Inició el primer frente frío de la temporada en Florida este fin de semana y es necesario que sepas en qué zonas específicas de este estado podrían ser las más afectadas. Por esa razón, en este artículo conocerás cuáles son y cómo deberás estar preparado ante este fenómeno meteorológico.

Te debo precisar que, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y sus dependencias locales, lanzaron diversas alertas ante posibles inundaciones urbanas y corrientes peligrosas. Presta atención.

Los ciudadanos que residen en Florida presenciarán un ligero cambio en la temperatura. (Crédito: Freepik)

Los pronósticos del clima en regiones de Florida para este fin de semana

En el sur de Florida, Miami y alrededores:

Precipitaciones: aguaceros recurrentes y tormentas eléctricas, con posibilidad de superar 4 pulgadas (100 mm) en cuestión de horas.

aguaceros recurrentes y tormentas eléctricas, con posibilidad de superar 4 pulgadas (100 mm) en cuestión de horas. Temperaturas: entre 88-90 grados y podrían descender a 85 grados Fahrenheit.

entre 88-90 grados y podrían descender a 85 grados Fahrenheit. Riesgos: alta humedad, ráfagas de viento aisladas e inundaciones urbanas.

En la costa oeste, la zona de Tampa Bay y región central:

Precipitaciones: lluvias dispersas y nubosidad creciente.

lluvias dispersas y nubosidad creciente. Temperaturas: cerca a los 88 grados Fahrenheit. Sin embargo, habrá una sensación climática bajando hasta 60 grados F.

En el centro de Florida y costa este, región de Melbourne y Treasure Coast:

Precipitaciones: entre 2 y 4 pulgadas (50-100 mm).

entre 2 y 4 pulgadas (50-100 mm). Temperaturas: entre 85 y 87 grados Fahrenheit.

entre 85 y 87 grados Fahrenheit. Riesgos: corrientes de resaca en las playas y posibles inundaciones menores desde el sur de Orlando hacia la costa.

En el Noreste de Florida, la zona de Jacksonville y alrededores:

Precipitaciones: más presencia de lluvias que tormentas intensas.

más presencia de lluvias que tormentas intensas. Temperaturas: llegaría 88 grados Fahrenheit en el interior; 82 grados F en la costa.

llegaría 88 grados Fahrenheit en el interior; 82 grados F en la costa. Observaciones: existiría vientos de hasta 30 mph, provocando una sensación de inestabilidad.

En Panhandle y norte de Florida, la zona de Tallahassee y alrededores:

Precipitaciones: secas y sin presencia de lluvias en este fin de semana.

secas y sin presencia de lluvias en este fin de semana. Temperaturas: máximas de 85 a 90 grados Fahrenheit; por las noches, entre 64 a 66 grados F.

máximas de 85 a 90 grados Fahrenheit; por las noches, entre 64 a 66 grados F. Observaciones: regresaría la humedad en menores proporciones.

En distintas zonas del estado en mención, las lluvias e inundaciones podrían hacerse presente. (Crédito: Freepik)

¿Qué es un frente frío?

Según lo indicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) , se refiere una zona que separa dos masas de aire, de las cuales la más fría y densa avanza con el propósito de reemplazar a la más cálida.