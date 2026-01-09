El primer frente frío del 2026 en Estados Unidos está por llegar y se desplaza hacia Texas este fin de semana. Desde este viernes 09 de enero se registrará un cambio brusco en el clima con temperaturas cercanas al punto de congelación en varias ciudades del estado como Panhandle, Austin, Dallas y San Antonio. Si vives en Houston o estás próximo a llegar por un viaje de negocios o turismo, es importante que tomes en cuenta que la ropa de abrigo e impermeable no debe faltar en tu maleta ya que se esperan días de lluvia, tormentas y hasta la posibilidad de un tornado. Todo esto se da luego de un episodio de calor invernal que sorprendió a más de uno, pero que en las próximas horas quedará muy alejado de la realidad.

Aunque muchos pensaron que estaban en primavera en pleno enero con temperaturas entre 15°F y 20°F por encima de lo normal, esta segunda semana del primer mes del año se cerrará con un invierno propiamente dicho. Los meteorólogos han alertado sobre este frente frío que se extenderá hasta el lunes 12.

Este fin de semana es clave en la ciudad pues se correrá la Maratón de Houston y es importante considerar que las temperaturas rondarán los 40°F y no se descarta vientos, pero por el momento no hay alerta de helada.

Distintas zonas del norte y sur de Texas registrarán un clima gélido e intensas lluvias por el frente frío. (Foto: Thomas SHEA / AFP) / THOMAS SHEA

Frente frío llega este viernes 09 de enero

El frente frío primero dejará algunos aguaceros y tormentas durante la tarde-noche del viernes y cerca del sábado por la mañana lo que vamos a sentir es un descenso brusco con las temperaturas para el sábado, domingo, lunes y martes, es muy probable que las temperaturas se mantengan frescas durante casi toda la semana que viene, incluido este fin de semana, según detalló Pablo Sánchez, meteorólogo de Telemundo Houston, TX. El especialista en clima también agregó que habrá aire más frío a partir del sábado.

Su colega, Felix Hernández, de la misma cadena televisiva, explicó que “hoy (viernes 09) estamos bajo un riesgo de tiempo severo nivel 1. Para usted que vive en el área metropolitana de Houston nivel 2 aumentando para las personas al norte de la I-10 que pudieran experimentar las tormentas más fuertes que se estarían produciendo en horas de la tarde. Habrá lluvias y tormentas en la región, especialmente durante la tarde y noche. Algunas podrían ser fuertes, con vientos intensos (60 mph), granizo, lluvia abundante y descargas; así como algunos tornados al noreste, que no se descarta y se mantiene bajo el riesgo. La actividad será mayor al norte de la I-10 y disminuirá más tarde esta noche con el paso del frente frío”.

Hoy viernes 09 de enero habrá lluvias y tormentas en la región, especialmente durante la tarde y noche. (Foto: @telemundohou / Instagram)

Pronóstico del tiempo de hoy en Houston para este viernes 9 de enero

De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura en Houston ascenderá hasta los 77° Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 52° Fahrenheit (11ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 88 y 69 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Houston

Viernes 09 de enero: tormentas fuertes, algunas pueden ser violentas. Máxima de 78°F. Vientos del SSE de 5 a 10 milla/h. 70% probabilidad de lluvia.

Sábado 10 de enero: nublado. Máxima de 58°F. Vientos del NNO de 15 a 25 milla/h. Posibilidad de ráfagas de vientos más fuertes.

Domingo 11 de enero: Mayormente nublado. Máxima de 63°F. Vientos del N de 10 a 20 milla/h.

Lunes 12 de enero: Cielo parcialmente cubierto. Máxima de 62°F. Vientos suaves y variables.

