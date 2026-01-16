Enero empezó muy cálido, pero el aire más frío del invierno hasta el momento llegará al norte de Texas este fin de semana a consecuencia del frente frío de este viernes. Esto no solo hará que las temperaturas se vuelvan gélidas, sino que aumenta la posibilidad de la primera helada intensa de la temporada. Si vives en esta zona de Estados Unidos o estás por llegar como turista, es importante que sepas que se pronostican condiciones secas y ventosas que también incrementan el riesgo de incendios forestales. Así que es momento de tomar precauciones y seguir los consejos de los expertos para que estos días sean más llevaderos, sin olvidar la ropa de abrigo en ningún momento.

Y es que en San Antonio la temperatura máxima promedio del mes fue de 23 °C y en otras partes del estado, como Dallas, Austin y Houston se han experimentado temperaturas similares, con al menos 10 °C por encima del promedio habitual; sin embargo, todo cambiará. Aunque en un inicio se pensaba que el frente frío no sería tan intenso, ahora se sabe de su intensidad, con heladas generalizadas en la mayoría de las ciudades de Texas.

“Las temperaturas bajas estarán predominando en gran parte de la región. (Este viernes) tendremos el paso de otro frente frío y promete descender aún más la temperatura para nuestro sábado y domingo (…) Estoy pronosticando condiciones sumamente ventosas y con ello también los niveles de polen y esporas continuarán incrementando. Este fin de semana aumenta también la probabilidad de la primera helada intensa de la temporada”, explicó Gabriel Torres, jefe de meteorología de Univision 41 en San Antonio, Texas.

¿Primera nevada de la temporada en Texas?

Los expertos en el clima recalcan que las temperaturas bajarán hasta cerca del punto de congelación, por lo que no se puede descartar la posibilidad de algunas ráfagas de nieve en el área de Houston. Kim Castro, meteorólogo de KHOU 11, detalla que el frente pasará y enfriará a sus residentes hasta temperaturas mínimas de entre 40 y 30 grados, con máximas de entre 50 y 10 grados.

El domingo por la mañana, la temperatura mínima será de 33 °F, lo que podría ser lo suficientemente frío como para provocar una nevada en la ciudad. Sin embargo, la mayor probabilidad de una mezcla invernal se encuentra al este del sureste de Texas. También es mayor en el Liberty, con un potencial de nieve de 1/10 de pulgada.

Otro frente frío llegará este viernes, y durante el fin de semana Texas podría enfrentar la primera helada intensa de la temporada. (Foto: @gabrieltorrestv / Instagram)

Prepárate para la posible primera helada dela temporada

El meteorólogo Gabriel Torres indicó que es importante considerar:

Abrigo listo

Plantas protegidas

Mascotas bajo resguardo

Riesgo de incendios forestales en el norte de Texas

Este viernes 16 de enero sigue activa la alerta por posibles incendios forestales por la combinación de fuertes ráfagas de viento de hasta 56 km/h, baja humedad y vegetación seca debido a la sequía persistente. Se recomienda extremar precauciones y evitar actividades que puedan generar chispas o fuego al aire libre como la quema de objetos o el arrojar cigarrillos encendidos, según precisan desde la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Fort Worth.

Entre las sugerencias para reducir el riesgo de incendios se encuentran las siguientes:

Apagar cigarrillos

Limpiar hojas secas

Cortar el césped

Recoger la basura

Mantenerse informado

Hay peligro elevado de incendios forestales en partes de Texas. (Foto: David Erickson / AP) / David Erickson

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en Texas

El frente traerá consigo un sábado frío, con temperaturas por la tarde que se esperan entre 10 y 15 °C, lo que sería entre 15 y 20 °C más frío que las temperaturas máximas del viernes. El frente llegará seco, sin probabilidad significativa de lluvia.

Es muy probable que se registren temperaturas bajo cero en gran parte del norte, centro y oeste de Texas. Las temperaturas más frías, alrededor de los -6 °C, se esperan en el extremo norte de Texas y el Panhandle.

Las temperaturas gélidas no durarán mucho en Texas. Tras el amanecer del domingo, las temperaturas subirán rápidamente durante el día bajo un sol radiante. Se prevé que las temperaturas alcancen entre 10 y 15 °C en gran parte del estado, incluyendo San Antonio.

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en Dallas

Se espera que el frente frío traiga temperaturas gélidas durante el fin de semana festivo. Desde KXAS-TV (NBC5) brindan este pronóstico para Dallas:

Viernes: Mayormente soleado, ventoso y fresco. Máxima: 60 °F. Viento del norte de 15 a 25 mph con ráfagas más fuertes.

Sábado: Mayormente soleado y fresco. Mínima: 34 °F. Máxima: 48 °F. Viento del norte de 8 a 16 km/h.

Domingo: Bastante frío por la mañana con una fuerte helada. Mayormente soleado y agradable por la tarde. Mínima: 27 °C. Máxima: 57 °C. Viento: SO de 8 a 16 km/h.

Lunes: Mayormente soleado y ligeramente más fresco. Mínima: 36 °F. Máxima: 55 °F. Viento del noreste de 8 a 16 km/h.

Martes: Sol, nubes y fresco. Mínima: 33 °F. Máxima: 56 °F. Viento del sur de 5 a 10 mph.

