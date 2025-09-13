Inició el primer frente frío de la temporada en Florida este fin de semana y es necesario que sepas en qué zonas específicas de este estado podrían ser las más afectadas. Por esa razón, en este artículo conocerás cuáles son y cómo deberás estar preparado ante este fenómeno meteorológico.
Te debo precisar que, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y sus dependencias locales, lanzaron diversas alertas ante posibles inundaciones urbanas y corrientes peligrosas. Presta atención.
Los pronósticos del clima en regiones de Florida para este fin de semana
En el sur de Florida, Miami y alrededores:
- Precipitaciones: aguaceros recurrentes y tormentas eléctricas, con posibilidad de superar 4 pulgadas (100 mm) en cuestión de horas.
- Temperaturas: entre 88-90 grados y podrían descender a 85 grados Fahrenheit.
- Riesgos: alta humedad, ráfagas de viento aisladas e inundaciones urbanas.
En la costa oeste, la zona de Tampa Bay y región central:
- Precipitaciones: lluvias dispersas y nubosidad creciente.
- Temperaturas: cerca a los 88 grados Fahrenheit. Sin embargo, habrá una sensación climática bajando hasta 60 grados F.
En el centro de Florida y costa este, región de Melbourne y Treasure Coast:
- Precipitaciones: entre 2 y 4 pulgadas (50-100 mm).
- Temperaturas: entre 85 y 87 grados Fahrenheit.
- Riesgos: corrientes de resaca en las playas y posibles inundaciones menores desde el sur de Orlando hacia la costa.
En el Noreste de Florida, la zona de Jacksonville y alrededores:
- Precipitaciones: más presencia de lluvias que tormentas intensas.
- Temperaturas: llegaría 88 grados Fahrenheit en el interior; 82 grados F en la costa.
- Observaciones: existiría vientos de hasta 30 mph, provocando una sensación de inestabilidad.
En Panhandle y norte de Florida, la zona de Tallahassee y alrededores:
- Precipitaciones: secas y sin presencia de lluvias en este fin de semana.
- Temperaturas: máximas de 85 a 90 grados Fahrenheit; por las noches, entre 64 a 66 grados F.
- Observaciones: regresaría la humedad en menores proporciones.
¿Qué es un frente frío?
Según lo indicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se refiere una zona que separa dos masas de aire, de las cuales la más fría y densa avanza con el propósito de reemplazar a la más cálida.
