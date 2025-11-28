El avance de un frente frío este fin de semana dejará al sur de Florida con aire más seco, brisa persistente y un ambiente mucho más fresco de lo habitual para esta época. Tras su paso, la masa de aire frío dará paso a un fin de semana marcado por el viento, con temperaturas que iniciarán en los bajos 60°F y, en algunos puntos del interior, incluso en los altos 50°F.
El viento será el gran protagonista. Las ráfagas podrían alcanzar entre 25 y 30 mph, generando una sensación térmica más baja y manteniendo las temperaturas de la tarde por debajo del promedio histórico. Los termómetros solo lograrán acercarse a los bajos y medios 70s°F, un escenario poco común para finales de otoño en esta región.
Las condiciones ventosas se extenderán durante todo el fin de semana, y con ello aumentará el riesgo marítimo en la costa atlántica. Se espera un peligro elevado para embarcaciones pequeñas, así como corrientes de resaca que podrían afectar a los bañistas en playas desde Miami hasta Palm Beach.
Zonas más afectadas
El descenso de temperaturas se sentirá en toda la región, aunque algunos sectores registrarán condiciones más frías o ventosas:
- Miami y su área metropolitana: amanecerán con temperaturas en los bajos 60°F, con ráfagas constantes que reforzarán la sensación de frescura.
- Fort Lauderdale y la costa de Broward: experimentarán viento más intenso, con ráfagas cercanas o superiores a 30 mph, creando peligro de corrientes de resaca.
- West Palm Beach y sectores del norte: podrían registrar los valores más fríos del amanecer, incluso en los altos 50°F en zonas alejadas de la costa.
- Zonas del interior de Miami-Dade y Broward: como Redland o Weston, sentirán más el enfriamiento al estar menos influenciadas por el océano.
- Playas del Atlántico: desde South Beach hasta Jupiter, verán oleaje más alto y condiciones peligrosas para marineros y bañistas.
Aquí el pronóstico detallado:
Sábado: agradable y ventoso
- Probabilidad de lluvia: 10%
- Mínima: 66°F
- Máxima: 78°F
Domingo: aguacero pasajero
- Probabilidad de lluvia: 20%
- Mínima: 72°F
- Máxima: 82°F
Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a quienes planeen actividades en el mar o visitas a la playa, ya que el viento seguirá marcando el ritmo del fin de semana mientras las temperaturas comienzan un lento repunte.
