El clima veraniego que domina gran parte de Texas dará una pausa con la llegada de un frente frío que recorrerá el estado entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este sistema afectará principalmente al norte y centro del territorio, marcando el inicio de un patrón más fresco y húmedo propio del otoño.

Los meteorólogos anticipan un descenso moderado de temperaturas, especialmente en zonas como el Panhandle y el área de Dallas-Fort Worth, donde también podrían registrarse lluvias dispersas. Mientras tanto, el sur del estado mantendrá su ambiente cálido, con condiciones estables y escasa probabilidad de precipitación.

¿Cuándo llegará el frente frío a Texas?

El NWS pronostica que el frente frío ingresará a Texas durante el fin de semana (entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre), primero por el norte y luego hacia el centro. En Dallas-Fort Worth, se espera que las temperaturas máximas bajen de 88°F (31°C) a 83°F (28°C), mientras que las noches ofrecerán un descenso más notorio, con mínimas cercanas a los 60°F (15°C).

El meteorólogo Anthony Franze, del San Antonio Express-News, señaló que este tipo de sistemas suelen presentarse a mediados de octubre. “Cuando los modelos empiezan a mostrar aire más frío con varios días de anticipación, es una señal de que el patrón atmosférico se vuelve más activo”, explicó.

El avance del frente frío en Texas 2025 dejará paisajes nublados y un respiro al calor en varias regiones del estado durante el fin de semana. (Foto: Dallas News)

¿Qué zonas sentirán el mayor cambio de temperatura?

El Panhandle será el primer sector en experimentar el cambio. En Amarillo, las máximas rondarán los 81°F (27°C), y las mínimas caerán hasta 47°F (8°C) el viernes y 43°F (6°C) el sábado. Más al norte, en Dalhart, los valores diurnos se ubicarán cerca de 73°F (22°C), mientras que por la noche podrían descender hasta 38°F (3°C).

Estas cifras reflejan un descenso típico de octubre, acompañado por vientos del norte y baja humedad que reforzarán la sensación de frío durante las primeras horas del día. También se espera un aumento en la nubosidad y un 30% de probabilidad de lluvias, especialmente en zonas al este de la autopista I-35.

¿El frente frío alcanzará el sur del estado?

El sistema perderá fuerza a medida que se desplace hacia el sur. En Austin y San Antonio, el ambiente seguirá cálido y seco, con máximas cercanas a los 91°F (33°C) y mínimas en torno a los 68°F (20°C). Aunque las noches podrían sentirse ligeramente más frescas, las tardes continuarán bajo el dominio del calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén cambios drásticos en el sur de Texas hasta finales de octubre, cuando se espera la llegada de frentes fríos más intensos. Hasta entonces, el calor y la estabilidad atmosférica seguirán marcando el ritmo del clima en esa parte del estado.