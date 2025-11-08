El clima en Texas dará un giro drástico este fin de semana. Un frente frío intenso llegará desde el norte de Estados Unidos y provocará una caída de más de 20 grados en las temperaturas en varias ciudades del estado, especialmente en el norte de Texas, entre el sábado 9 y el lunes 11 de noviembre de 2025.Según los meteorólogos, este será el aire más frío de la temporada, con heladas, ráfagas de viento y hasta una alerta por congelamiento.

Sábado cálido antes del cambio: hasta 80°F por la tarde

El sábado 9 de noviembre comenzará con condiciones agradables, mucho sol y temperaturas cercanas a los 80°F (26°C). Será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre o asistir al partido de TCU, con vientos leves de entre 5 y 10 mph.

Pero este clima cálido durará poco. Hacia la noche, el frente frío cruzará el estado y traerá vientos más fuertes —con ráfagas de hasta 35 mph— y un marcado descenso en el termómetro. En pocas horas, los valores bajarán más de 20 grados, marcando el inicio del cambio.

Domingo más frío: heladas y temperaturas en los 40°F

El domingo 10 de noviembre amanecerá con el ambiente completamente distinto. Las mínimas rondarán los 40°F (4-5°C) y las máximas apenas alcanzarán los 50°F (10-12°C). Además, el viento reforzará la sensación de frío, haciendo que se sienta incluso más gélido.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una vigilancia de heladas vigente desde el domingo por la noche hasta el martes 11 por la mañana. Se recomienda proteger a las mascotas, las plantas sensibles y las tuberías que puedan verse afectadas por el congelamiento.

Lunes de alerta: el día más frío del frente

El lunes 10 de noviembre será el día más helado del periodo. Los pronósticos del equipo First Alert Weather apuntan a temperaturas mínimas cercanas a los 28°F (-2°C) en partes del norte del estado. Por eso, se declaró un “First Alert Day” para advertir sobre el intenso frío matutino.

Se espera que el aire ártico permanezca durante la mañana, antes de que el sol comience a elevar levemente las temperaturas hacia la tarde.

Martes más cálido, pero con riesgo de incendios

El martes 11 de noviembre (Día de los Veteranos) traerá un respiro. Las temperaturas se recuperarán con cielos despejados y vientos del sur que podrían alcanzar 35 mph. Sin embargo, estos vientos secos aumentarán el riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades piden evitar cualquier actividad que genere chispas o fuego al aire libre.

A mitad de semana, se prevé que el clima regrese a la normalidad, con temperaturas por encima del promedio y un panorama más soleado.

Temperaturas estimadas en el norte de Texas