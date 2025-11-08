La llegada de un frente frío en EE.UU. amenaza con dejar temperaturas tan extremas este fin de semana que podrían derribar récords de frío que datan del siglo XIX. Se trata del primer gran estallido de aire ártico de la temporada, una masa tan inusualmente gélida que, por un tiempo, será la más fría del planeta.

El aire congelante comenzará golpeando a las planicies y al Medio Oeste, para luego avanzar hacia la costa Este el lunes. En total, 155 millones de personas en Estados Unidos podrían enfrentar condiciones heladas hasta el miércoles de la próxima semana.

Los récords que pueden romperse

Hasta 13 estados, desde Pensilvania hasta Florida, podrían registrar nuevas marcas de frío, ya sea en temperaturas mínimas durante el día o en noches excepcionalmente heladas.

En el sur profundo, ciudades como Huntsville (Alabama), Savannah (Georgia) y Meridian (Misisipi) podrían igualar o superar temperaturas registradas hace más de 120 años, algunas desde finales de la década de 1800.

El frente frío en EE.UU. dejará a más de 150 millones de personas bajo condiciones heladas. | Crédito: AFP

Nieve intensa y efectos inesperados

El aire ártico también dará paso a bandas de nieve localmente intensa entre lunes y miércoles en Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York. Se esperan acumulaciones desde las Dakotas hasta Maine, pasando por el Valle de Ohio, los Apalaches y áreas alrededor de los Grandes Lagos.

Uno de los impactos más llamativos se verá en Florida, donde el aire helado, extremadamente seco y acompañado de vientos, hará caer las temperaturas 20 a 30 grados por debajo de lo normal.

En el estado del sol, incluso podría repetirse un fenómeno ya conocido en eventos extremos: iguanas cayendo de los árboles al quedar temporalmente inmovilizadas por el frío.

El frente frío en EE.UU. impulsará nevadas intensas desde las Dakotas hasta los Grandes Lagos. | Crédito: AFP

A pesar del desplome en las temperaturas, este episodio no se quedará para siempre. Tras la embestida ártica, se espera que aire más templado regrese a los estados centrales y del este hacia la segunda mitad de noviembre, poniendo fin, al menos por ahora, al golpe polar que podría reescribir los registros meteorológicos del país.

