En pleno otoño en Estados Unidos y aún en noviembre, San Antonio se prepara para romper registros de calor. Este sábado 8 de noviembre, las temperaturas podrían acercarse o incluso igualar el récord de 90 grados, establecido en 1989, manteniendo un calor 10 a 15 grados por encima de lo normal para esta época del año, aunque ese ambiente cálido será solo temporal, porque el frente frío en Texas llegará luego.

Pero lo más sorprendente llegará con la madrugada del domingo 9 de noviembre. Un poderoso frente frío recorrerá el centro-sur del estado de Texas, acompañado de ráfagas de viento de 30 a 50 millas por hora, provocando un desplome drástico en las temperaturas.

Para la madrugada del lunes 10 de noviembre, se espera que los termómetros caigan a los 30s y 40s, y la máxima del día apenas alcanzará los 63 grados.

El frente frío en Texas provocará un descenso abrupto en las temperaturas desde la madrugada del domingo 9 de noviembre. | Crédito: AFP

Posible escarcha en superficies frías en Texas

Este cambio brusco significa que el Hill Country podría amanecer con temperaturas cercanas al punto de congelación el lunes, y algunas zonas del condado Bexar podrían experimentar la misma situación el martes 11 de noviembre por la madrugada.

En este escenario, no se descarta la formación de escarcha en superficies frías como césped, techos de autos y otras áreas expuestas.

La presencia de escarcha será más probable en zonas del Hill Country y partes del condado Bexar. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Afortunadamente, el frío será temporal. Para el miércoles 12 de noviembre, se prevé un repunte de las temperaturas, con máximas nuevamente en los 80s. Así que, aunque será necesario sacar el abrigo grueso para las madrugadas frías, también conviene tener a la mano prendas ligeras para los días cálidos que regresarán.

