Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

La razón de este ambiente gélido en la mitad este del país, según lo señalado por el especialista Martínez, se debe al paso de un aire ártico que llegó desde el norte de Canadá.

Por consecuente, las temperaturas bajas se sentirán desde hoy hasta gran parte de la próxima semana, específicamente del lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, con valores en el rango de los 30s.

¿Habrá nieve en la mitad este de Estados Unidos?

Actualmente, los estados que conforman los Grandes Lagos, especialmente Ohio, estuvieron bajo alerta invernal por la grandes cantidades de nieve (de hasta 10 pulgadas) que cayeron en la mañana de hoy, según lo señalado por Carlos Robles, meteorólogo de Noticias Telemundo.

Ante esta alerta, los residentes tendrán que usar ropa abrigadora para evitar la hipotermia y el congelamiento. (Crédito: AFP)

El mal tiempo seguirá vigente durante la jornada de hoy y se extenderá posiblemente hasta el viernes 16 de enero. La ciudad de Chicago y partes de Nueva Inglaterra también registrarán acumulaciones de nieve.

Para la mitad este del país, Joseph Martínez señaló que existe la posibilidad de copos de nieve durante la mañana del sábado 17 de enero en el Atlántico Medio (Maryland, Virginia y Washington D.C.). Esto significa que las acumulaciones serán relativamente bajas (máximo 1 pulgada), pero el frío será incesante.

Cómo prepararme ante una alerta de frío extremo y nieve

Trata de acondicionar tu vivienda con calefacción, mantas, ropa térmica y un sistema de calor alterno seguro.

Ten un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, abrelatas manual, linternas con pilas, radio a baterías, cargadores.

Protege tuberías expuestas e instala detectores de humo.

Evita realizar viajes innecesarios. En caso de ser importante, revisa el estado de tus neumáticos, frenos, batería, entre otros.

Conduce a una velocidad baja y mantén cierta distancia del otro conductor.

Vístete en capas y usa prendas de lana. También cubre otras partes del cuerpo, tal como manos, pies y rostro.

