El clima en el estado de Texas está a punto de dar un giro inesperado, obligando a sus residentes que tomen en consideración usar su ropa más abrigadora. Sucede que un sistema de aire gélido se está desplazando hacia la región sur, dejando atrás el panorama templado para dar paso a un escenario de intenso frío. A continuación, te brindaré los detalles completos, indicándote qué ciudades deberán prepararse para las condiciones más severas.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), señalando que el descenso de los valores térmicos en la región se debe a un frente frío. Además del clima gélido, se prevén lluvias y fenómenos invernales.

Esto suele ser un cambio drástico, ya que, a inicios de la presente semana, diversas áreas del territorio de la Estrella Solitaria registraron temperaturas máximas cercanas a los 80°F (26°C).

A inicios de la presente semana, Texas registró temperaturas máximas de hasta 80°F. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Desde cuándo y qué ciudades de Texas se verán afectadas por este frente frío

Según el NWS, las condiciones frías en el mencionado estado se sentirán a partir de este viernes 10 de enero. El Panhandle de Texas será una de las áreas más afectadas, ya que se registrarían vientos intensos y aire muy frío; además, se presentarán valores térmicos entre 40° y 50°F conforme transcurran los días.

Los habitantes del norte de Texas, específicamente en las ciudades de Dallas, Fort Worth y Waco, también experimentarán un clima frío, pero a menor escala. Se prevé que los valores térmicos para el fin de semana tendrán una máxima de 60°F (15°C).

El descenso de temperaturas en ciertas regiones de Texas obligaría a sus habitantes a usar ropa abrigadora. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Es importante mencionarte que, entre el miércoles 7 y jueves 8 de enero, esta región registró chubascos dispersos y tormentas aisladas.

En el sureste del estado, los pronósticos advierten del descenso de las temperaturas que ocurrirá en dos etapas. Para hoy, se esperan lluvias debido al paso de una vaguada en niveles elevados; mientras que durante el viernes 9 de enero se intensificará el sistema, provocando chubascos y tormentas eléctricas.

