Texas se prepara para un cambio radical de clima. Tras varios días de calor atípico para noviembre, con máximas que podrían acercarse a los 90°F (32°C) entre el viernes y el sábado, una masa de aire polar descenderá desde el norte del país, poniendo fin al clima cálido y trayendo un frente frío intenso que afectará a todo el estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) Austin/San Antonio advirtió que, aunque el calor se mantendrá hasta el sábado, la noche traerá un descenso brusco de temperaturas y condiciones que podrían complicar la movilidad y el suministro de energía. Se esperan posibles nevadas ligeras en algunas regiones y formación de hielo en carreteras, lo que hace imprescindible que los residentes tomen medidas preventivas.

Autoridades advierten que el frente frío en Texas podría afectar carreteras y el suministro de energía. | Crédito: AFP

Consejos para protegerte del frente frío en Texas

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para minimizar riesgos durante este frente frío. Entre los consejos más importantes se encuentran:

Protege tu hogar: Asegúrate de sellar puertas y ventanas para evitar que el frío entre. Usa cortinas gruesas o cobertores adicionales para conservar la temperatura interior. Usa calefacción de forma segura: Evita aparatos inseguros. Utiliza solo calefactores diseñados para interiores y nunca los dejes encendidos sin supervisión. Prevención en tuberías: Envuelve las tuberías expuestas con material aislante y deja un grifo goteando ligeramente para evitar que se congelen y revienten. Abrígate correctamente: Utiliza ropa térmica, gorros, guantes y bufandas para protegerte del frío extremo. Seguridad al conducir: Antes de salir, verifica las condiciones de las carreteras y lleva un kit de emergencia con mantas, agua y alimentos no perecederos. Cuida a tus mascotas: Asegúrate de que estén en un lugar cálido, protegido del viento y la humedad.

Residentes deben tomar precauciones para mantenerse seguros durante el frente frío en Texas. | Crédito: AFP

Con estas recomendaciones, los residentes de Texas podrán enfrentar de manera más segura el cambio climático drástico que se avecina este fin de semana. Mantener la calma, prepararse con anticipación y seguir las indicaciones de las autoridades será clave para minimizar riesgos y evitar accidentes durante el frente frío.

