El invierno está comenzando a mostrar su faceta más rigurosa en el área metropolitana de Washington , ya que este fin de semana se hará presente un potente frente frío que cambiará drásticamente las condiciones meteorológicas. Mientras algunas zonas registrarán lluvias persistentes, otras podrían ver los primeros copos de nieve de la temporada. Para que planifiques tus actividades y evites sorpresas en las carreteras durante el sábado 10 y domingo 11 de enero, descubre el pronóstico detallado y los horarios críticos de este evento invernal.

Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo, precisó que las condiciones no serán favorables durante los últimos dos días de la presente semana. Por ejemplo, los estados de Maryland y Virginia registraron lluvias y temperaturas máximas de 45°F durante la mañana de hoy.

Entre las ciudades afectadas por las lluvias se encentran Washington D.C., Rockville, Bowie, Baltimore, Fairfax, Frederick, Winchester, Front Royal, Manassas, Leesburg, ente otras.

Washington D.C. registró temperaturas máximas de 45°F para la tarde de este sábado 10 de enero. (Crédito: DejaVu Designs / freepik)

A pesar de estas precipitaciones, las condiciones mejoraron en horas de la tarde, permitiendo que el área metropolitana presente un panorama seco. Es una posibilidad para que los residentes realicen actividades aire libre sin complicaciones climáticas.

Para el domingo 11 de enero, el climatólogo anticipó un frente frío por la región, causando el descenso en las temperaturas térmicas hasta los 40°F. Es más, en horas de la mañana, Winchester espera copitos de nieve; mientras que en los condados de Montgomery y Loudoun se registrarán por la tarde.

El especialista Martínez descartó la posibilidad de nieve en el área metropolitana de Washington; no obstante, advirtió que se percibirá un ambiente gélido durante la jornada.

Los copitos de nieve se harán presente en horas de la tarde del domingo 11 de enero. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por qué las temperaturas descendieron drásticamente en el área metropolitana de Washington

Inicialmente, los pronósticos señalaban temperaturas máximas de 60°F en la zona para este fin de semana; sin embargo, las previsiones cambiaron drásticamente. Ante la confusión, Joseph Martínez indicó que el aire cálido concentrado en el centro de Virginia no logró desplazar la masa de aire frío que invadió gran parte del norte de EE.UU.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí