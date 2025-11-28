El frente frío dejará amaneceres más fríos de lo normal en el sur de Florida. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP
El frente frío dejará amaneceres más fríos de lo normal en el sur de Florida. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP
Oscar Guerrero Tello

El avance de un frente frío este fin de semana dejará al sur de Florida con aire más seco, brisa persistente y un ambiente mucho más fresco de lo habitual para esta época. Tras su paso, la masa de aire frío dará paso a un fin de semana marcado por el viento, con temperaturas que iniciarán en los bajos 60°F y, en algunos puntos del interior, incluso en los altos 50°F.

El viento será el gran protagonista. Las ráfagas podrían alcanzar entre 25 y 30 mph, generando una sensación térmica más baja y manteniendo las temperaturas de la tarde por debajo del promedio histórico. Los termómetros solo lograrán acercarse a los bajos y medios 70s°F, un escenario poco común para finales de otoño en esta región.

Las condiciones ventosas se extenderán durante todo el fin de semana, y con ello aumentará el riesgo marítimo en la costa atlántica. Se espera un peligro elevado para embarcaciones pequeñas, así como corrientes de resaca que podrían afectar a los bañistas en playas desde Miami hasta Palm Beach.

Este es el mapa de temperaturas previsto para este fin de semana en el sur de Florida. | Crédito: NWS

Zonas más afectadas

El descenso de temperaturas se sentirá en toda la región, aunque algunos sectores registrarán condiciones más frías o ventosas:

  • Miami y su área metropolitana: amanecerán con temperaturas en los bajos 60°F, con ráfagas constantes que reforzarán la sensación de frescura.
  • Fort Lauderdale y la costa de Broward: experimentarán viento más intenso, con ráfagas cercanas o superiores a 30 mph, creando peligro de corrientes de resaca.
  • West Palm Beach y sectores del norte: podrían registrar los valores más fríos del amanecer, incluso en los altos 50°F en zonas alejadas de la costa.
  • Zonas del interior de Miami-Dade y Broward: como Redland o Weston, sentirán más el enfriamiento al estar menos influenciadas por el océano.
  • Playas del Atlántico: desde South Beach hasta Jupiter, verán oleaje más alto y condiciones peligrosas para marineros y bañistas.
Las ráfagas de viento serán más intensas en las playas del sur de Florida. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Aquí el pronóstico detallado:

Sábado: agradable y ventoso

  • Probabilidad de lluvia: 10%
  • Mínima: 66°F
  • Máxima: 78°F

Domingo: aguacero pasajero

  • Probabilidad de lluvia: 20%
  • Mínima: 72°F
  • Máxima: 82°F

Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a quienes planeen actividades en el mar o visitas a la playa, ya que el viento seguirá marcando el ritmo del fin de semana mientras las temperaturas comienzan un lento repunte.

