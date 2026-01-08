La llegada de un frente frío en Texas traerá descensos drásticos en los valores térmicos. Si bien estos cambios repentinos de temperaturas pueden afectar tus distintas responsabilidades que tienes diariamente, también representa un desafío para tu sistema inmunológico y bienestar físico. Bajo ese contexto, te quiero presentar una guía esencial con recomendaciones sencillas para que cuides tu salud y la de tu familia, en caso estés residiendo en el área de la Estrella Solitaria.

La alerta surge ante la pronta aparición de un ambiente gélido en diversas áreas de Texas. Aunque a inicios de semana el estado presentó temperaturas máximas de hasta 80°F, el panorama será completamente diferente para estos últimos días.

Aunque lo recomendable sería usar ropa abrigadora por capas y evitar exponerse al ambiente frío, esto no sería suficiente para aquellos que padecen alguna enfermedad, especialmente cardiovascular o respiratoria, ya que estarían expuestos a sufrir descompensaciones.

Las personas de Texas pueden contraer alguna enfermedad ante este cambio repentino de temperaturas. (Crédito: Freepik)

Consejos clave para no salir afectado ante los cambios bruscos de temperaturas

En sus declaraciones a Univision Austin, el endocrinólogo Jairo Noreña señala que, para reforzar el sistema inmunológico a fin de evitar enfermedades a causa de un clima gélido, es necesario que la persona realice actividad física regular y se alimente a base de una dieta balanceada.

El especialista recomienda ingerir vegetales y otro tipo de alimento saludable; rechaza categóricamente el consumo de productos ultra procesados.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también comparte la perspectiva del médico Noreña; pero añade que la persona deberá mantener una hidratación adecuada, evitando cualquier tipo de alcohol o cafeína.

En caso tengas que salir a la calle por razones laborales o cualquier otra, Jairo Noreña aconseja que, cuando entres a tu hogar, deberás cambiarte de prendas y ducharte, ya que estarías expuesto a padecer alguna alergia.

Otro aspecto que debes considerar es contar con las vacunas recomendadas, tales como la influenza y el COVID-19, y lavarte las manos cuando sea necesario; así evitarás infecciones respiratorias.

Los expertos médicos recomiendan una dieta saludable para reforzar el sistema inmunológico. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo detectar si estoy sufriendo de hipotermia o congelación

Según lo señalado por el CDC , existen síntomas puntuales para identificar si presentes alguno de los males mencionados. Aquí te comparto cuáles son para que sepas identificarlos con rapidez y actúes al respecto. Presta atención.

Hipotermia

Estás temblando

Sientes cansancio sin explicación alguna

Cometes errores inesperados

Te sientes confundido

Tu piel toma un tono azulado

Tus pupilas comienzan a dilatarse

Congelación

Pierdes la sensibilidad de ciertas partes de tu cuerpo.

Sientes hormigueo.

Presentas dolores en el cuerpo.

