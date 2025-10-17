Se aproxima a Florida un nuevo frente frío, trayendo un cambio notable en las condiciones meteorológicas. Las próximas horas verán un descenso progresivo del termómetro y un aumento en la intensidad del viento, que soplará desde el norte y noreste. El estado recibirá dos sistemas atmosféricos seguidos: uno ya activo sobre las zonas norte y central, y otro que se moverá desde el noroeste a comienzos de la semana entrante.

El canal WPBF reportó que las lluvias en la costa sur del estado comenzaron a expandirse desde el miércoles por la tarde-noche sobre Palm Beach, Martin y St. Lucie, afectando áreas como Vero Beach, Juno Beach y Delray. La humedad acumulada es el preámbulo de un frente frío que descenderá el viernes, trayendo consigo temperaturas más bajas y sequedad para el fin de semana.

Un frente frío avanza sobre el sur de Florida

La humedad en el sur de Florida fue un fenómeno transitorio, según los meteorólogos de WPBF, lo que resultó en lluvias dispersas en la costa atlántica. Al avanzar el sistema frontal hacia el sur, prevalecerá el aire seco, modificando el panorama meteorológico.

Desde el jueves 16 de octubre, las temperaturas en Delray Beach, West Palm y Vero Beach, cercanas a los 80°F (unos 27°C) , experimentarán un enfriamiento gradual, en especial en horas nocturnas.

Las mínimas oscilarán entre 68°F y 70°F (20°C y 21° C) cerca del lago Okeechobee y en el norte de Palm Beach . En la costa, las temperaturas se mantendrán un poco más altas. Adicionalmente, el riesgo de corrientes de resaca se mantiene elevado por la intensificación de los vientos del noreste.

¿Cómo será el clima en el norte y centro de Florida?

Según el pronóstico del NWS de Jacksonville, las primeras consecuencias del frente ya se notan en el norte y noreste del estado. Los próximos días serán soleados y las temperaturas descenderán. Se prevén máximas de 28°C (82°F) para Jacksonville y 25°C (77°F) en la costa atlántica . Por la noche, los termómetros caerán a 12°C (54°F) en el interior y 17°C (63°F) en la franja costera .

El viernes y sábado persistirá el ambiente seco en las áreas norte y central. Se anticipan temperaturas inferiores al promedio de octubre, resultando en tardes placenteras y noches frescas. En ciudades como Gainesville y Ocala, los valores mínimos podrían descender hasta los 13°C (55°F).