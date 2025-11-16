En estos últimos días, los residentes del sur de California están experimentando fuertes lluvias a causa del poderoso río atmosférico , teniendo complicaciones significativas al transitar o trasladarse en un vehículo. Los Ángeles ha sido uno de los puntos más afectados y sus ciudadanos se preguntan de cuándo finalizará esta situación. Recientemente, un experto en meteorología brindó una posible fecha. ¿Cuándo se espera que termine?

En una información compartida por Noticias Telemundo, más de 23 millones de personas están bajo alerta a causa de este fenómeno climático, ya que estarían expuestas a posibles inundaciones y deslaves.

Entre las zonas geográficas que potencialmente se verían afectadas por la acumulación excesiva de agua pluvial son los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara, todos situados en la región costera.

En distintos puntos del sur de California se han visto afectados por las constantes lluvias. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Los expertos en climatología han alertado que se espera la caída entre 2 y 6 pulgadas de agua en zonas montañosas y hasta 8 pulgadas en puntos más críticos, lo que incrementa la alarma entre estos ciudadanos.

Por esta razones, las autoridades competentes han emitido órdenes de evacuación para aquellas comunidades vulnerables ante estos fenómenos naturales, especialmente en zonas afectadas por incendios forestales.

Las autopistas y aceras están presentando aguaceros y encharcamientos, siendo un grave peligro para personas y vehículos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¿Cuándo durarán las tormentas en Los Ángeles?

Según lo expuesto por el meteorólogo David González a Univision 34 las precipitaciones continuarán presentes en esta ciudad ubicada al sur de California hasta el próximo viernes 21 de noviembre. Por lo tanto, se seguirán observando aguaceros o charcos en distintas autopistas y aceras.

Un dato curioso compartido por los expertos es que, si Los Ángeles recibe más de 2.43 pulgadas de agua pluvial, este noviembre se posicionará como el más lluvioso jamás registrado en el condado, superando el récord establecido en 1985.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!