El avance de un frente frío este fin de semana dejará al sur de Florida con aire más seco, brisa persistente y un ambiente mucho más fresco de lo habitual para esta época. Tras su paso, la masa de aire frío dará paso a un fin de semana marcado por el viento, con temperaturas que iniciarán en los bajos 60°F y, en algunos puntos del interior, incluso en los altos 50°F.

El viento será el gran protagonista. Las ráfagas podrían alcanzar entre 25 y 30 mph, generando una sensación térmica más baja y manteniendo las temperaturas de la tarde por debajo del promedio histórico. Los termómetros solo lograrán acercarse a los bajos y medios 70s°F, un escenario poco común para finales de otoño en esta región.

Las condiciones ventosas se extenderán durante todo el fin de semana, y con ello aumentará el riesgo marítimo en la costa atlántica. Se espera un peligro elevado para embarcaciones pequeñas, así como corrientes de resaca que podrían afectar a los bañistas en playas desde Miami hasta Palm Beach.

Este es el mapa de temperaturas previsto para este fin de semana en el sur de Florida. | Crédito: NWS

Zonas más afectadas

El descenso de temperaturas se sentirá en toda la región, aunque algunos sectores registrarán condiciones más frías o ventosas:

Miami y su área metropolitana: amanecerán con temperaturas en los bajos 60°F , con ráfagas constantes que reforzarán la sensación de frescura.

amanecerán con temperaturas en los , con ráfagas constantes que reforzarán la sensación de frescura. Fort Lauderdale y la costa de Broward: experimentarán viento más intenso , con ráfagas cercanas o superiores a 30 mph , creando peligro de corrientes de resaca.

experimentarán , con ráfagas cercanas o superiores a , creando peligro de corrientes de resaca. West Palm Beach y sectores del norte: podrían registrar los valores más fríos del amanecer, incluso en los altos 50°F en zonas alejadas de la costa.

podrían registrar los valores más fríos del amanecer, incluso en los en zonas alejadas de la costa. Zonas del interior de Miami-Dade y Broward: como Redland o Weston, sentirán más el enfriamiento al estar menos influenciadas por el océano.

como Redland o Weston, sentirán más el enfriamiento al estar menos influenciadas por el océano. Playas del Atlántico: desde South Beach hasta Jupiter, verán oleaje más alto y condiciones peligrosas para marineros y bañistas.

Las ráfagas de viento serán más intensas en las playas del sur de Florida. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Aquí el pronóstico detallado:

Sábado: agradable y ventoso

Probabilidad de lluvia: 10%

10% Mínima: 66°F

66°F Máxima: 78°F

Domingo: aguacero pasajero

Probabilidad de lluvia: 20%

20% Mínima: 72°F

72°F Máxima: 82°F

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a quienes planeen actividades en el mar o visitas a la playa, ya que el viento seguirá marcando el ritmo del fin de semana mientras las temperaturas comienzan un lento repunte.

